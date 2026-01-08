Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kan şekerini "iğnesiz" ölçen cihaz tanıtıldı

    Scosche'nin yan kuruluşu PreEvnt, iğnesiz kan şekeri seviyesini belirlemeyi hedefleyen cihazı tanıttı. PreEvnt Isaac, akıllı saatten biraz büyük ve USB-C üzerinden şarj ediliyor.

    PreEvnt Isaac kan şekeri ölçme cihazı Tam Boyutta Gör
    PreEvnt Isaac, iğneye gerek kalmadan günün her saati kan şekerini ölçmek için tasarlanmış ufak bir cihaz. PreEvnt'e göre, bu cihaz hem tip 1 hem de tip 2 diyabet hastaları, prediyabet (gizli şeker) hastaları ya da sadece kan şekerini takip etmek isteyen kişiler için uygun.

    Nefes analizi yoluyla kan şekeri ölçümü

    Isaac, yükselen kan şekeri seviyesiyle sıklıkla ilişkilendirilen aseton gibi biyobelirteçleri ölçmek için kullanıcının nefesini analiz ediyor.

    Klinik denemelere geçildi

    PreEvnt Isaac'in kan şekeri düzeyini belirlemedeki etkinliği ve doğruluğu şu anda Indiana Üniversitesi Indianapolis'te klinik bir çalışmada test edildiği belirtiliyor. 12 - 19 yaşları arasındaki tip 1 diyabetli hastaları üzerinde yapılan değerlendirmenin sonuçları geleneksel sürekli glukoz monitörlerinden (CGM) elde edilen sonuçlarla karşılaştırılacak. Tip 2 diyabeti de içerecek şekilde çalışmanın kapsamı genişletilecek. İlk sonuçların önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.

    PreEvnt Isaac, her ölçümü otomatik olarak telefona indirilen uygulamaya aktarıyor. Cihazın pili bir tam gün dayanacak şekilde tasarlanmış ve USB-C üzerinden şarj ediliyor.

    Kaynakça https://preevnt.com https://www.notebookcheck.net/PreVent-Isaac-measures-blood-sugar-via-breath-analysis.1199934.0.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    erp kombi nedir sönmez reis kimdir 1.5 blue dci nedir dışarıda duş alınabilecek yerler müstakil ev doğalgaz tankı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Camon 30S
    TECNO Camon 30S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum