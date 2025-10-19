Apple Intelligence destekli yeni Siri için ilk izlenimler olumsuz

Tam Boyutta Gör Apple Intelligence, 2024'teki WWDC'de tanıtıldığından beri, iPhone kullanıcıları daha iyi Siri dijital asistanını heyecanla bekliyor. Uzun gecikmelerin ardından, beklenmedik bir sorun çıkmazsa yeni Siri'nin gelecek yılın başlarında sunulması planlanıyor ancak Apple Intelligence destekli yeni Siri beklentileri karşılamayabilir.

Apple Intelligence destekli Siri, henüz hazır değil

Apple Intelligence destekli yenilenmiş Siri, şu anda Apple'ın birkaç yazılım mühendisi tarafından test ediliyor ve ilk izlenimler olumsuz. Bloomberg’den Mark Gurman, şirket içi test uzmanlarının erken sürümü basit görevlerde güvenilmez bulduğunu, bunun da asistanın hazır olup olmadığı konusunda soru işaretleri yarattığını belirtti.

Apple, 2025 stratejisinin büyük bir kısmını yeni Siri'ye bağladı. Eğer bu yeni Siri etkileyici olmazsa, Apple yapay zeka rakiplerinin daha da gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya. Şu anda, Apple Intelligence'ın birçok özelliği OpenAI’ın ChatGPT'sine dayanıyor.

Apple’ın Fotoğraflar'da Düzeltme, Genmoji ve Siri'de ChatGPT gibi daha ufak duyurularının çoğu, iOS 18 güncellemeleriyle kullanıma sunuldu. Ancak, iOS 18 sürümlerinde önemli bir yenilik hayata geçirilemedi; yepyeni Siri.

Apple, WWDC24'te üç önemli Siri güncellemesi (kişisel bağlam, ekran farkındalığı ve uygulamalarda işlem yapabilme) duyurdu. Kullanıcılar, yepyeni Siri'nin ilkbaharda iOS 18.4 veya iOS 18.5 ile geleceğini tahmin etse de Apple’dan beklenen güncelleme gelmedi. Apple, şirketin kalite standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle yenilenen Siri’nin yaklaşık bir yıl sonra gelebileceğini duyurdu. Yazılım müdürü Craig Federighi, WWDC25'ten sonra verdiği bir röportajda, Siri'yi yeniden tasarlamak için zamana ihtiyaçları olduğunu, 2026’da kullanıma sunulmasının planlandığını belirtti.

Bildirildiğine göre, Apple'ın yepyeni Siri için farklı yaklaşımlar üzerinde çalışan iki ekibi var. Biri cihaz içi modellerle, diğeri ise Özel Bulut Bilişim üzerinde çalışan Google Gemini ile desteklenecek. iOS 26.4 güncellemesiyle beklenen yeni Siri'nin Apple'ın cihaz içi modellerini kullanacağı tahmin ediliyor.

