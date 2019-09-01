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İki yıllık iOS açığı Google’ın uyarısıyla kapatıldı

iOS 10 sürümünden bu yana var olan ve siber saldırganların sadece sisteme değil üçüncü taraf uygulamalara da sızabildiği bir açık Google’ın uyarısıyla kapatıldı.
4 gün
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın bünyesinde yazılım açıklarını araştırmak için kurulan Project Zero ekibinin önemli işler başardığı bir gerçek. Geçen yıl ortaya çıkan Meltdown ve Spectre açıklarında da ekip büyük bir rol oynamıştı.

Tehlike yüksek

Gelen bilgilere göre Project Zero ekibi tarafından iOS işletim sisteminde tespit edilen ve yaklaşık iki yıldır var olduğu belirtilen bir açık yılın başlarında Apple tarafından yamandı. Olayın ayrıntıları ise henüz kamuoyu ile paylaşıldı.

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iOS 10 ve iOS 12 sürümleri arasında tespit edilen açık su borusu olarak tabir edilen saldırı türlerinde kullanılıyor. 5 farklı zincir olduğu ifade edilen açığı kullanarak cihazlarda sahte reklam gösterimleri yapmak, iMessage fotoğraflarını çalmak, GPS verileri elde etmek gibi işlevler eda edilebiliyor.

Ayrıca aynı yöntemle Telegram, Hangouts gibi uygulamalara da sızarak veri tabanlarına erişilebiliyor. Hatta uçtan uca şifreli olduğu ifade edilmesine rağmen bu veri tabanlarından şifrelenmemiş mesajların elde edilebileceği de dile getiriliyor. Ekip iPhone 8 üzerinde her 60 saniyede bir veri çalacak şekilde otomatikleştirilen bir yazılım üzerinde açığı sergilemiş.

Bunun haricinde toplam 14 adet açığın olduğu ifade ediliyor. Geçen 2 yıl boyunca bazı saldırganların iPhone kullanıcılarına bu açığı kullanarak sızmaya çalıştığı ifade ediyor ancak başarılı oldular mı netlik yok. Google söz konusu açıkları 1 Şubat tarihinde Apple’a bildirmiş ve 7 günlük süre içerisinde kapatılması gerektiği ifade edilmiş. Apple’ın 7 Şubat tarihinde iOS 12.1.4 ile açıkları kapattığı ve sürüm notlarında da vurguladığı belirtiliyor.

 


https://www.slashgear.com/iphone-exploit-active-at-least-two-years-detailed-by-google-30589204/ Yorum Yaz
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Spider_hip 4 gün en beğenilen
Helal valla, benim android'in rakibi demiyorlar elin ios'unun microsoft'unun da açıklarını bulup uyarıyorlar. Ios zaten her ne kadar güvenli diye reklam yapsa da sürekli açıkları çıkan bir sistem. Hatta bu forumdan bir arkadaşın bulduğu açık için vermesi gereken teşekkür parasını dahi göndermemiş, üstünü kapatmaya çalışmıştı. Çok yakışıksız hareketler. Intel'deki açıklarda epey ciddi çıktı, tam ryzen 3 ler bomba gibi gelirken iyice amd'nin eline kozu vermiş oldu.
Helal valla, benim android'in rakibi demiyorlar elin ios'unun microsoft'unun da açıklarını bulup uyarıyorlar. Ios zaten her ne kadar güvenli diye reklam yapsa d...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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november27 4 gün
Kusursuzu yoktur.İos beton gibi sağlam sistemdir ama bunlarda bile açık olabilir
ve de Android gibi kevgir değil.
Google, yapması gerekeni yapmış.
1 Yanıt Yanıtla +10
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esmerbuyucu 4 gün Spider_hip
Babasının hayrına bulmuyor, iOS'ta olan kendi uygulamalarının verileri de çalınabilir.
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CoreXXX 3 gün
Google havaya girmiş:) androidde o kadar açık bulup yamadılarki adamlar pro oldu bu konuda
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DARL 3 gün
Katılıyorum, babasının hayrına değil. Big datanın bu kadar önem kazandığı bir dönemde kendisini düşünmemesi imkansız.
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mıknatıs20 4 gün
Terzi kendi söküğünü dikemezmiş...
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turky_eray 4 gün
[image]https://prnt.sc/p0dh98[/image]
Ya 1 aydan fazladır biliyorum bunu keşke ben deseydim ödül falan alırdım belki. Neyse sonraki sefere artık :D
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AlkanExclusive 4 gün
Tamam yaptıkları iyi bir şey ama önce oturup kendi uygulama geliştiricilerinin uygulamalarındaki virüsleri kaldırıp, uygulamanın ota foka erişimini mi kısıtlasalar acaba?
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november27 4 gün
Kusursuzu yoktur.İos beton gibi sağlam sistemdir ama bunlarda bile açık olabilir
ve de Android gibi kevgir değil.
Google, yapması gerekeni yapmış.
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Yalin_ 4 gün yeni yorumcu november27
Bos Yaptiginin Farkindamisin? Adamlar insanlik Yapmis Dayanamamislar Artik,gostere Gostere Hackerlarin Senin Biricik İos'unu Otobana Cevirmesini.Sende Nelerden Bahsetmissin Kevgir mevgir!
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drjacob 4 gün
google işe yarıyor
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Spider_hip 4 gün en beğenilen
Helal valla, benim android'in rakibi demiyorlar elin ios'unun microsoft'unun da açıklarını bulup uyarıyorlar. Ios zaten her ne kadar güvenli diye reklam yapsa da sürekli açıkları çıkan bir sistem. Hatta bu forumdan bir arkadaşın bulduğu açık için vermesi gereken teşekkür parasını dahi göndermemiş, üstünü kapatmaya çalışmıştı. Çok yakışıksız hareketler. Intel'deki açıklarda epey ciddi çıktı, tam ryzen 3 ler bomba gibi gelirken iyice amd'nin eline kozu vermiş oldu.
1 Yanıt Yanıtla +10
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esmerbuyucu 4 gün Spider_hip
Babasının hayrına bulmuyor, iOS'ta olan kendi uygulamalarının verileri de çalınabilir.
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smart1978 4 gün
Haberi bile gec DH'de !...
exFAT Android kernel de olacak :)
cloudblogs.microsoft.com/...
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