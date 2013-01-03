İddia : Apple, yeni Mac ürünlerinde 802.11ac kablosuz ağ teknolojisi kullanmak için Broadcom ile işbirliği yapıyor





2013 yılındaki Mac serisini 2012 yılındaki seriden tasarım olarak bir fark olmadan donanım özelliklerini güncelleyerek satışa sunacağı gündeme gelen Apple'ın ayrıca daha hızlı bir WiFi yongası için çalışmalar yaptığı öne sürüldü.





Apple'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, firma yeni Mac serisinde 802.11ac standardında WiFi yongası kullanmak istiyor ve bu standarda uygun yongalarını kısa süre önce tanıtan Broadcom'la işbirliği yapmak üzere.





5. nesil WiFi olarak da adlandırılan 802.11ac standardı, 802.11 a/b/g/n standardından üç kat daha yüksek hızlara ulaşabiliyor ve 6 kat daha az güç tüketiyor. Aynı hacimdeki verileri daha hızlı gönderdiği için daha kısa WiFi kullanım süreleri elde ediliyor. 802.11ac standardı, tek antenle 450Mbps hızlarına çıkarken, üç antenle 1.3Gbps seviyelerine ulaşıyor.





Apple bu yıl ki Mac ürünlerinde 3 anten desteği ile bağlantı hızlarını 450Mbps seviyesine çıkarmıştı. Broadcom'un çözümü sayesinde Apple tek anten ile bu hızlara erişebilecek. 802.11ac standardını Apple'ın geçen yılki ürünlerde kullanacağı iddia edilmişti. Ancak standardın geç oluşturulması ve tatmin edici bir ürünün pazarda olmaması nedeniyle bu yıl olacağı belirtiliyor.





Broadcom'un tanıttığı yeni WiFi yongaları henüz hacimli üretime geçmek için hazır değil. Üzerinde anlaşılan takvime ürünlerini yetiştirmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde bu yıl ki ürünlerde standardı görme şansımız olacak.





Ürünlerine daha hızlı bir kablosuz erişim sağlayarak endüstride ilklerden olma planları yapan Apple'ın, sonrasında iOS ve diğer cihazlarına da bu teknolojiyi getirmesi bekleniyor.

http://thenextweb.com/apple/2013/01/02/apple-links-up-with-broadcom-to-outfit-new-macs-with-802-11ac-networking/