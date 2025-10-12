Giriş
    Apple, iOS 26.0.2 güncellemesini test ediyor

    Apple, iPhone 17 serisi için belirli hataları düzelten iOS 26.0.1 güncellemesinin ardından yeni sürümü çıkarmaya hazırlanıyor. iOS 26.0.2, test edilmeye başlandı.

    iPhone için iOS 26.0.2 güncellemesi geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yazılım mühendislerinin iOS 26.0.2 sürümünü dahili olarak test ettiği bildirildi. Yeni iOS 26 güncellemesinin bu hafta ya da sonraki hafta yayınlanması bekleniyor.

    iOS 26.0.2 güncellemesi iPhone’lara neler getirecek henüz belli değil. Hata düzeltmeleri, güvenlik yamaları ve iyileştirmeler beklenebilir. Bu yıl Liquid Glass olarak adlandırılan yeni tasarımın getirdiği sorunlar düzeltilecek mi göreceğiz.

    Apple, geçen ay özellikle yeni iPhone serisinde kamera ve bağlantıda oluşan sorunları gideren iOS 26.0.1 güncellemesini yayınladı. iPhone 17, iPhone Air ve iPhone 17 Pro modellerinde Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısının zaman zaman kesilmesi dışında diğer iPhone modellerinde de görülen hücresel ağa bağlanamama durumunun giderildiği belirtildi. Ayrıca iPhone 17, iPhone Air ve iPhone 17 Pro modellerinde belirli ışık koşullarında çekilen fotoğraflarda beklenmedik yapay olgular olması sorunu çözüldü.

    Apple’ın iOS 26.0.2 güncellemesiyle birlikte Mac’ler için macOS 26.0.2 güncellemesini yayınlaması bekleniyor. Hatta bu sürümde çalışan M5 çipli 14 inç MacBook Pro modelinin piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

