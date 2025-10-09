Giriş
    WhatsApp, Liquid Glass tasarımına geçiyor: İşte yeni arayüz

    Bazı WhatsApp kullanıcıları Apple'ın yeni Liquid Glass tasarım dilini benimseyen yenilenmiş arayüzü görmeye başladı. Bu, şimdiye kadarki en büyük görsel değişikliklerden biri.

    whatsapp ios liquid glass tasarım yeni arayüz Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, iOS 26 yüklü cihazlarda arayüzü tamamen yeniliyor. Apple’ın yeni Liquid Glass tasarım dilini kullanacak arayüz, Meta tarafından resmi olarak onaylanmasa da, bazı kullanıcılar en son beta güncellemesini yükledikten sonra yenilenen arayüzü görmeye başladı.

    WhatsApp iOS beta uygulamasından paylaşılan ekran görüntüsünde en göze çarpan değişiklik, artık Apple'ın Liquid Glass temasını yansıtan ve arka plan renklerine ve hareketine tepki veren yarı saydam, katmanlı bir doku sunan sekme çubuğu olarak görülüyor.

    Birkaç kullanıcı, WhatsApp iPhone uygulamasının yeniden tasarlanan arayüzünü gösteren ekran görüntülerini sosyal medyada paylaşarak özelliğin yalnızca beta sürümleriyle sınırlı olmadığını doğruladı. Henüz herkes bu özelliği edinmemiş olsa da, kullanıma sunma süreci kademeli olacak gibi görünüyor.

    WABetaInfo'ya göre Meta, geçen ay beta kanalı aracılığıyla Liquid Glass uyumluluğunu test etmeye başladı. Mevcut genel sürüm, bu testi daha büyük gruba genişletiyor. Büyük güncellemelere karşı temkinli yaklaşımıyla bilinen WhatsApp, yaygın hataları veya sunucu tarafı çakışmaları önlemek için genellikle görsel ve işlevsel değişiklikleri kademeli olarak kullanıma sunuyor.

    Liquid Glass tasarımı, önümüzdeki birkaç hafta içinde kademeli güncellemelerle daha fazla kullanıcıya ulaşacak. Şimdilik, yalnızca 25.28.75 sürümünü veya biraz daha eski sürümleri kullananlar yeni saydam tasarımı görebiliyor. Bu değişiklik, Meta'nın WhatsApp'ın bilindik düzenini ve kullanılabilirliğini korurken Apple'ın gelişen tasarım sistemini benimseme isteğini yansıtıyor. Özünde, yeni Liquid Glass arayüzü WhatsApp'a daha sade ve daha modern bir görünüm kazandıracak.

    Kaynakça https://wabetainfo.com/whatsapp-for-ios-25-28-75-whats-new/ https://9to5mac.com/2025/10/08/whatsapp-rolling-out-liquid-glass-redesign-to-some-ios-users/
