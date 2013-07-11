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İddia : Nexus 5 Ekim'de geliyor, LG G2 modelini temel alacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Nexus 5 Ekim'de geliyor, LG G2 modelini temel alacak

7 Ağustos tarihinde LG, yeni amiral modeli G2'yi tanıtmaya hazırlanırken, Nexus 5 iddiaları da yeniden alevlendi.

Daha önce LG'nin Optimus G2 adında amiral gemi modelini Mayıs-Haziran döneminde tanıtacağı ardından da Optimus G2'yi temel alan Nexus 5'in piyasaya çıkacağı gündeme gelmişti. Ancak LG'nin yeni amiral gemi modeli için herhangi bir işaret vermemesi dedikoduların rafa kalkmasına neden olmuştu.

LG G2'nin muhtemel tanıtım tarihinin belli olması Güney Kore medyasında bazı kıpırdanmalara neden oldu. Gelen bilgilere göre Nexus 5, LG G2 modelinin donanım özelliklerini temel alarak Ekim ayında yeni Android 5.0 sürümü ile birlikte piyasada olacak. Bu sayede en güçlü Nexus cihazı ünvanını da elde edecek.

Yeni Nexus programı için Google'ın hedefinde hangi ortağı olduğu bir süredir muallaktaydı. Ancak kaynaklar LG ile yola devam edileceği konusunda ısrarcı. Mayıs ayında Google tepe yöneticisi Larry Page'e LG'nin Nexus 5 prototipini gösterdiği de iddia ediliyor. Bu durumda Nexus 5'in muhtemel donanımı arasında Snapdragon 800 çözümü, 5.2 inçlik Full HD IPS ekran, en ince ekran kenarı, 2700mAh batarya, 13MP çözünürlükte optik imaj dengeleme özellikli kamera gibi özellikler sayılabilir.

LG G2 modelinin resmi olarak tanıtılmasının ardından Nexus 5 ile ilgili daha fazla detayın gündeme gelmesi bekleniyor.

http://www.androidauthority.com/nexus-5-release-lg-g2-android-5-241624/ Yorum Yaz
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Jül Sezar 6 yıl en beğenilen
Yine mi 16gb
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deneme1 6 yıl
fiyatını belirlerken psikolojimizi bozmasınlar da,
note 3 iyice psikolojimizi bozdu zaten,
psikolojik sınır 1999 liradır, lg ve samsunga (nexusu kim çıkaracaksa) duyrulur.
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kaju waffle 6 yıl
Lg ile devam edilmesi doğru karar. Sağlam telefonlar yapıyorlar. Öne çıkıcam diye 5.2 inc ekrana gerek yok. 4.7den 5e çıkarılsa kafi. 5 incten buyugu cebe de ele de zor sığar sık sık da dusurulur. 5.2 inc çıkacaksa da kılıfını da ithal etsinler bir zanmet. N4 gibi olmasın.
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kemalboran 6 yıl
Nexus 5 Android 5 ile gelecek demişsiniz de bundan sonraki Android sürümünün 4.4 olacağı belirtildi. Nexus 5, Android 4.4 ile gelecek. Android 5 ise başka bir bahara.
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malchik 6 yıl
çiktiği zaman türkiyeye aynı aynda geliyormu, nexus 4 te nasildi ?
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Master_Evil 6 yıl
gelsin artık note3 çıkmadan yoksa satmayacak
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CertificatedStaff 6 yıl
Daha nexus4 yeni cikti
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black_67 6 yıl
-arttırılabilir hafıza
-fm radyo desteği
-kalitesiz kasa malzemesi
-vasat ses çıkış gücü (bence abartılacak kadar değil ama genel bir şikayet var



Ekranın büyümesini istemeyenlerdenim 4.7 ideal 5" de oalbilir ama üstü ergonomi estetik açısından hiçde iyi olmuyor

Öncelikle yukarıdaki eksiklikler giderilsin

Optimus g ile nexus 4 çok benzer özelliklerdeydi ama kasa yapısı sanırım fiyatından dolayı çok düşüktü

Türk kullanıcıları olarak kazık yemeye hazırız 1.800 den piyasaya girer nexus 6 nın ayak sesleri gelinceye kadar kazık devam eder

nexus 4 şu an 900 lira seviyesine indi 1.800 lerden piyasaya giriş yapmıştı 1.600-1.400 de uzun bir süre kaldı
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DH Misafiri 6 yıl
LG nexsus4 güzel telefon.Beş aydır kullanıyorum.16gb hafızası artırıla bilir olsa idi iyi olacaktı.Kamera idare eder.Ses vasat.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
yinemi lg
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cgty89 6 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

yinemi lg

nexuse en çok önemi lg veriyor şuanda.o nedenle bence lg doğru tercih.kaldkıki şuan lg nin ips ekranları en iyisi piyasadaki.
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Batuist 6 yıl
5 değilde full HD 4.7" ekran ile gelse şu telefonlar daha kullanışlı olurlar gibime geliyor.. büyüklüğüde bir noktadan sonra abartmamak lazım..
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thorismund 6 yıl
Eğer sony nin s800 işlemcili telefonlarından birini almaz isem mutlaka nexus 5 i alacağım.Umarım tasarımı da iyi olur, nexus 4 den çok memnunum ve tercihimi n5 den yana kullanmayı düşünüyorum...
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Balawitz 6 yıl
Yeni nexus soyle 1000tlden ciksa da onu alsam
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CyberDiamond 6 yıl
Aslında Google Apple gibi ürünlerinde dayatma değilde biraz müşterilerini dinlerse çok iyi olacağı kanaatindeyim. Özellikle nexus serisi telefonlarda;
FM radyo
Fiziksel tuşlar
Hafıza kartı desteği
Çıkarabilir batarya(galaxy nexus da vardı.)
Bunlara destek verilip güçli bir donanım ile nexus 4 deki gibi uygun bir fiyat olursa oldukça fazla satacağına inanıyorum.
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OneMoreChance 6 yıl
nexus 4 deki eksikler giderilirse alınabilir.
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