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İddia : Yeni iPod touch ve iPhone modeli farklı yeniliklere sahip olacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,1b
1
45
iPod / iPod Touch
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Yeni iPod touch ve iPhone modeli farklı yeniliklere sahip olacak
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Retina ekrana sahip yeni iPad modelinin ardından bu yıl başka sürprizlerin de haberini veren Apple, iddialara göre iPod touch ve iPhone modellerine önemli yenilikler ekliyor.

9to5Mac sitesinin haberinde Apple'ın iPhone modeline A5X işlemci ve 1GB RAM ekleyeceği ve iPod touch modelinde de önemli değişiklikler yapacağı iddia ediliyor. 

Kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Apple yeni iPhone prototipini iPhone 4/4S modelinden tamamen farklı bir tasarımda hazırlıyor. Sızıntı olmaması için de prototipi iPhone 4 tasarımı içerisinde tutuyor. Bu tasarımda A5X işlemci ve 1GB RAM olacağı belirtiliyor. 

Prototipte kullanılan işlemci A5X işlemcisinin S5L8945X varyantı. Prototipin kod adı ise N96 olarak geçiyor.

iPhone 4S öncesinde de bu tür iddialar gündeme gelmişti. Retina ekrana sahip yeni iPad modeli için A5X işlemcisi görev yaparken, yeni iPhone modelinde bu işlemcinin hangi işe yarayacağı belirsiz. Prototipin sadece işlemcinin gücünü test etmek için Apple laboratuvarlarında kullanılıyor olması ihtimali yüksek.

iPod touch hakkındaki bilgiler ise iOS 5.1 işletim sisteminin içerisindeki bazı kod satırlarından elde edilmiş. Firmanın satışlarda düşüş gösteren iOS cihazı olan iPod touch, bununla birlikte destek görmeye devam ediyor. Kod satırlarında iPod touch 5.1 şeklinde etiketler kullanıldığı görülüyor. iPod touch 4.1 ürün kodundan 5.1 koduna geçiş önemli yenilikleri işaret ediyor.

Apple'ın yeni iPod touch modelinde iPhone 4S modelindeki çift çekirdekli A5 işlemcisini veya Apple TV'deki tek çekirdekli A5 işlemcisini ya da A5X işlemcisini kullanabileceği belirtiliyor. Böylece mobil oyun cihazları arasında popüler bir yere sahip iPod touch modelinin bu ünvanını bir adım daha yukarı taşıyacağı düşünülüyor.

Yeni iPod touch veya iPhone modelinin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak firma stratejisinde yine sonbahar dönemine denk geleceği tahmin ediliyor.

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MAVİT 7 yıl en beğenilen ekrem71
ekrem71







Retina ekrana sahip yeni iPad modelinin ardından bu yıl başka sürprizlerin de haberini veren Apple, iddialara göre iPod touch ve iPhone modellerine önemli yenilikler ekliyor.



9to5Mac sitesinin haberinde Apple'ın iPhone modeline A5X işlemci ve 1GB RAM ekleyeceği ve iPod touch modelinde de önemli değişiklikler yapacağı iddia ediliyor. 



Kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Apple yeni iPhone prototipini iPhone 4/4S modelinden tamamen farklı bir tasarımda hazırlıyor. Sızıntı olmaması için de prototipi iPhone 4 tasarımı içerisinde tutuyor. Bu tasarımda A5X işlemci ve 1GB RAM olacağı belirtiliyor. 



Prototipte kullanılan işlemci A5X işlemcisinin S5L8945X varyantı. Prototipin kod adı ise N96 olarak geçiyor.



iPhone 4S öncesinde de bu tür iddialar gündeme gelmişti. Retina ekrana sahip yeni iPad modeli için A5X işlemcisi görev yaparken, yeni iPhone modelinde bu işlemcinin hangi işe yarayacağı belirsiz. Prototipin sadece işlemcinin gücünü test etmek için Apple laboratuvarlarında kullanılıyor olması ihtimali yüksek.



iPod touch hakkındaki bilgiler ise iOS 5.1 işletim sisteminin içerisindeki bazı kod satırlarından elde edilmiş. Firmanın satışlarda düşüş gösteren iOS cihazı olan iPod touch, bununla birlikte destek görmeye devam ediyor. Kod satırlarında iPod touch 5.1 şeklinde etiketler kullanıldığı görülüyor. iPod touch 4.1 ürün kodundan 5.1 koduna geçiş önemli yenilikleri işaret ediyor.



Apple'ın yeni iPod touch modelinde iPhone 4S modelindeki çift çekirdekli A5 işlemcisini veya Apple TV'deki tek çekirdekli A5 işlemcisini ya da A5X işlemcisini kullanabileceği belirtiliyor. Böylece mobil oyun cihazları arasında popüler bir yere sahip iPod touch modelinin bu ünvanını bir adım daha yukarı taşıyacağı düşünülüyor.



Yeni iPod touch veya iPhone modelinin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak firma stratejisinde yine sonbahar dönemine denk geleceği tahmin ediliyor.

 

 



Yeminle dunyanin en bos haberini yapmissiniz bunu normalde bu cihazlari takip eden biride soyler bak soyleyim sana A5X islemci, on ve arka kamera 1080 p destekli video kaydi ips panel + retina ekran, ipod touch 4 kasasi ama arka parlak panel cizilmeyen bi yuzeyle degisebilir ipad arka paneli gibi 1 gb ram bu yani hani asiri bi umit beslemeye gerek yok su an yapilacak en iyi sey bu bence sacma sapan haber yapiyosunuz valla ya
ekrem71Retina ekrana sahip yeni iPad modelinin ardından bu yıl ...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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nickenegerekvar 7 yıl
Her defasında eskiye mi gidiyordu da bu sefer yeniye gidicek. Standart Ekrem Çukurca haberleri.
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MrDj 7 yıl
bu siteyi seviyorum.çalışanları çok sempatik.özelliklede Sayın Mesut Çevik .Haber olsunda Donanımhaberden olsun.Biz Bir Aileyiz.Eleştirilerimizde yapıcı olsun dileğimle.unutmayalım Emeğe SayGı ve Başka Donanımhaber yok.
bu siteyi seviyorum.çalışanları çok sempatik.özelliklede Sayın Mesut Çevik .Haber olsunda Donanımhaberden olsun.Biz Bir Aileyiz.Eleştirilerimizde yapıcı olsun d...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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yedado0506 7 yıl
Ohooo kardes sen hangi zamanda kaldin..
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cellman406 7 yıl
Pentile falan bilmem ama sgs2 den gecen biri olarak soyluyorum amoled mukemmel bisey. Ama android ayni windows gibi. Elinde ne kadar extreme sistemin dahi olsa, iOS un rahat kullanimina erisemiyor. Dikkatinizi cekmistir android 4.0.3 100 mb falan ios 5 800 mb tan biraz az olsa gerek. Bir farki var yani oylesine degil.
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mehmetfahriguven 7 yıl
engurlu
Farkli yenilige ucmasina kacmasina gerek yok ..biraz kasa inceltilip ekran da 4 oldumu iphone kullanicilarini fazlasiyla mutlu edecektir..

Engurlu, maşallah kardeş. Hiçbir Apple başlığını boş geçmiyorsun.
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iscanthere 7 yıl
bu sefer umarim ipod touch donanimda geri kalmaz.
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TeamAnimus 7 yıl
O değil de yeni iPhone'da ekran çözünürlüğünün 1920x1280 olma ihtimali insanı piyasada olan ya da bu yıl içerisinde çıkacak cihazlardan hafiften soğutuyor.
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Felix Felicis 7 yıl
belli bir şey değil mi zaten ? S isimli üründen sonra , yeni bir konseptte ürün tasarlıyorlar büyük ihtimalle iPod ve iPhone paralel olacak
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E_Aydin35 7 yıl
iPhone 5 çıkdıkdan 1-5 ay sonra eksik olan bir özellik dahah ekler iPhone5 asdf.. isim verip çıkartır..
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yav he he aynen 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre
iPhone 5 çıkdıkdan 1-5 ay sonra eksik olan bir özellik dahah ekler iPhone5 asdf.. isim verip çıkartır..

bi bitmedin. 6 aydır hergun apple i kotulemekten bı bıkmadın yemin ediyom senin yuzunden dh anasayfa okumayı kestim.adamın birinin birgun gs2si olmus tutmusta sarj aletını koparmıs hayır beni en cok sinir eden de ben iste yok her telefonu kullandım yok fanboy degilim yok cart curt demen belli cok apple kurcaladıgın. Oh be.
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eng304 7 yıl
engurlu
Orijinalden alıntı: therion-x
Orijinalden alıntı: engurlu
Orijinalden alıntı: therion-x
Orijinalden alıntı: engurlu Farkli yenilige ucmasina kacmasina gerek yok ..biraz kasa inceltilip ekran da 4 oldumu iphone kullanicilarini fazlasiyla mutlu edecektir..
Apple bunu yaparsa Samsung telefon üretmeyi durdurur
Apple onu yapana kadar samsung katlanabilir flexible ekran li cihazlarini satisa cikarmis ve her sene oldugu gibi o senenin de en iyi smartphone u odülünü almis olur :D
Ama android ile hahaha
ayrıca samsung yenilikci iPhone takipçi gibi göstermişsin :) ha bu arada ekranı 4.3 inch yapıp çözünürlüğü 800x480 birakacaksa Apple 960x640 ve 3.5 inchde kalsın yıllar boyu :)
Ohooo kardes sen hangi zamanda kaldin..Samsung coktan 1280x800 e gecti bile..Bkz : Galaxy nexus ,Galaxy Note

Galaxy S2 kullanıcısıyım ama son dediğin yanlış 1280x800 tamam doğru ama pentile ekran dizilimi var bu yüzden bence başarı değil o ekran.
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engurlu 7 yıl eng304
eng304
engurlu
Orijinalden alıntı: therion-x
Orijinalden alıntı: engurlu
Orijinalden alıntı: therion-x
Orijinalden alıntı: engurlu Farkli yenilige ucmasina kacmasina gerek yok ..biraz kasa inceltilip ekran da 4 oldumu iphone kullanicilarini fazlasiyla mutlu edecektir..
Apple bunu yaparsa Samsung telefon üretmeyi durdurur
Apple onu yapana kadar samsung katlanabilir flexible ekran li cihazlarini satisa cikarmis ve her sene oldugu gibi o senenin de en iyi smartphone u odülünü almis olur :D
Ama android ile hahaha
ayrıca samsung yenilikci iPhone takipçi gibi göstermişsin :) ha bu arada ekranı 4.3 inch yapıp çözünürlüğü 800x480 birakacaksa Apple 960x640 ve 3.5 inchde kalsın yıllar boyu :)
Ohooo kardes sen hangi zamanda kaldin..Samsung coktan 1280x800 e gecti bile..Bkz : Galaxy nexus ,Galaxy Note

Galaxy S2 kullanıcısıyım ama son dediğin yanlış 1280x800 tamam doğru ama pentile ekran dizilimi var bu yüzden bence başarı değil o ekran.

Valla dostum bende pentile olmasindan yana degilim ama gozumun ne gordugune bakarim..Galaxy note iphone 4 ve sgs2 yi yanyana inceledim galaxy note un ekrani bariz bir baska guzel..Zannedersem pentile dizilim sekli degismis note da o yuzden..
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Prequel 7 yıl
scan
In our view, this will be the most significant iPhone upgrade with a four inch screen and a new, sleek look that we believe will require a Unibody case. This new, sleek look will be the most important reason that consumers decide to upgrade to the iPhone 5, while we believe the addition of 4G will also attract buyers of the new device. We believe the iPhone 5 ramp for the December quarter could be extraordinary, dwarfing previous launches and driving the stock closer to our $1,001 price target.Hadi hayırlı olsun adamlar 1.001 dolardan size kakalayacağız diye bilinç altına girmeye başladılar.Tamamen yenilenmiş bir kasa olacak şimdiden kuyruğa girin diyorlar.

Arkadaşım cihazın fiyatından bahsetmiyor Apple'ın borsa hisselerinden bahsediyor!
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smunknown 7 yıl
Apple hiç yenilik yapmayip, sadece cihazi New Iphone4S diye çikarsa, yine satar, sonuçta elmayi gören atliyor...
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realwest 7 yıl
Iphone 5 bu değişiklerle gelirse diğer markalardan farkı kalmaz. İllaki çok farklı işler yapacaktır. İP3 ile İP4 arasındaki fark kadar gelişme farkı beklentisi mevcut. Bunu nasıl yaparlar bilmiyorum. Ama ekran büyüün işlemci hızlansın bunları her marka yapıyor zaten :)
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aftermath666 7 yıl
Yahu teknoloji haber sitesine Apple haberi yapmak için ne yapacakla Cupertino'ya komando mu indirecekler.Mac Rumors - 9to5 Mac sitelerini kapatırsınız siz Türkiye'de olsa.Apple gibi bir şirket için söylenti bazlı haberlerin yapılması gibi doğal birşey yok.
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