Apple Vision Pro iki ülkede daha satışa çıktı: Türkiye'ye gelecek mi?

Apple Vision Pro hangi ülkelerde mevcut?
Apple Vision Pro, bugün itibarıyla Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan mağazalarda yerini aldı. Kullanıcılar, tıpkı satışa sunulduğu diğer ülkeler gibi cihazı Apple mağazalarında görüp satın alabiliyorlar ve demolar yoluyla deneyimleyebiliyorlar. Yeni ülkelerle birlikte cihazın ABD dahil 12 ülkede satışta olduğunu belirtelim. Türkiye’ye gelişiyle ilgili ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Vision Pro'nun satıldığı ülkeler ise şu şekilde;
- ABD
- Avustralya
- Kanada
- Çin
- Fransa
- Almanya
- Japonya
- Singapur
- Güney Kore
- Birleşik Krallık
- Güney Kore
- Birleşik Arap Emirlikleri
Kaçıranlar için Apple'ın ilk karma gerçeklik başlığı hem artırılmış hem de sanal gerçeklik özellikleri sunuyor ve gözleriniz, elleriniz ve sesinizin bir kombinasyonuyla kontrol ediliyor. Genel olarak, Vision Pro hakkındaki geri bildirimler ise karışık. Keza birçok kullanıcı cihazın gelişmiş donanımını ve teknolojisini takdir ederken, kontrollerin kullanım kolaylığı ve cihazın uzun süreli kullanımı ve rahatlığı konusunda şikayetler mevcut.
Ayrıca ilk zamanlarda popüler olsa da, içerik yetersizliği başta olmakla beraber satışlar büyük ölçüde geriledi. Dolayısıyla pek istendiği performansı gösteremediğini söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir