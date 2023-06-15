İflas eden kripto şirketi Voyager, para çekme işlemlerini açıyor

Kullanıcılar, varlıklarını kripto veya nakit olarak çekebilecek. İlk para çekme diliminde fonların yüzde 35,72’si geri verilecek.
Şirketin mahkemeye yaptığı bildirimde, Three Arrows Capital’in Voyager‘e 650 milyon dolar borcu olduğu belirtildi. Bu nedenle ilk para çekme dilimde, müşteri fonlarının yüzde 35’inden biraz fazlasına izin verileceği aktarıldı.
Öte yandan Voyager, Alameda Research ile davalık olunan 445 milyon dolarlık fonun da alacaklıların kullanıma sunulabileceğini ifade etti. Şirket, 5 Temmuz’da ilk iflas başvurusunda bulunurken, iki iflas planı da suya düşmüştü. Voyager’in önce FTX daha sonra ise Binance ile olan anlaşması iptal olmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi