Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye’nin ilk yüzer güneş santrali Keban Barajı’na kuruldu

    Türkiye’de güneş enerjisi yatırımları sürüyor. Türkiye'nin ilk enerji üreten yüzer güneş enerji santrali olan Kuzuova Yüzer Güneş Enerji Santrali, Elazığ Keban Barajı Gölü yüzeyine kuruldu.
    Türkiye’nin ilk yüzer güneş santrali Keban Barajı’na kuruldu Tam Boyutta Gör
    Elazığ’da bulunan Keban Barajı'nda inşa edilen Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santrali (GES) elektrik üretimine başladı. Elazığ Keban Barajı gölü yüzeyine kurulu yüzer tesis Kuzuova Yüzer Güneş Enerji Santrali, su üstünde yüzlerce güneş enerji paneline sahip. Santralin ayrıca milyonlarca kilovatsaat elektrik üreteceği bilgisi de paylaşıldı.

    Türkiye’nin ilk yüzer güneş santrali

    Türkiye’nin ilk yüzer güneş santrali Keban Barajı’na kuruldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin ilk yüzer güneş santrali Kuzuova Yüzer Güneş Enerji Santrali, 1MW kurulu güç kapasitesine sahip. Bu ünite aynı zamanda karada bulunan 2MW’lık güneş enerjisi sistemiyle birleştirilerek sulama için gereken elektriğin yarısını sağlayacak. Kuzuova Yüzer Güneş Enerji Santrali yılda 1 milyon 800 bin kWh elektrik üretecek.

    Yıllık ihtiyacın yüzde 25'ini karşılayabilir

    Türkiye’nin ilk yüzer güneş santrali Keban Barajı’na kuruldu Tam Boyutta Gör
    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su rezervuarı üzerinde yapılan güneş enerjisi sistemlerinin yüzde 10 daha verimli olduğunu söylerken bunun bütün ülke çapında yaygınlaştırılmasıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Yumaklı, içme suyu hariç mevcut su rezervuarlarının, barajların, göletlerin sadece yüzde 10’unu kullanarak Türkiye'nin yıllık elektrik ihtiyacının 4'te 1'inin karşılanabileceğini ifade etti.

    Türkiye’de daha önce de gölet su rezervuarı üzerinde benzer yüzer sistemler yapılmış olsa da Yumaklı, bunların küçük çaplı olduğunu ve sisteme elektrik verecek hale getirilmediğini söyledi. Bu bağlamda Kuzuova Yüzer Güneş Enerji Santrali, Türkiye için bir ilk olma anlamını taşıyor.

    Kuzova Yüzer Güneş Enerji Santrali’nin yıllık olarak üreteceği 1 milyon 806 bin kilovatsaat elektriğin ekonomik karşılığı ise 5,6 milyon TL. 6 dönümlük alana kurulu santral, dört blok halinde, 1840 güneş enerjisi panelinden oluşuyor. Ancak projenin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor. Yapılan açıklamaya göre Kuzova pompaj sulaması için ilave 3 megavatlık kurulumla birlikte enerji ihtiyacının tamamının temiz enerji ile sağlanması hedefleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 6 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ağır bakım ne kadar tutar gastronomi açıktan okunur mu grundig 65 ghu 7505 b yorumlar xiaomi 13 pro imei atılıyor mu golf paket sıralaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro
    Reeder S19 Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus X1502ZA-EJ830W
    Asus X1502ZA-EJ830W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız