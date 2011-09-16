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İddia : TMSC firması A6 ve A7 işlemcilerin üretimi ihalesini kazandı, Samsung geride kaldı

7 yıl
5,1b
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil pazar geliştikçe ve büyüdükçe cihazlarda kullanılan donanım parçalarına olan bağımlılık firmaların mali tablolarını büyük ölçüde etkilemeye başladı. Dokunmatik paneller, işlemciler, iletişim yongaları üretici firmanın elindeki imkana bağlı olarak üretiliyor ve herhangi bir aksaklıkta tedarik sağladığı firmalar da büyük sıkıntı yaşıyor.
Apple, iPad 2 modelinin tanıtımı sonrası LG Display firmasından aldığı panellerdeki bazı arızalar ve yetersiz üretim kapasitesi nedeniyle stok yetiştirmekte oldukça zorlanmıştı.

Mobil işlemciler de oldukça önem arzeden bir donanım parçası haline geldi. Yüzmilyonlarca satılan mobil cihazlara işlemci üretmek için firmalar tam kapasite çalışıyor.
NVIDIA, Texas Instruments, Samsung kendi markasını taşıyan ARM tabanlı işlemci üretiminin lideri konumunda. Yine başka firmadan değil kendi üretimi olan işlemcileri kullanmak firmalara büyük bir hareket alanı sağlıyor.

Apple da her yıl daha fazla satılan cihazlarına işlemci üretimi için ortaklık yaparak kendi markasını taşıyan işlemcilerini üretiyor. Apple, iPad ve iPhone 4'te kullanılan tek çekirdekli A4 işlemcisi ve iPad 2'de kullanılan çift çekirdekli A5 işlemcisi için Samsung ile ortak üretim gerçekleştiriyor. Bu modellerin önümüzdeki aylarda da talep nedeniyle satılacağı düşünüldüğünde bu ortaklık devam edecek.

Ancak Apple yeni nesil cihazlarda ve tahminlere göre MacBook Air modelinde kullanmayı düşündüğü A6 ve A7 işlemcileri için farklı ortaklık arayışı içine girmişti. Bunun sebebini Samsung ile yaşanan patent kavgasına bağlayanlar olsa da Apple'ın istediği 20nm ve 28nm mimarisinin üretiminde Samsung'un tatmin edici sonuçlara ulaşamadığı da iddia ediliyor.

DigiTimes'ın raporuna göre ikinci iddia biraz daha kuvvetli görünüyor. Apple'ın 20nm mimarisindeki A7 ve 28nm mimarisindeki A6 işlemcilerin üretim ihalesi için Tayvanlı TSMC ve Samsung arasında rekabetin yaşandığı biliniyordu. 

TSMC ise iPhone ve iPad modellerinin üretiminde geçmiş yıllarda az da olsa Apple'dan pay kapmıştı ancak bugüne kadar ürünlerinin performans düşüklüğü nedeniyle Apple'ın gözüne girememişti.

DigiTimes adı açıklanmayan bir kaynağa dayanarak geçmişle ilgili TSMC firmasının tüm hatalarından arındığını ve Apple'ı ikna ettiğini belirtiyor. Apple TSMC firmasına sadece A6 işlemcilerin üretimini değil genişletilmiş bir anlaşma ile A7 işlemcilerinin üretimini de verdi. Böylece Samsung ile olan yeni nesil işlemci üretim ortaklığı da fiilen son bulmuş oldu.

Yeni A6 ve A7 işlemciler hakkında çok fazla detay yok. A6 işlemcisinin kompleks bir 3D yapısı kullanarak yongasetinin katmanları arasında farklı bir iletişim sağlayacağı tahmin ediliyor. Çıkış tarihinin 2012 ikinci çeyrekte iPad 3 modeli ile birlikte olacağı da iddialar arasında.

Yine aynı dönemlerde NVIDIA ve Qualcomm kendi 4 çekirdekli 28nm mimarisindeki işlemcilerini piyasaya sürmüş olacak. TSMC firmasının 28nm işlemci üretim kapasitesi de ilerideki rekabet açısından büyük önem taşıyor.

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Rainbow6 7 yıl
bence patent davalari ve calinti tasarim gibi olaylar samsungu birakmasina sebeb olmus olabilir apple gibi bi firmanin tmsc ni kalitesine guvenmesi biraz sasirtici gerci arm islemcilerini adam edende apple ilk basta applenin isteklerine gore sekillendi bu islemci ... ileride arm islemcileri oldukca gelisecegini zaten biliyoruz ama air deki i5 islemcilerden daha iyi hale gelirmi beni biraz dusunduruyor zaten a7 falan gelene kadar intelin yeni islemcileride coktan piyasada olacak ustelik 22 nm bence .. belki ara bi model cikarcaktir tablet notebook karisimi ( asus dava acar bunada :)
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alpa07 7 yıl
bu şu demek oluyor tmsc alırsa piyasada kıtlık yaşanabilir
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TuffkiLLe 7 yıl
SystemApps
işin özü samsungda olmasa appleın hali harap :D

epic fail..
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SystemApps 7 yıl TuffkiLLe
TuffkiLLe

SystemApps

işin özü samsungda olmasa appleın hali harap :D


epic fail..



TSMC ise iPhone ve iPad modellerinin üretiminde geçmiş yıllarda az da olsa Apple'dan pay kapmıştı ancak bugüne kadar ürünlerinin performans düşüklüğü nedeniyle Apple'ın gözüne girememişti.


fail epic
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Mr.Legend 7 yıl
Vay be TSMC firması amma para kazanıyordur. Bir yandan Nvidia bir yandan AMD şimdi de Apple
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SystemApps 7 yıl
işin özü samsungda olmasa appleın hali harap :D
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escapethelife 7 yıl
Samsung tatmin edici sonuçlara ulaşamıyor TSMC ulaşıyor öyle mi (: ilginç. Ortak değiştirmek için boşyere bahane arıyorlar.
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KalemKolik 7 yıl
Yorumlar çok kötü nedense geçmişlerinde ciddi problemlere sahip gibiymiş ama apple yeterli maddi yardım ve yeterli tecrübe desteği ile firmaya çeki düzen verip bundan sonra devamlı üretim yaptırabilir.
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MÇKR_06 7 yıl
doğruysa tmsc için büyük başarı
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murdocklawless 7 yıl
tsmc nvidia'nın başını 40nm zamanında iyi yakmıştı. ati alıp başını gitmişti o zaman. şimdide aynısı olmasın?
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KalemKolik 7 yıl
A6 işlemci ne kadar iyi olacakki air modeline koyacakmış apple bana çok sallama gibi geldi.Yani a6 işlemci gelecek sene intelin elindeki air modellerine uygun olan x86 modellerden dahamı üstün olacaklarını düşünüyorlarki.Arm işlemci teknolojisi çok hızlı gelişiyor ama son yıllarda x86 işlemcileri performans anlamında geçemeyecekleri düşünülüyordu.
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sadtneverdie 7 yıl
o zaman tegra lar ve amd - nvidia gpu lar 2012 de gecikecek demektir. Apple başka firmlara üretim yapılmasını mutlaka engeller.
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