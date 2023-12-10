Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İhracat lideri tekstil devinin enerji kaynağı güneş

    Karadeniz şehri Giresun'dan Avrupa'ya büyük ihracat yapan tekstil firması, harcadığı elektriğin büyük kısmını Güneş Enerji Santrallerinden (GES) elde ederek üretim yapıyor.

    İhracat lideri tekstil devinin enerji kaynağı güneş Tam Boyutta Gör

    Giresun'dan Avrupa'ya ihracat yapan tekstil firması, harcadığı elektriğin büyük kısmını Güneş Enerji Santralinden (GES) elde ediyor.

    1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 bin 300 metrekare kapalı alana sahip GİTEKS firmasında, 1100 kişiye istihdam sağlanıyor.

    Takım elbise üzerine üretim yapan, ürünlerinin yüzde 90'ını Avrupa'ya ihraç eden firma, yaklaşık bir yıl önce fabrika çatısının 6 bin metrekarelik bölümüne güneş panelleri yerleştirdi.

    Yıllık enerji tüketimi 95 bin kilovatsaat olan firma, kurduğu GES sayesinde yıllık ortalama 80 bin kilovatsaat enerji üretiyor.

    Firmanın Genel Müdürü Merdan Yüce, artan enerji maliyetlerini düşürmek ve uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırmak için GES kurulumu yaptıklarını söyledi.

    Kurulu güçlerinin yaklaşık 800 kilovatsaat olduğunu aktaran Yüce, yaklaşık bir yıldır GES'ten elektrik üretimi yaptıklarını belirtti.

    Yüce, projeyi, elektrik ihtiyacının yüzde 95'ini karşılayacağını öngörerek gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Yazın en güneşli aylarda tüm ihtiyacımızı karşılıyor, hatta alacaklı konuma geçiyoruz. Yıllık bazda mevcut elektrik faturalarımız daha önceki yıllara göre en fazla yüzde 10 bize ek yük olarak kalıyor, yani hemen hemen kafa kafaya geliyoruz." dedi.

    Gelecek yıllarda Avrupa Birliği içerisinde karbon ayak izi salınımıyla ilgili sınırlamalar ve yeni kuralların söz konusu olmasının beklendiğini dile getiren Yüce, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "2026 yılından itibaren gerekli hassasiyeti göstermeyen firmaların üretimlerinin ihracatı konusunda ek birtakım vergiler ve sınırlamaların söz konusu olması bekleniyor. Biz şimdiden karbon ayak izi salınımı konularında kendimizi hazırlamak, geleceğe daha rekabetçi, çevreye daha duyarlı bir üretim tesisi olmak amacıyla GES'e yöneldik."

    Yüce, yurt dışında çalıştıkları firmaların karbon ayak izi konusunda duyarlılıklarının üst seviyede olduğuna işaret ederek, "Uluslararası sertifikasyonlarda müşterilere GES ile ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz ve bu, memnuniyetle karşılanıyor." diye konuştu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tyt kimya kanal önerisi askere ilaç sokmak endüstri mühendisliği ekşi sık sık rüyalanmak neden olur gta 4 kasma sorunu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM22 Pro
    General Mobile GM22 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1135-BF00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1135-BF00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız