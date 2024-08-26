Chery, yüzde 95 araç geri dönüşüm oranıyla sürdürülebilirliğe odaklanıyor

- Yeniden kullanım oranı yüzde 85’e ulaştı
- Lojistik ve geri dönüşümde önemli adımlar atıldı
- Lojistikteki karbon oranını düşürüyor
- Yorumlar
Çin’in en büyük otomotiv üreticilerinden Chery Group, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Günümüzün sürdürülebilir büyümeye yönelik küresel eğiliminde, çevre dostu ve düşük karbonlu seyahat çözümleri yaratmaya odaklanan Chery; çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) stratejilerini aktif olarak uyguluyor.
Yeniden kullanım oranı yüzde 85’e ulaştı
Chery, bir aracın yaşam döngüsünün sonunda hurdaya çıkarılmasını, geri dönüştürülmesini ve yeniden kullanılmasını yoğun olarak teşvik ediyor. 2023 yılı sonu itibarıyla Chery’nin araç geri dönüşüm oranı yüzde 95’e, yeniden kullanım oranı ise yüzde 85’e ulaşarak sektörde lider konumuna geldi.
Lojistik ve geri dönüşümde önemli adımlar atıldı
Chery, fotovoltaik sistemlerin ve jeotermal ısı pompalarının kurulumu da dahil olmak üzere üretim süreçlerinde yoğun bir temiz enerji stratejisi uygulayarak çevre dostu verimliliği önemli ölçüde artırdı. Markanın Çin’in Wuhu kentindeki merkezi, 2023 yılının sonuna kadar, 76 MW fotovoltaik kapasite kurarak 198.900 MW saat elektrik üretti ve kendi ürettiği elektriği kullanma oranı yüzde 93,9’a ulaştı ve CO2 emisyonlarını yaklaşık 140.000 ton azalttı.
Bunun dışında yeni enerji fabrikaları da önümüzdeki 25 yıl içinde 71.500 MWsa temiz enerji üretmesi ve CO2 emisyonlarını yaklaşık 50.000 ton azaltması beklenen 3,25 megavatlık fotovoltaik güç sistemi ile donatılmış durumda. Chery, düşük karbonlu süreçler açısından entegre kalıp döküm ve düşük sıcaklıkta entegre kaplama teknolojilerini aşamalı olarak uyguluyor.
Bu gelişmeler sadece üretim verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını da önemli ölçüde azaltıyor. Birçok model, düşük karbonlu üretim için sağlam bir temel oluşturan çevre dostu teknolojilere sahip.
Lojistikteki karbon oranını düşürüyor
Chery ayrıca nehir ve deniz yoluyla doğrudan nakliye, araçların sürülerek gemiye yüklenmesi ve boşaltılması dışında demiryolu ile su yolları kullanımını artırarak düşük karbonlu taşımacılık çözümlerini de aktif olarak benimsiyor. Chery, tesis içi parça taşımacılığında lojistik operasyonlarının karbon ayak izini daha da azaltmak için tamamen elektrikli forkliftler ve çekici kamyonlar kullanıyor. Şirket, çevre dostu yapı malzemeleri kullanarak enerji tüketimini azaltmak için showroomların gün ışığı ve aydınlatma sistemlerini optimize ederek bayileri inşaat ve operasyon aşamasında sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılamaya teşvik ediyor.
Şirket ayrıca, yeni enerji aracı kullanıcıları için daha fazla kolaylık sağlamak, otomotiv tüketimini düşük karbonlu ve çevre dostu bir yöne yönlendirmek için kamuya açık alanlarda şarj istasyonları ve destek tesisleri kuruyor. İçten yanmalı araçlarının ve şarj edilebilir hibrit araçların enerji verimliliği parametrelerini sürekli olarak optimize eden Chery, enerji dönüşüm verimliliğini artırıyor, enerji iletim kayıplarını azaltıyor ve enerji maliyetlerinden tasarruf etmek için sistem enerji tüketimini azaltıyor. Chery, bunun dışında yeni enerji araçlarının menzilini ve şarj kolaylığını iyileştirmeye odaklanarak kullanıcıların daha rahat ve ekonomik bir çevre dostu seyahat deneyiminin keyfini çıkarmasını sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.