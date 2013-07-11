İddia : Nexus 5 Ekim'de geliyor, LG G2 modelini temel alacak

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7 Ağustos tarihinde LG, yeni amiral modeli G2'yi tanıtmaya hazırlanırken, Nexus 5 iddiaları da yeniden alevlendi.
Daha önce LG'nin Optimus G2 adında amiral gemi modelini Mayıs-Haziran döneminde tanıtacağı ardından da Optimus G2'yi temel alan Nexus 5'in piyasaya çıkacağı gündeme gelmişti. Ancak LG'nin yeni amiral gemi modeli için herhangi bir işaret vermemesi dedikoduların rafa kalkmasına neden olmuştu.
LG G2'nin muhtemel tanıtım tarihinin belli olması Güney Kore medyasında bazı kıpırdanmalara neden oldu. Gelen bilgilere göre Nexus 5, LG G2 modelinin donanım özelliklerini temel alarak Ekim ayında yeni Android 5.0 sürümü ile birlikte piyasada olacak. Bu sayede en güçlü Nexus cihazı ünvanını da elde edecek.
Yeni Nexus programı için Google'ın hedefinde hangi ortağı olduğu bir süredir muallaktaydı. Ancak kaynaklar LG ile yola devam edileceği konusunda ısrarcı. Mayıs ayında Google tepe yöneticisi Larry Page'e LG'nin Nexus 5 prototipini gösterdiği de iddia ediliyor. Bu durumda Nexus 5'in muhtemel donanımı arasında Snapdragon 800 çözümü, 5.2 inçlik Full HD IPS ekran, en ince ekran kenarı, 2700mAh batarya, 13MP çözünürlükte optik imaj dengeleme özellikli kamera gibi özellikler sayılabilir.
LG G2 modelinin resmi olarak tanıtılmasının ardından Nexus 5 ile ilgili daha fazla detayın gündeme gelmesi bekleniyor.
http://www.androidauthority.com/nexus-5-release-lg-g2-android-5-241624/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
note 3 iyice psikolojimizi bozdu zaten,
psikolojik sınır 1999 liradır, lg ve samsunga (nexusu kim çıkaracaksa) duyrulur.
-fm radyo desteği
-kalitesiz kasa malzemesi
-vasat ses çıkış gücü (bence abartılacak kadar değil ama genel bir şikayet var
Ekranın büyümesini istemeyenlerdenim 4.7 ideal 5" de oalbilir ama üstü ergonomi estetik açısından hiçde iyi olmuyor
Öncelikle yukarıdaki eksiklikler giderilsin
Optimus g ile nexus 4 çok benzer özelliklerdeydi ama kasa yapısı sanırım fiyatından dolayı çok düşüktü
Türk kullanıcıları olarak kazık yemeye hazırız 1.800 den piyasaya girer nexus 6 nın ayak sesleri gelinceye kadar kazık devam eder
nexus 4 şu an 900 lira seviyesine indi 1.800 lerden piyasaya giriş yapmıştı 1.600-1.400 de uzun bir süre kaldı
nexuse en çok önemi lg veriyor şuanda.o nedenle bence lg doğru tercih.kaldkıki şuan lg nin ips ekranları en iyisi piyasadaki.
FM radyo
Fiziksel tuşlar
Hafıza kartı desteği
Çıkarabilir batarya(galaxy nexus da vardı.)
Bunlara destek verilip güçli bir donanım ile nexus 4 deki gibi uygun bir fiyat olursa oldukça fazla satacağına inanıyorum.
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