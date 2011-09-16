İddia : TMSC firması A6 ve A7 işlemcilerin üretimi ihalesini kazandı, Samsung geride kaldı

Mobil pazar geliştikçe ve büyüdükçe cihazlarda kullanılan donanım parçalarına olan bağımlılık firmaların mali tablolarını büyük ölçüde etkilemeye başladı. Dokunmatik paneller, işlemciler, iletişim yongaları üretici firmanın elindeki imkana bağlı olarak üretiliyor ve herhangi bir aksaklıkta tedarik sağladığı firmalar da büyük sıkıntı yaşıyor.

Apple, iPad 2 modelinin tanıtımı sonrası LG Display firmasından aldığı panellerdeki bazı arızalar ve yetersiz üretim kapasitesi nedeniyle stok yetiştirmekte oldukça zorlanmıştı.





Mobil işlemciler de oldukça önem arzeden bir donanım parçası haline geldi. Yüzmilyonlarca satılan mobil cihazlara işlemci üretmek için firmalar tam kapasite çalışıyor.

NVIDIA, Texas Instruments, Samsung kendi markasını taşıyan ARM tabanlı işlemci üretiminin lideri konumunda. Yine başka firmadan değil kendi üretimi olan işlemcileri kullanmak firmalara büyük bir hareket alanı sağlıyor.





Apple da her yıl daha fazla satılan cihazlarına işlemci üretimi için ortaklık yaparak kendi markasını taşıyan işlemcilerini üretiyor. Apple, iPad ve iPhone 4'te kullanılan tek çekirdekli A4 işlemcisi ve iPad 2'de kullanılan çift çekirdekli A5 işlemcisi için Samsung ile ortak üretim gerçekleştiriyor. Bu modellerin önümüzdeki aylarda da talep nedeniyle satılacağı düşünüldüğünde bu ortaklık devam edecek.





Ancak Apple yeni nesil cihazlarda ve tahminlere göre MacBook Air modelinde kullanmayı düşündüğü A6 ve A7 işlemcileri için farklı ortaklık arayışı içine girmişti. Bunun sebebini Samsung ile yaşanan patent kavgasına bağlayanlar olsa da Apple'ın istediği 20nm ve 28nm mimarisinin üretiminde Samsung'un tatmin edici sonuçlara ulaşamadığı da iddia ediliyor.





DigiTimes'ın raporuna göre ikinci iddia biraz daha kuvvetli görünüyor. Apple'ın 20nm mimarisindeki A7 ve 28nm mimarisindeki A6 işlemcilerin üretim ihalesi için Tayvanlı TSMC ve Samsung arasında rekabetin yaşandığı biliniyordu.





TSMC ise iPhone ve iPad modellerinin üretiminde geçmiş yıllarda az da olsa Apple'dan pay kapmıştı ancak bugüne kadar ürünlerinin performans düşüklüğü nedeniyle Apple'ın gözüne girememişti.





DigiTimes adı açıklanmayan bir kaynağa dayanarak geçmişle ilgili TSMC firmasının tüm hatalarından arındığını ve Apple'ı ikna ettiğini belirtiyor. Apple TSMC firmasına sadece A6 işlemcilerin üretimini değil genişletilmiş bir anlaşma ile A7 işlemcilerinin üretimini de verdi. Böylece Samsung ile olan yeni nesil işlemci üretim ortaklığı da fiilen son bulmuş oldu.





Yeni A6 ve A7 işlemciler hakkında çok fazla detay yok. A6 işlemcisinin kompleks bir 3D yapısı kullanarak yongasetinin katmanları arasında farklı bir iletişim sağlayacağı tahmin ediliyor. Çıkış tarihinin 2012 ikinci çeyrekte iPad 3 modeli ile birlikte olacağı da iddialar arasında.





Yine aynı dönemlerde NVIDIA ve Qualcomm kendi 4 çekirdekli 28nm mimarisindeki işlemcilerini piyasaya sürmüş olacak. TSMC firmasının 28nm işlemci üretim kapasitesi de ilerideki rekabet açısından büyük önem taşıyor.