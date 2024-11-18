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    Anlık Bildirim

    Apple Vision Pro iki ülkede daha satışa çıktı: Türkiye'ye gelecek mi?

    Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, iki ülkeye daha ulaştı ve satıldığı ülke sayısı 12'ye ulaştı. Peki bu ülkeler arasında Türkiye var mı? veya ne zaman gelecek? İşte detaylar...
    Apple Vision Pro iki ülkeye daha geliyor: Türkiye ne durumda? Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bu yıl başlarında duyurduğu 3500 dolarlık karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’nun WWDC 2024 kapsamında ilk kez ABD dışına çıkacağı aktarılmıştı. Hemen ardından Asya pazarı ve Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'da satışa çıkan cihaz, şimdi iki ülkeye daha ulaştı. 

    Apple Vision Pro hangi ülkelerde mevcut?

    Apple Vision Pro, bugün itibarıyla Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan mağazalarda yerini aldı. Kullanıcılar, tıpkı satışa sunulduğu diğer ülkeler gibi cihazı Apple mağazalarında görüp satın alabiliyorlar ve demolar yoluyla deneyimleyebiliyorlar. Yeni ülkelerle birlikte cihazın ABD dahil 12 ülkede satışta olduğunu belirtelim. Türkiye’ye gelişiyle ilgili ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Vision Pro'nun satıldığı ülkeler ise şu şekilde;

    • ABD
    • Avustralya
    • Kanada
    • Çin
    • Fransa
    • Almanya
    • Japonya
    • Singapur
    • Güney Kore
    • Birleşik Krallık
    • Güney Kore
    • Birleşik Arap Emirlikleri

    Kaçıranlar için Apple'ın ilk karma gerçeklik başlığı hem artırılmış hem de sanal gerçeklik özellikleri sunuyor ve gözleriniz, elleriniz ve sesinizin bir kombinasyonuyla kontrol ediliyor. Genel olarak, Vision Pro hakkındaki geri bildirimler ise karışık. Keza birçok kullanıcı cihazın gelişmiş donanımını ve teknolojisini takdir ederken, kontrollerin kullanım kolaylığı ve cihazın uzun süreli kullanımı ve rahatlığı konusunda şikayetler mevcut.

    Ayrıca ilk zamanlarda popüler olsa da, içerik yetersizliği başta olmakla beraber satışlar büyük ölçüde geriledi. Dolayısıyla pek istendiği performansı gösteremediğini söyleyelim. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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