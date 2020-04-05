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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Starship prototipi basınç testi sırasında parçalandı (video)

    SpaceX'in Mars'ta koloni kurmak için kullanmak istediği Starship uzay aracının dördüncü prototipi basınç testi sırasında parçalandı.
    4 gün
    3,4b
    1
    5
    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    Starship prototipi basınç testi sırasında parçalandı (video)

    Elon Musk’ın Mars’ta koloni kurma hayallerinin merkezinde olan tekrar kullanılabilir uzay aracı Starship’i geliştirme süreci aralıksız devam ediyor. Üçüncü prototipi üretilen ve SN3 adı verilen araç, geçtiğimiz günlerde basınç testine alındı. Deneme uçuşu sırasında aracın maruz kalacağı basıncı simüle etmek için tasarlanan testte SN3, süper soğuk roket yakıtıyla dolduruldu.

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    Testin başlamasını müteakip işlerin ters gitmeye başladığı denemede basınç altında ezilmeye başlayan araç, ardından devrilerek parçalarına ayrıldı. Starship prototipleri daha önceki denemelerde de benzer kazalar yaşamıştı. Örneğin aracın ilk prototipi Mk1 de yakıt tankı denemesi sırasında infilak etmişti. Diğer prototip SN1, yine basınç testi sırasında kullanılamaz hale gelmiş, ancak SN2 prototipi ise aynı testi başarıyla geçmişti. Çeşitli güncellemeler yapılarak üretilen SN3’ün kaderi de ne yazık ki Mk1 ve SN1 ile aynı oldu.

    SpaceX’in bundan sonraki planı haliyle SN4 prototipini üretmek. Aslında şirket, SN4’ü yüksek irtifa uçuşlarını test etmek için kullanmayı düşünüyordu ancak yaşanan kaza sonrasında bir sonraki prototip muhtemelen aynı test için kullanılacak.

    CEO Elon Musk, kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, “SN3’te yaşadığımız talihsizlik, test yapılandırma hatası nedeniyle ortaya çıkmış olabilir. Yaşanan durum kapsamında ekiplerimiz bir değerlendirme yapacak.” ifadelerini kullanmış.

    Test aracını izlemeye gelenler tarafından kaydedilen kaza görüntülerini aşağıda izleyebilirsiniz.



    https://techcrunch.com/2020/04/03/spacexs-latest-starship-prototype-fails-under-pressure-testing/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    cand. 4 gün en beğenilen
    Bi anda yaptım olmuyor belki de bin kere hata olacak 1001 de olacak adamlar uğraşıyor
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    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 2 gün
    Azimli sıçan taşı deler .başta sıvazlar ama sonunda deler.
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    DH Misafiri 2 gün
    adamlar ugraşıyor ama o ugraşları finanse etmek için afrikayı sömüyor müslüman çoğrafyaları altüst ediyor kanla besleniyor...bu düzenleri bigün yıkılacak
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    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    keşke türkiyede uzay araştırması işinde gelişse
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    antigravity74100 3 gün
    😃😃😃 Bu traji komik gelişmelere bir yandan üzülüp, bir yandan da hep gülmeyi sürdüreceğim. Benim ptototiplerim ne patlar, ne de parçalanır. Kimse bana inanmak zorunda da değil.Ben kendime inanayım yeter.
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    cand. 4 gün en beğenilen
    Bi anda yaptım olmuyor belki de bin kere hata olacak 1001 de olacak adamlar uğraşıyor
    Yanıtla +16
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