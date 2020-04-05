Starship prototipi basınç testi sırasında parçalandı (video)

Elon Musk’ın Mars’ta koloni kurma hayallerinin merkezinde olan tekrar kullanılabilir uzay aracı Starship’i geliştirme süreci aralıksız devam ediyor. Üçüncü prototipi üretilen ve SN3 adı verilen araç, geçtiğimiz günlerde basınç testine alındı. Deneme uçuşu sırasında aracın maruz kalacağı basıncı simüle etmek için tasarlanan testte SN3, süper soğuk roket yakıtıyla dolduruldu.

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Testin başlamasını müteakip işlerin ters gitmeye başladığı denemede basınç altında ezilmeye başlayan araç, ardından devrilerek parçalarına ayrıldı. Starship prototipleri daha önceki denemelerde de benzer kazalar yaşamıştı. Örneğin aracın ilk prototipi Mk1 de yakıt tankı denemesi sırasında infilak etmişti. Diğer prototip SN1, yine basınç testi sırasında kullanılamaz hale gelmiş, ancak SN2 prototipi ise aynı testi başarıyla geçmişti. Çeşitli güncellemeler yapılarak üretilen SN3’ün kaderi de ne yazık ki Mk1 ve SN1 ile aynı oldu.

SpaceX’in bundan sonraki planı haliyle SN4 prototipini üretmek. Aslında şirket, SN4’ü yüksek irtifa uçuşlarını test etmek için kullanmayı düşünüyordu ancak yaşanan kaza sonrasında bir sonraki prototip muhtemelen aynı test için kullanılacak.

CEO Elon Musk, kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, “SN3’te yaşadığımız talihsizlik, test yapılandırma hatası nedeniyle ortaya çıkmış olabilir. Yaşanan durum kapsamında ekiplerimiz bir değerlendirme yapacak.” ifadelerini kullanmış.

Test aracını izlemeye gelenler tarafından kaydedilen kaza görüntülerini aşağıda izleyebilirsiniz.

https://techcrunch.com/2020/04/03/spacexs-latest-starship-prototype-fails-under-pressure-testing/

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