İddia : Yeni iPod touch ve iPhone modeli farklı yeniliklere sahip olacak

Retina ekrana sahip yeni iPad modelinin ardından bu yıl başka sürprizlerin de haberini veren Apple, iddialara göre iPod touch ve iPhone modellerine önemli yenilikler ekliyor.





9to5Mac sitesinin haberinde Apple'ın iPhone modeline A5X işlemci ve 1GB RAM ekleyeceği ve iPod touch modelinde de önemli değişiklikler yapacağı iddia ediliyor.





Kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Apple yeni iPhone prototipini iPhone 4/4S modelinden tamamen farklı bir tasarımda hazırlıyor. Sızıntı olmaması için de prototipi iPhone 4 tasarımı içerisinde tutuyor. Bu tasarımda A5X işlemci ve 1GB RAM olacağı belirtiliyor.





Prototipte kullanılan işlemci A5X işlemcisinin S5L8945X varyantı. Prototipin kod adı ise N96 olarak geçiyor.





iPhone 4S öncesinde de bu tür iddialar gündeme gelmişti. Retina ekrana sahip yeni iPad modeli için A5X işlemcisi görev yaparken, yeni iPhone modelinde bu işlemcinin hangi işe yarayacağı belirsiz. Prototipin sadece işlemcinin gücünü test etmek için Apple laboratuvarlarında kullanılıyor olması ihtimali yüksek.





iPod touch hakkındaki bilgiler ise iOS 5.1 işletim sisteminin içerisindeki bazı kod satırlarından elde edilmiş. Firmanın satışlarda düşüş gösteren iOS cihazı olan iPod touch, bununla birlikte destek görmeye devam ediyor. Kod satırlarında iPod touch 5.1 şeklinde etiketler kullanıldığı görülüyor. iPod touch 4.1 ürün kodundan 5.1 koduna geçiş önemli yenilikleri işaret ediyor.





Apple'ın yeni iPod touch modelinde iPhone 4S modelindeki çift çekirdekli A5 işlemcisini veya Apple TV'deki tek çekirdekli A5 işlemcisini ya da A5X işlemcisini kullanabileceği belirtiliyor. Böylece mobil oyun cihazları arasında popüler bir yere sahip iPod touch modelinin bu ünvanını bir adım daha yukarı taşıyacağı düşünülüyor.





Yeni iPod touch veya iPhone modelinin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak firma stratejisinde yine sonbahar dönemine denk geleceği tahmin ediliyor.