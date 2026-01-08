Kan şekerini "iğnesiz" ölçen cihaz tanıtıldı

Nefes analizi yoluyla kan şekeri ölçümü
Isaac, yükselen kan şekeri seviyesiyle sıklıkla ilişkilendirilen aseton gibi biyobelirteçleri ölçmek için kullanıcının nefesini analiz ediyor.
Klinik denemelere geçildi
PreEvnt Isaac'in kan şekeri düzeyini belirlemedeki etkinliği ve doğruluğu şu anda Indiana Üniversitesi Indianapolis'te klinik bir çalışmada test edildiği belirtiliyor. 12 - 19 yaşları arasındaki tip 1 diyabetli hastaları üzerinde yapılan değerlendirmenin sonuçları geleneksel sürekli glukoz monitörlerinden (CGM) elde edilen sonuçlarla karşılaştırılacak. Tip 2 diyabeti de içerecek şekilde çalışmanın kapsamı genişletilecek. İlk sonuçların önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.
PreEvnt Isaac, her ölçümü otomatik olarak telefona indirilen uygulamaya aktarıyor. Cihazın pili bir tam gün dayanacak şekilde tasarlanmış ve USB-C üzerinden şarj ediliyor.