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    Anlık Bildirim

    İflas eden kripto şirketi Voyager, para çekme işlemlerini açıyor

    Voyager, bir yıl sonra kullanıcıların para çekme işlemlerini yeniden açacağını bildirdi. İflas eden şirket, 20 Haziran itibarıyla para çekme işlemlerini aktif hale getirecek.
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    İflas eden kripto şirketi Voyager, para çekme işlemlerini açıyor Tam Boyutta Gör
    Kripto para şirketi Voyager Digital, iflas başvurusundan bir yıl sonra para çekme işlemlerini yeniden açacağını duyurdu. Kullanıcılar, 15 Haziran itibarıyla Voyager uygulamasından çekebilecekleri para miktarını görebilecek. Para çekme döneminin ise 20 Haziran ile 5 Temmuz aralığında başlayacağı tahmin ediliyor.

    Kullanıcılar, varlıklarını kripto veya nakit olarak çekebilecek. İlk para çekme diliminde fonların yüzde 35,72’si geri verilecek. 

    Şirketin mahkemeye yaptığı bildirimde, Three Arrows Capital’in Voyager‘e 650 milyon dolar borcu olduğu belirtildi. Bu nedenle ilk para çekme dilimde, müşteri fonlarının yüzde 35’inden biraz fazlasına izin verileceği aktarıldı. 

    Öte yandan Voyager, Alameda Research ile davalık olunan 445 milyon dolarlık fonun da alacaklıların kullanıma sunulabileceğini ifade etti. Şirket, 5 Temmuz’da ilk iflas başvurusunda bulunurken, iki iflas planı da suya düşmüştü. Voyager’in önce FTX daha sonra ise Binance ile olan anlaşması iptal olmuştu.

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    aysegul.08 2 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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