Kan şekerini "iğnesiz" ölçen cihaz tanıtıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör PreEvnt Isaac, iğneye gerek kalmadan günün her saati kan şekerini ölçmek için tasarlanmış ufak bir cihaz. PreEvnt'e göre, bu cihaz hem tip 1 hem de tip 2 diyabet hastaları, prediyabet (gizli şeker) hastaları ya da sadece kan şekerini takip etmek isteyen kişiler için uygun.

Nefes analizi yoluyla kan şekeri ölçümü

Isaac, yükselen kan şekeri seviyesiyle sıklıkla ilişkilendirilen aseton gibi biyobelirteçleri ölçmek için kullanıcının nefesini analiz ediyor.

Klinik denemelere geçildi

PreEvnt Isaac'in kan şekeri düzeyini belirlemedeki etkinliği ve doğruluğu şu anda Indiana Üniversitesi Indianapolis'te klinik bir çalışmada test edildiği belirtiliyor. 12 - 19 yaşları arasındaki tip 1 diyabetli hastaları üzerinde yapılan değerlendirmenin sonuçları geleneksel sürekli glukoz monitörlerinden (CGM) elde edilen sonuçlarla karşılaştırılacak. Tip 2 diyabeti de içerecek şekilde çalışmanın kapsamı genişletilecek. İlk sonuçların önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.

PreEvnt Isaac, her ölçümü otomatik olarak telefona indirilen uygulamaya aktarıyor. Cihazın pili bir tam gün dayanacak şekilde tasarlanmış ve USB-C üzerinden şarj ediliyor.

İğnesiz kan şekeri ölçümü artık mümkün

