    iOS 26.1 beta 4 güncellemesi, beklenen Liquid Glass ayarını getiriyor

    Apple, geliştiriciler ve genel kullanıcılar için iOS 26.1 beta 4 güncellemesini yayınladı. Son iOS 26.1 betası, yeni tasarımı sevmeyenler için Liquid Glass ayarı getiriyor.

    iOS 26.1 beta 4 indirme ve yükleme için hazır Tam Boyutta Gör
    Apple, bu ayın sonunda yayınlanması beklenen iOS 26.1 güncellemesinin dördüncü beta sürümünü yayınladı. iOS 26.1 beta 4, özellikle Liquid Glass tasarımına alışamayanlar için yeni bir seçenek sunuyor.

    Liquid Glass ayarı: Saydam ve Hafif renkli

    iOS 26.1 beta 4 Liquid Glass ayarı Tam Boyutta Gör
    iOS 26.1 beta 4 ile gelen en büyük yenilik; Liquid Glass geçişi. Apple, saydam (iOS 26'daki mevcut tasarım) ve hafif renkli arasında seçim yapma seçeneğini ekledi. Hafif renkli seçeneği, bildirimler ve sekme çubukları gibi öğelerin arkasındaki opaklık seviyesini değiştiriyor. Saydam seçeneği ise daha geçirgen ve altındaki içeriği (duvar kağıdı gibi) gösteriyor.

    Yeni Liquid Glass ayarına, iPhone ve iPad'de Ayarlar - Ekran ve Parlaklık menüsü altından erişilebiliyor. Yeni ayar, kontrastı artırma, şeffaflığı azaltma ve fazlası gibi halihazırda mevcut olan erişilebilirlik ayarlarına ek olarak sunuluyor.

    Kilit ekranında kaydırarak Kameranın açılmasını engelleme

    ios 26.1 dördüncü beta kilit ekranında kaydırma Tam Boyutta Gör
    iOS 26.1 beta 4, iPhone kilit ekranında Kamera uygulamasını açmak için kullanılan kaydırma hareketini devre dışı bırakmak için ayar sunuyor. Kameranın kilit ekranında yanlışlıkla açılmasını önlemek için, Ayarlar - Kamera altında "Kilit Ekranında Kamerayı Açmak İçin Kaydır” seçeneğini kapatabilirsiniz.

    Apple, bu sürümde Apple Intelligence‌’dan beta etiketini kaldırdı ancak bazı özelliklerin resmî olarak beta sürümünden çıkıp çıkmadığı veya bunun yanlışlıkla olup olmadığı henüz belli değil.

    iOS 26.1, iPhone 15 Pro ve üzeri modellerini kullanan kullanıcıların Apple Intelligence’ı Türkçe olarak deneyimleyebilmesini sağlayacak. Güncelleme, AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 ve AirPods 4 kulaklıklar için Canlı Çeviri özelliğini getirecek. Ayrıca alarmları kaydırarak kapatma, Apple Müzik uygulamasında şarkıları kaydırarak geçme gibi ufak değişiklikler getiriyor.

