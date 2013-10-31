İddia: Galaxy S5, Optik Görüntü Sabitleme özelliğine sahip olmayacak

Son dönemde akıllı telefonlardan aranan özelliklerden biri haline gelen Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Galaxy Note 3'den sonra Samsung'un 2014'deki amiral gemisi S5'de de yer almayabilir.

ETNews'in iddiasına göre Galaxy S5, bileşen tedariğinin istenilen seviyelere ulaşmamasından ötürü optik görüntü sabitleme özelliğine sahip olamayacak. Kendi kamera modülünü üretmeye başlayacağı iddiaları bir süre önce dillendirilen Samsung'un, S5 ile pazara hızlı bir giriş yapma hedefinden dolayı OIS'e yer vermeyeceği gelen bilgiler arasında.

Nokia, HTC ve LG gibi isimlerin son dönemde akıllı telefonlarında yer verdiği Optik Görüntü Sabitleme özelliğinin pazarın lider ismi olan Samsung tarafından Note 3'ün önemli özelliklerinden biri olarak lanse edileceği iddia edilmiş; ancak ilerleyen zamanlarda bu haberimizdeki benzer gerekçeyle, Samsung'un Note 3'de OIS'e yer vermeme kararı aldığı ortaya çıkmıştı.