İkinci Windows Creators Update sonbaharda geliyor

Windows 10 ile birlikte sürekli sürüm güncellemek yerine güncellenen bir hizmet sunma anlayışına geçiş yapan Microsoft, iki yıldır ücretsiz olarak güncellemeleri kullanıcılara ulaştırıyor. 2017 ise firma için Creators Update yılı oldu.

Aslında firma Creators Update paketini ikiye bölmüş desek daha doğru olur. Nisan ayı itibariyle dağıtıma başlayan Creators Update güncellemesi tek olmayacak. Fall Creators Update adındaki ikinci büyük güncelleme de sonbahar döneminde bizleri bekliyor olacak.

Yenilikler

Sonbahar güncellemesi ile gelecek en önemli yeniliklerden birisi Windows Story Remix adındaki uygulama. DotNET arayüzü ile geliştirilen uygulama, Microsoft Graph kullanarak fotoğraf ve videolarınızı 3 boyutlu olarak dönüştürmenizi sağlıyor. İçeriklerinizi otomatik olarak bir araya getiren uygulama soundtrack, tema ve sinematik geçişler ekliyor. Ayrıca Windows Ink üzerinde düzenleyebilmek için içeriklerinize 3D nesneler de ekleyebilirsiniz.

Görsel tanıma teknolojilerini kullanan Remix uygulaması mobil platformlara da gelecek. API olarak dağıtılacak uygulamanın özelliklerini üçüncü taraf uygulamalarda da görebileceğiz.

Diğer bir yenilik Timeline. Kullanıcılar geçmişte belirli bir zaman dilimine giderek hangi döküman veya uygulama üzerinde çalıştıklarını görebilecekler. Aslında Windows yedekleme özelliği sistem genelinde böyle bir imkan sunuyordu ancak Timeline işi görselleştirmiş ve daha ayrıntılı hale getirmiş.

Pick Up Where You Left Off özelliği ise Android, iOS ve Windows cihazlarınızdan birinde başladığınız bir çalışmayı diğerinde devam ettirmenizi sağlıyor. Örneğin bilgisayarınızı kapattığınızda çalışmakta olduğunuz uygulama mobil cihazınızda beliriyor. Cortana tarafından sağlanan bu hizmet için Microsoft hesabına giriş yapmış olmanız gerekiyor. Gerisini Cortana hallediyor.

Clipboard özelliği de bağlı cihazlarınız arasında kopyala-yapıştır yapmanıza olanak tanıyor. Metin, konum, görsel, video gibi herhangi bir içerik bulut tabanlı sistem ile bir cihazdan diğerine kopyalanabiliyor.

Bunun haricinde OneDrive dosyalarınıza indirmeye gerek kalmadan Dosya Gezgini üzerinden erişebilme, daha modern Fluent Design tasarım dili, enerji verimliliği, performans artışı gibi yenilikler yer alacak.