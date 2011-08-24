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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İddia : Nintendo 3DS modelini yeniden dizayn ederek joystick eklentisiyle piyasaya sürebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo firmasının taşınabilir oyun konsolu pazarında ağırlığını devam ettirmek adına piyasaya sürdüğü ve iki adet 3 ve 3.5 inçlik LCD ekran, gözlüksüz 3D desteği, çift arka kamera, 3D derinlik ayarlama tuşu, WiFi gibi özellikler sunan 3DS modeli  piyasaya çıktığı ilk on günde bir milyon satış barajını geçerek rekor kırmasına rağmen devamını getiremedi.

Son bir iki ayda satışları neredeyse dibe vuran 3DS modeli için Nintendo baskılara dayanamadı ve cihazın fiyatını 250 dolardan 170 dolara kadar indirdi. Global pazarda biraz hareketlenme yaşayan 3DS sonrasında yine bekleneni veremedi.
Bunun en büyük sebebi ise Nintendo’nun halen daha müşterilerine geniş bir 3D oyun portföyü sunamıyor olması. Tüketiciler bu nedenle daha fazla akıllı telefon ve tablet cihazlarla oyun oynamaya yöneliyor.

Oyun konsolu için 5 milyon satış hedefini gerçekleştirmeye çabalayan Nintendo daha farklı bir strateji üzerinde çalışıyor olabilir.

Fransız 01net sitesinin haberine göre 2012 yılı için 3DS modelini yeniden tasarlamayı düşünen Nintendo cihaz ilk piyasaya çıktığında odak noktasını oluşturan 3D fonksiyonundan ilgiyi biraz uzaklaştırmak istiyor. Bunun için isminin bile değiştirilmesi gündemde.

Nintendo’nun diğer bir hamlesi ise 3DS modeli için analog bir joystick üretmek. Cihazın üzerine yapışabilen joystick eklentisi 10 dolara satışa sunulacak. Ancak cihaz kapatıldığında bu eklentinin sorun olabileceği belirtiliyor.

Nintendo 3DS modelinin ilgi görmesi için elinden geleni yapmaya çalışan firmanın son hamlesinin ne kadar başarılı olacağını 2012 yılı gösterecek.

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Skullmonkeys 8 yıl
ekrem71 o joystick i 10 dolara piyasa sürürler , bizim ülkemizde 50 dolardan aşağıya olmaz , öyle haysiyetsiz bi satış politikası var bizim medya marketlerin
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sleepnir 8 yıl
Şimdi mi aklınıza geldi diye sormak lazım. Tabi Vita'yı görünce paçaları tutuştu.
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