iOS 26.1 beta 4 güncellemesi, beklenen Liquid Glass ayarını getiriyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, bu ayın sonunda yayınlanması beklenen iOS 26.1 güncellemesinin dördüncü beta sürümünü yayınladı. iOS 26.1 beta 4, özellikle Liquid Glass tasarımına alışamayanlar için yeni bir seçenek sunuyor.

iOS 26.1 güncellemesi iPhone'lara neler getirecek? 1 hf. önce eklendi

Liquid Glass ayarı: Saydam ve Hafif renkli

Tam Boyutta Gör iOS 26.1 beta 4 ile gelen en büyük yenilik; Liquid Glass geçişi. Apple, saydam (iOS 26'daki mevcut tasarım) ve hafif renkli arasında seçim yapma seçeneğini ekledi. Hafif renkli seçeneği, bildirimler ve sekme çubukları gibi öğelerin arkasındaki opaklık seviyesini değiştiriyor. Saydam seçeneği ise daha geçirgen ve altındaki içeriği (duvar kağıdı gibi) gösteriyor.

Yeni Liquid Glass ayarına, iPhone ve iPad'de Ayarlar - Ekran ve Parlaklık menüsü altından erişilebiliyor. Yeni ayar, kontrastı artırma, şeffaflığı azaltma ve fazlası gibi halihazırda mevcut olan erişilebilirlik ayarlarına ek olarak sunuluyor.

Kilit ekranında kaydırarak Kameranın açılmasını engelleme

Tam Boyutta Gör iOS 26.1 beta 4, iPhone kilit ekranında Kamera uygulamasını açmak için kullanılan kaydırma hareketini devre dışı bırakmak için ayar sunuyor. Kameranın kilit ekranında yanlışlıkla açılmasını önlemek için, Ayarlar - Kamera altında "Kilit Ekranında Kamerayı Açmak İçin Kaydır” seçeneğini kapatabilirsiniz.

Apple, bu sürümde Apple Intelligence‌’dan beta etiketini kaldırdı ancak bazı özelliklerin resmî olarak beta sürümünden çıkıp çıkmadığı veya bunun yanlışlıkla olup olmadığı henüz belli değil.

iOS 26.1, iPhone 15 Pro ve üzeri modellerini kullanan kullanıcıların Apple Intelligence’ı Türkçe olarak deneyimleyebilmesini sağlayacak. Güncelleme, AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 ve AirPods 4 kulaklıklar için Canlı Çeviri özelliğini getirecek. Ayrıca alarmları kaydırarak kapatma, Apple Müzik uygulamasında şarkıları kaydırarak geçme gibi ufak değişiklikler getiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 26.1 beta 4, beklenen Liquid Glass ayarını getiriyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: