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İddia: Galaxy S5, Optik Görüntü Sabitleme özelliğine sahip olmayacak

5 yıl
1,4b
1
37
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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İddia: Galaxy S5, Optik Görüntü Sabitleme özelliğine sahip olmayacak

Son dönemde akıllı telefonlardan aranan özelliklerden biri haline gelen Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Galaxy Note 3'den sonra Samsung'un 2014'deki amiral gemisi S5'de de yer almayabilir.

ETNews'in iddiasına göre Galaxy S5, bileşen tedariğinin istenilen seviyelere ulaşmamasından ötürü optik görüntü sabitleme özelliğine sahip olamayacak. Kendi kamera modülünü üretmeye başlayacağı iddiaları bir süre önce dillendirilen Samsung'un, S5 ile pazara hızlı bir giriş yapma hedefinden dolayı OIS'e yer vermeyeceği gelen bilgiler arasında.

Nokia, HTC ve LG gibi isimlerin son dönemde akıllı telefonlarında yer verdiği Optik Görüntü Sabitleme özelliğinin pazarın lider ismi olan Samsung tarafından Note 3'ün önemli özelliklerinden biri olarak lanse edileceği iddia edilmiş; ancak ilerleyen zamanlarda bu haberimizdeki benzer gerekçeyle, Samsung'un Note 3'de OIS'e yer vermeme kararı aldığı ortaya çıkmıştı.


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Enclosure 5 yıl en beğenilen
Bence s5 de kamera da olmayacak
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ozkan_tpc 5 yıl
Yine bir Samsung klasiği olarak;
-İkinci günü boyası soyulan plastik (Naylon leğen plastiği) malzeme,
-%25 donma ve resetleme eğilimli Ois'siz hantal kamera,
-Yüksek sesli ama a.m. radyo kalitesinde mono hoparlör,
-Saçma sapan kullanılmayacak bir iki yeni özellik (kolla bacakla kontrol vs.),
-Daya işlemciyi daya ram i, hayranlık uyandıran tanıtımlar yap ve keyfine bak.
Yanlış anlaşılmasın S4 kullanıcısıyım ve memnunum. Fakat Samsung eleştirilerin aksıne zayıf yönlerini değil iyi olduğu yönlerini geliştiriyor. Bu da benim hoşuma gitmiyor.
Yine bir Samsung klasiği olarak;-İkinci günü boyası soyulan plastik (Naylon leğen plastiği) malzeme,-%25 donma ve resetleme eğilimli Ois'siz hantal kam...
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kesbi 5 yıl
Öyle üzüldüm öyle üzüldümki sormayın gitsin!
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karabatak34 5 yıl
sertaceri
Orijinalden alıntı: SrhtCnr44
Orijinalden alıntı: gorkem2626 Yada Samsung Kafayi Yine Kullanir Note 3 Sd800 Note 3 Ois S5 Sd800 S5 Ois
İyi prim yaptınız bundan , fame oldunuz , yeter daa.
Tam bizim malatyalılar gibi söylemişsin :D aynı cümleyi dayım kurdu :D

her zaman heryerde enbüyük malatyaspor. artı oıs banko olur.
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JoeyBane 5 yıl
Donanım olarak güçlü bir cihaz bekliyorum. Kamerasından pek umutlu değilim. Zoom modeli çıkarsa onda optik sabitleme olur.
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Pondera 5 yıl
S5 'in kendi olmasın zaten. Apple ve Samsung yalan. Kral ...
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meter90 5 yıl
pazar lideri bir firma hiçbir ekleme yapmadanda veyahut çok büyük eklemeler yaparakta yeni ürün tanıtabilir,
+ olmuş veya olmamış telefonu alan milyonlarca kişiden kaçı böyle bir özelliği telefonu alıp/ almamasında rol oynuyor ki....

bazen istatistik bilgiler günlük hayatta komik gelir insanlara ama üretime ayırdığı ücretler kadar reklamada önem veren firmalar istatistikler sayesinde pazarları ve listeleri delip geçiyor, GMD en büyük örneği bunun asgari ücretin 4te3 üne telefon yaptı hem o kitleyi vurdu, hem genç kitleyi 1000 TL'den satsaydı ürünü şu sattığı sayının %5ini bile satamazdı der geçerim.
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Rajeesh 5 yıl
samsung galaxy s5
samsung galaxy s5 mini
samsung galaxy s5 active
samsung galaxy s5 active mini
samsung galaxy s5 ois
samsung galaxy s5 ois mini
samsung galaxy s5 ois active
samsung galaxy s5 ois active mini

daha çok çeşitlilik olur fena mı
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okan_cehapelioglu 5 yıl
s5'te ois olur samsungcu değilim ama sallama haber olduğu belli
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erdem3113 5 yıl
Delinin teki kuyuya taş atmış diğer ceo'lar da peşinden gitmiş :D:D:D
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olağan_şüpheli 5 yıl
insanlar bir sürü para veriyor bu cihazlara.ve en cok kullanılan sey kamera. FB için olsun Twit için olsun instagram için olsun. ois olmaması gerçekten ayıp bence.
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ulmel 5 yıl
s9 dan sonra ne olacak merak ediyom

s10 = SON
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Granes 5 yıl ulmel
ulaslaslas

s9 dan sonra ne olacak merak ediyom

s10 = SON



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Kapkara Kartal 5 yıl
S55 de olur beyler canınızı sıkmayın
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sertaceri 5 yıl
SrhtCnr44
gorkem2626 Yada Samsung Kafayi Yine Kullanir Note 3 Sd800 Note 3 Ois S5 Sd800 S5 Ois
İyi prim yaptınız bundan , fame oldunuz , yeter daa.

Tam bizim malatyalılar gibi söylemişsin :D aynı cümleyi dayım kurdu :D
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Nokia Specialist 5 yıl
İlk obur modelleri çıkarmak için su geçirmezlik, ois koymazlar. Çünkü sonra başka modeller çıkartamazlar. Su geçirmezli oisli s5 çıkarsa kendini yalandan yaratıcı olarak gösteremez.
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