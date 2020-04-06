IKEA, 2018 kataloğunun %70’inde yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullandı

İsveçli IKEA yenilenebilir enerji alanında ciddi yatırım yapan firmalar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda yer alan haberlere göre şirket, son 10 yılda güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara 2.8 milyar dolara yakın yatırım yaptı.

Yenilenebilir kaynaklardan ürettiği enerjinin kendi tükettiğinden daha fazla olduğunu da iddia eden IKEA, ürettiği mobilyalarda kullandığı malzemelere de özen gösteriyor. Şirket bu kapsamda yaptığı açıklamada 2018 yılı kataloğunda yer alan mobilyaların %60’ının yenilenebilir malzemelerden ve diğer %10’luk bölümün ise geri dönüştürülmüş malzemelerden ürettiğini belirtmiş.

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Inter IKEA CEO’su Torbjorn Loof yaptığı açıklamanın devamında “ Dünya çapına yayılmış IKEA ağı düşünüldüğünde bir milyardan fazla insanı, sürdürülebilir gelecek kapsamında birleştirme potansiyeline sahibiz. İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle bu geleceği birlikte gerçekleştirmek istiyoruz.” ifadelerini kullanmış.

IKEA sadece mobilya üretiminde değil aksesuar ve tekstil alanında da sürdürülebilirlik anlamında iddialı. Şirketin %90’a varan oranda su tasarrufu yapan musluk başlıkları ve evin havasını temizleyen tekstil malzemeleri, bu kapsamda yer alan bazı ürünleri oluşturuyor.

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IKEA yöneticileri, sürdürülebilir gelecek anlamında söyleyecek daha çok sözleri olduğunu ifade etmiş.

https://interestingengineering.com/70-of-ikeas-2018-products-were-either-renewable-or-recycled

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