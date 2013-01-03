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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İddia : Apple, yeni Mac ürünlerinde 802.11ac kablosuz ağ teknolojisi kullanmak için Broadcom ile işbirliği yapıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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2013 yılındaki Mac serisini 2012 yılındaki seriden tasarım olarak bir fark olmadan donanım özelliklerini güncelleyerek satışa sunacağı gündeme gelen Apple'ın ayrıca daha hızlı bir WiFi yongası için çalışmalar yaptığı öne sürüldü.

Apple'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, firma yeni Mac serisinde 802.11ac standardında WiFi yongası kullanmak istiyor ve bu standarda uygun yongalarını kısa süre önce tanıtan Broadcom'la işbirliği yapmak üzere. 

5. nesil WiFi olarak da adlandırılan 802.11ac standardı, 802.11 a/b/g/n standardından üç kat daha yüksek hızlara ulaşabiliyor ve 6 kat daha az güç tüketiyor. Aynı hacimdeki verileri daha hızlı gönderdiği için daha kısa WiFi kullanım süreleri elde ediliyor. 802.11ac standardı, tek antenle 450Mbps hızlarına çıkarken, üç antenle 1.3Gbps seviyelerine ulaşıyor.

Apple bu yıl ki Mac ürünlerinde 3 anten desteği ile bağlantı hızlarını 450Mbps seviyesine çıkarmıştı. Broadcom'un çözümü sayesinde Apple tek anten ile bu hızlara erişebilecek. 802.11ac standardını Apple'ın geçen yılki ürünlerde kullanacağı iddia edilmişti. Ancak standardın geç oluşturulması ve tatmin edici bir ürünün pazarda olmaması nedeniyle bu yıl olacağı belirtiliyor.

Broadcom'un tanıttığı yeni WiFi yongaları henüz hacimli üretime geçmek için hazır değil. Üzerinde anlaşılan takvime ürünlerini yetiştirmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde bu yıl ki ürünlerde standardı görme şansımız olacak.

Ürünlerine daha hızlı bir kablosuz erişim sağlayarak endüstride ilklerden olma planları yapan Apple'ın, sonrasında iOS ve diğer cihazlarına da bu teknolojiyi getirmesi bekleniyor.

http://thenextweb.com/apple/2013/01/02/apple-links-up-with-broadcom-to-outfit-new-macs-with-802-11ac-networking/ Yorum Yaz
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E_Aydin35 6 yıl
Aslında bir Mac için düşünüldüğünde çok iyi ve yararlı olacak bir teknoloji..
Apple farkınıda ortaya koyuyor burada her zman olduğu gibi, normal PC'ler için yaygınlaşması seneleri alır..
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Gl4dius 6 yıl
V4LKyR
Nedense telefonlarında pek bir yenilik kullanmıyorlar açıkçası.

samsung kullan o zaman yada htc kullan haftada bir yeni model duyuruyorlar
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yenerbalcı 6 yıl
bu firmanın kaliteyi arttırma huyunu seviyorum bir de tv işine girseler çok güzel olacak

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Bukalemun 6 yıl
@ carnador
glonass / bluetooth 4 / n draft / thunderbolt / yeni connec bağlantisi / retina ekran / cache bellek mimarili işlemci / EN GÜÇLÜ mobil gpu / en iyi oyun ve uygulama marketi / SİRİ / 8mp en iyi kamera / hiç bir cihazda olmayan dizayn dokunmatik ve stabilite.
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EddyCue 6 yıl
az yakmasi cok iyi. hizin artmasi da cok iyi.

peki geriye uyumluluk icin atiyoru 802.11n kullandiginda da az yakacak mi? ki buyuk ihtimalle az enerji harcar burada da.
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darkaura 6 yıl
donanimdan yazilima butun sistemi tasarliyan tek firma olmasi, applein bu tip yeni standartlari daha cabuk uygulayabilmesini sagliyor.
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V4LKyR 6 yıl
Nedense telefonlarında pek bir yenilik kullanmıyorlar açıkçası.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Apple'ın bu huyunu seviyorum :)
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