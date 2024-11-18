Apple Vision Pro iki ülkede daha satışa çıktı: Türkiye'ye gelecek mi?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın bu yıl başlarında duyurduğu 3500 dolarlık karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’nun WWDC 2024 kapsamında ilk kez ABD dışına çıkacağı aktarılmıştı. Hemen ardından Asya pazarı ve Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'da satışa çıkan cihaz, şimdi iki ülkeye daha ulaştı.

Apple Vision Pro hangi ülkelerde mevcut?

Apple Vision Pro, bugün itibarıyla Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan mağazalarda yerini aldı. Kullanıcılar, tıpkı satışa sunulduğu diğer ülkeler gibi cihazı Apple mağazalarında görüp satın alabiliyorlar ve demolar yoluyla deneyimleyebiliyorlar. Yeni ülkelerle birlikte cihazın ABD dahil 12 ülkede satışta olduğunu belirtelim. Türkiye’ye gelişiyle ilgili ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Vision Pro'nun satıldığı ülkeler ise şu şekilde;

ABD

Avustralya

Kanada

Çin

Fransa

Almanya

Japonya

Singapur

Güney Kore

Birleşik Krallık

Güney Kore

Birleşik Arap Emirlikleri

Kaçıranlar için Apple'ın ilk karma gerçeklik başlığı hem artırılmış hem de sanal gerçeklik özellikleri sunuyor ve gözleriniz, elleriniz ve sesinizin bir kombinasyonuyla kontrol ediliyor. Genel olarak, Vision Pro hakkındaki geri bildirimler ise karışık. Keza birçok kullanıcı cihazın gelişmiş donanımını ve teknolojisini takdir ederken, kontrollerin kullanım kolaylığı ve cihazın uzun süreli kullanımı ve rahatlığı konusunda şikayetler mevcut.

Apple AirTag 2 detaylanıyor 1 gün önce eklendi

Ayrıca ilk zamanlarda popüler olsa da, içerik yetersizliği başta olmakla beraber satışlar büyük ölçüde geriledi. Dolayısıyla pek istendiği performansı gösteremediğini söyleyelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Apple Vision Pro iki ülkeye daha geliyor: Türkiye ne durumda?