Türkiye’nin ilk yüzer güneş santrali Keban Barajı’na kuruldu

Tam Boyutta Gör Elazığ’da bulunan Keban Barajı'nda inşa edilen Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santrali (GES) elektrik üretimine başladı. Elazığ Keban Barajı gölü yüzeyine kurulu yüzer tesis Kuzuova Yüzer Güneş Enerji Santrali, su üstünde yüzlerce güneş enerji paneline sahip. Santralin ayrıca milyonlarca kilovatsaat elektrik üreteceği bilgisi de paylaşıldı.

Türkiye’nin ilk yüzer güneş santrali

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk yüzer güneş santrali Kuzuova Yüzer Güneş Enerji Santrali, 1MW kurulu güç kapasitesine sahip. Bu ünite aynı zamanda karada bulunan 2MW’lık güneş enerjisi sistemiyle birleştirilerek sulama için gereken elektriğin yarısını sağlayacak. Kuzuova Yüzer Güneş Enerji Santrali yılda 1 milyon 800 bin kWh elektrik üretecek.

Yıllık ihtiyacın yüzde 25'ini karşılayabilir

Tam Boyutta Gör Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su rezervuarı üzerinde yapılan güneş enerjisi sistemlerinin yüzde 10 daha verimli olduğunu söylerken bunun bütün ülke çapında yaygınlaştırılmasıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Yumaklı, içme suyu hariç mevcut su rezervuarlarının, barajların, göletlerin sadece yüzde 10’unu kullanarak Türkiye'nin yıllık elektrik ihtiyacının 4'te 1'inin karşılanabileceğini ifade etti.

Türkiye’de daha önce de gölet su rezervuarı üzerinde benzer yüzer sistemler yapılmış olsa da Yumaklı, bunların küçük çaplı olduğunu ve sisteme elektrik verecek hale getirilmediğini söyledi. Bu bağlamda Kuzuova Yüzer Güneş Enerji Santrali, Türkiye için bir ilk olma anlamını taşıyor.

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Kuzova Yüzer Güneş Enerji Santrali’nin yıllık olarak üreteceği 1 milyon 806 bin kilovatsaat elektriğin ekonomik karşılığı ise 5,6 milyon TL. 6 dönümlük alana kurulu santral, dört blok halinde, 1840 güneş enerjisi panelinden oluşuyor. Ancak projenin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor. Yapılan açıklamaya göre Kuzova pompaj sulaması için ilave 3 megavatlık kurulumla birlikte enerji ihtiyacının tamamının temiz enerji ile sağlanması hedefleniyor.

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