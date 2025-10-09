WhatsApp, Liquid Glass tasarımına geçiyor: İşte yeni arayüz

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, iOS 26 yüklü cihazlarda arayüzü tamamen yeniliyor. Apple’ın yeni Liquid Glass tasarım dilini kullanacak arayüz, Meta tarafından resmi olarak onaylanmasa da, bazı kullanıcılar en son beta güncellemesini yükledikten sonra yenilenen arayüzü görmeye başladı.

WhatsApp iOS beta uygulamasından paylaşılan ekran görüntüsünde en göze çarpan değişiklik, artık Apple'ın Liquid Glass temasını yansıtan ve arka plan renklerine ve hareketine tepki veren yarı saydam, katmanlı bir doku sunan sekme çubuğu olarak görülüyor.

Birkaç kullanıcı, WhatsApp iPhone uygulamasının yeniden tasarlanan arayüzünü gösteren ekran görüntülerini sosyal medyada paylaşarak özelliğin yalnızca beta sürümleriyle sınırlı olmadığını doğruladı. Henüz herkes bu özelliği edinmemiş olsa da, kullanıma sunma süreci kademeli olacak gibi görünüyor.

WABetaInfo'ya göre Meta, geçen ay beta kanalı aracılığıyla Liquid Glass uyumluluğunu test etmeye başladı. Mevcut genel sürüm, bu testi daha büyük gruba genişletiyor. Büyük güncellemelere karşı temkinli yaklaşımıyla bilinen WhatsApp, yaygın hataları veya sunucu tarafı çakışmaları önlemek için genellikle görsel ve işlevsel değişiklikleri kademeli olarak kullanıma sunuyor.

Liquid Glass tasarımı, önümüzdeki birkaç hafta içinde kademeli güncellemelerle daha fazla kullanıcıya ulaşacak. Şimdilik, yalnızca 25.28.75 sürümünü veya biraz daha eski sürümleri kullananlar yeni saydam tasarımı görebiliyor. Bu değişiklik, Meta'nın WhatsApp'ın bilindik düzenini ve kullanılabilirliğini korurken Apple'ın gelişen tasarım sistemini benimseme isteğini yansıtıyor. Özünde, yeni Liquid Glass arayüzü WhatsApp'a daha sade ve daha modern bir görünüm kazandıracak.

