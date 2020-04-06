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    IKEA, 2018 kataloğunun %70’inde yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullandı

    İsveçli mobilya devi IKEA, 2018 yılında ürettiği malzemelerin %70'inde yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş kaynak kullandı. Şirket bu alanda diğer firmalara örnek olmak istiyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    IKEA, 2018 kataloğunun %70’inde yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullandı

    İsveçli IKEA yenilenebilir enerji alanında ciddi yatırım yapan firmalar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda yer alan haberlere göre şirket, son 10 yılda güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara 2.8 milyar dolara yakın yatırım yaptı.

    Yenilenebilir kaynaklardan ürettiği enerjinin kendi tükettiğinden daha fazla olduğunu da iddia eden IKEA, ürettiği mobilyalarda kullandığı malzemelere de özen gösteriyor. Şirket bu kapsamda yaptığı açıklamada 2018 yılı kataloğunda yer alan mobilyaların %60’ının yenilenebilir malzemelerden ve diğer %10’luk bölümün ise geri dönüştürülmüş malzemelerden ürettiğini belirtmiş.

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    Inter IKEA CEO’su  Torbjorn Loof yaptığı açıklamanın devamında “ Dünya çapına yayılmış IKEA ağı düşünüldüğünde bir milyardan fazla insanı, sürdürülebilir gelecek kapsamında birleştirme potansiyeline sahibiz. İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle bu geleceği birlikte gerçekleştirmek istiyoruz.” ifadelerini kullanmış.

    IKEA sadece mobilya üretiminde değil aksesuar ve tekstil alanında da sürdürülebilirlik anlamında iddialı. Şirketin %90’a varan oranda su tasarrufu yapan musluk başlıkları ve evin havasını temizleyen tekstil malzemeleri, bu kapsamda yer alan bazı ürünleri oluşturuyor.

    IKEA, 2018 kataloğunun %70’inde yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullandı
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    IKEA yöneticileri, sürdürülebilir gelecek anlamında söyleyecek daha çok sözleri olduğunu ifade etmiş.



    https://interestingengineering.com/70-of-ikeas-2018-products-were-either-renewable-or-recycled Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    wolferto (mehmet öz) 2 gün
    2020deyiz napak geçmişe gidip alışveriş mi yapalım
    Yanıtla +3
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    yagmursuz (Esat SAÇKES) 3 gün
    Tam anlamadım mazur görün, daha ucuza alıp daha pahalıya satmasını iyi bir haber olarak mı görmeliyim. Yoksa sadece çevreyi koruması üzerine mi bu reklam gibi görünen haber?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    orhanyıldırım 2 gün yeni yorumcu yagmursuz
    bende bir türlü çözemedim olayı
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