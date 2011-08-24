İddia : Nintendo 3DS modelini yeniden dizayn ederek joystick eklentisiyle piyasaya sürebilir

Nintendo firmasının taşınabilir oyun konsolu pazarında ağırlığını devam ettirmek adına piyasaya sürdüğü ve iki adet 3 ve 3.5 inçlik LCD ekran, gözlüksüz 3D desteği, çift arka kamera, 3D derinlik ayarlama tuşu, WiFi gibi özellikler sunan 3DS modeli piyasaya çıktığı ilk on günde bir milyon satış barajını geçerek rekor kırmasına rağmen devamını getiremedi.





Son bir iki ayda satışları neredeyse dibe vuran 3DS modeli için Nintendo baskılara dayanamadı ve cihazın fiyatını 250 dolardan 170 dolara kadar indirdi. Global pazarda biraz hareketlenme yaşayan 3DS sonrasında yine bekleneni veremedi.

Bunun en büyük sebebi ise Nintendo’nun halen daha müşterilerine geniş bir 3D oyun portföyü sunamıyor olması. Tüketiciler bu nedenle daha fazla akıllı telefon ve tablet cihazlarla oyun oynamaya yöneliyor.





Oyun konsolu için 5 milyon satış hedefini gerçekleştirmeye çabalayan Nintendo daha farklı bir strateji üzerinde çalışıyor olabilir.





Fransız 01net sitesinin haberine göre 2012 yılı için 3DS modelini yeniden tasarlamayı düşünen Nintendo cihaz ilk piyasaya çıktığında odak noktasını oluşturan 3D fonksiyonundan ilgiyi biraz uzaklaştırmak istiyor. Bunun için isminin bile değiştirilmesi gündemde.





Nintendo’nun diğer bir hamlesi ise 3DS modeli için analog bir joystick üretmek. Cihazın üzerine yapışabilen joystick eklentisi 10 dolara satışa sunulacak. Ancak cihaz kapatıldığında bu eklentinin sorun olabileceği belirtiliyor.





Nintendo 3DS modelinin ilgi görmesi için elinden geleni yapmaya çalışan firmanın son hamlesinin ne kadar başarılı olacağını 2012 yılı gösterecek.