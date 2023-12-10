İhracat lideri tekstil devinin enerji kaynağı güneş

Giresun'dan Avrupa'ya ihracat yapan tekstil firması, harcadığı elektriğin büyük kısmını Güneş Enerji Santralinden (GES) elde ediyor.
1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 bin 300 metrekare kapalı alana sahip GİTEKS firmasında, 1100 kişiye istihdam sağlanıyor.
Takım elbise üzerine üretim yapan, ürünlerinin yüzde 90'ını Avrupa'ya ihraç eden firma, yaklaşık bir yıl önce fabrika çatısının 6 bin metrekarelik bölümüne güneş panelleri yerleştirdi.
Yıllık enerji tüketimi 95 bin kilovatsaat olan firma, kurduğu GES sayesinde yıllık ortalama 80 bin kilovatsaat enerji üretiyor.
Firmanın Genel Müdürü Merdan Yüce, artan enerji maliyetlerini düşürmek ve uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırmak için GES kurulumu yaptıklarını söyledi.
Kurulu güçlerinin yaklaşık 800 kilovatsaat olduğunu aktaran Yüce, yaklaşık bir yıldır GES'ten elektrik üretimi yaptıklarını belirtti.
Yüce, projeyi, elektrik ihtiyacının yüzde 95'ini karşılayacağını öngörerek gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Yazın en güneşli aylarda tüm ihtiyacımızı karşılıyor, hatta alacaklı konuma geçiyoruz. Yıllık bazda mevcut elektrik faturalarımız daha önceki yıllara göre en fazla yüzde 10 bize ek yük olarak kalıyor, yani hemen hemen kafa kafaya geliyoruz." dedi.
Gelecek yıllarda Avrupa Birliği içerisinde karbon ayak izi salınımıyla ilgili sınırlamalar ve yeni kuralların söz konusu olmasının beklendiğini dile getiren Yüce, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2026 yılından itibaren gerekli hassasiyeti göstermeyen firmaların üretimlerinin ihracatı konusunda ek birtakım vergiler ve sınırlamaların söz konusu olması bekleniyor. Biz şimdiden karbon ayak izi salınımı konularında kendimizi hazırlamak, geleceğe daha rekabetçi, çevreye daha duyarlı bir üretim tesisi olmak amacıyla GES'e yöneldik."
Yüce, yurt dışında çalıştıkları firmaların karbon ayak izi konusunda duyarlılıklarının üst seviyede olduğuna işaret ederek, "Uluslararası sertifikasyonlarda müşterilere GES ile ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz ve bu, memnuniyetle karşılanıyor." diye konuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.