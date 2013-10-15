İki eski Valve çalışanın hazırladığı arttırılmış gerçeklik gözlüğü CastAR, Kickstarter'da destek aramaya başladı





Oyun firması Valve'ın yakın dönemde işten çıkarttığı eski donanım mühendisi Jeri Ellsworth ve programcı Rick Johnson tarafından kurulan Technical Illusions şirketi, geçtiğimiz günlerden geliştirdikleri CastAR isimli arttırılmış gerçeklik gözlüğünü tanıtmışlardı. İşte bu ilginç ve başarılı ürün Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı.

Kickstarter için hazırlanan versiyonu daha önce tanıttığımız prototip versiyonundan çok daha güzel görünen CastAR, gözlük formunda geliyor ve üzerinde iki adet mikro projektör, kızıl ötesi sensörler, kamera ve LED ışık sistemleri yer alıyor. Kişilerin perspektiflerine göre özel zeminler üzerine 24 bit renk derinliğinde saniyede 120 kare üç boyutlu görüntü aktaran projektörler, kamera ile algılanan kafa hareketleri (0.07mm hassaslık) ve özel kontrol aparatı ile oyunlar oynanmasına imkan sağlayabilen CastAR, oldukça farklı bir deneyim sunuyor ve oyun dışında birçok farklı kullanım alanı ortaya koyabiliyor. Şimdilik bilgisayar sistemleri ile HDMI ve USB portları üzerinden bağlantı kuran gözlük, akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi mobil cihazlar için de geliştirilmeye devam ediyor.

Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 400,000$ hedefi daha ikinci gününde 1,271 bağış ile 309,846$ gibi bir seviye getirmeyi başaran CastAR, yapılacak 189$ (ABD dışı 80$ kargo) bağış ile 2014 Eylül ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan ayrıntılı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyerek yapabildiklerini görebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/castar-augmented-reality-glasses-switch-to-true-vr-with-a-clip-14301363/