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İkinci Windows Creators Update sonbaharda geliyor

Microsoft bu yılın ilk Creators Update güncellemesini dağıtmaya başlamışken, ikinci güncellemenin de müjdesini verdi. Fall Creators Update önemli yeniliklerle geliyor.
2 yıl
2,7b
1
32
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 ile birlikte sürekli sürüm güncellemek yerine güncellenen bir hizmet sunma anlayışına geçiş yapan Microsoft, iki yıldır ücretsiz olarak güncellemeleri kullanıcılara ulaştırıyor. 2017 ise firma için Creators Update yılı oldu.

Aslında firma Creators Update paketini ikiye bölmüş desek daha doğru olur. Nisan ayı itibariyle dağıtıma başlayan Creators Update güncellemesi tek olmayacak. Fall Creators Update adındaki ikinci büyük güncelleme de sonbahar döneminde bizleri bekliyor olacak.

Yenilikler

Sonbahar güncellemesi ile gelecek en önemli yeniliklerden birisi Windows Story Remix adındaki uygulama. DotNET arayüzü ile geliştirilen uygulama, Microsoft Graph kullanarak fotoğraf ve videolarınızı 3 boyutlu olarak dönüştürmenizi sağlıyor. İçeriklerinizi otomatik olarak bir araya getiren uygulama soundtrack, tema ve sinematik geçişler ekliyor. Ayrıca Windows Ink üzerinde düzenleyebilmek için içeriklerinize 3D nesneler de ekleyebilirsiniz.

 

İkinci Windows Creators Update sonbaharda geliyor
Tam Boyutta Gör

Görsel tanıma teknolojilerini kullanan Remix uygulaması mobil platformlara da gelecek. API olarak dağıtılacak uygulamanın özelliklerini üçüncü taraf uygulamalarda da görebileceğiz.

Diğer bir yenilik Timeline. Kullanıcılar geçmişte belirli bir zaman dilimine giderek hangi döküman veya uygulama üzerinde çalıştıklarını görebilecekler. Aslında Windows yedekleme özelliği sistem genelinde böyle bir imkan sunuyordu ancak Timeline işi görselleştirmiş ve daha ayrıntılı hale getirmiş.

 

İkinci Windows Creators Update sonbaharda geliyor
Tam Boyutta Gör

Pick Up Where You Left Off özelliği ise Android, iOS ve Windows cihazlarınızdan birinde başladığınız bir çalışmayı diğerinde devam ettirmenizi sağlıyor. Örneğin bilgisayarınızı kapattığınızda çalışmakta olduğunuz uygulama mobil cihazınızda beliriyor. Cortana tarafından sağlanan bu hizmet için Microsoft hesabına giriş yapmış olmanız gerekiyor. Gerisini Cortana hallediyor.

Ayrıca Bkz. "Windows 10 toplamda 500 milyon cihazda kurulu"

Clipboard özelliği de bağlı cihazlarınız arasında kopyala-yapıştır yapmanıza olanak tanıyor. Metin, konum, görsel, video gibi herhangi bir içerik bulut tabanlı sistem ile bir cihazdan diğerine kopyalanabiliyor.

 

İkinci Windows Creators Update sonbaharda geliyor
Tam Boyutta Gör

Bunun haricinde OneDrive dosyalarınıza indirmeye gerek kalmadan Dosya Gezgini üzerinden erişebilme, daha modern Fluent Design tasarım dili, enerji verimliliği, performans artışı gibi yenilikler yer alacak. 

 

https://venturebeat.com/2017/05/11/microsoft-unveils-windows-10-fall-creators-update-coming-later-this-year/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 2 yıl en beğenilen
Kim ne derse desin Windows 10 müthiş bir işletim sistemi oldu.
3 Yanıt Yanıtla +29
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AtiMX4 2 yıl
Cortana'nin Türkçe gelmemesini kınıyorum.
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e-Militarist 2 yıl myhotyro
myhotyro

Catology

Kim ne derse desin Windows 10 müthiş bir işletim sistemi oldu.

Evet evet. İlk yıl geçiş bedava olduğu halde Windows 7 kullanımı halen açık ara önde :))
Birde yeni bilgisayarların Windows 10 ile geldiğini de düşünürsek.

Windows 7'nin önde olmasının nedeni internet kafelerdir. Windows 7 kullananlar da aynı xp kullananlar kafasındalar. Xp resmi olarak desteği kesildi herkes tıpış tıpış windows 7'ye geçti. Aynı kitle ilerde de wndows 10'da diretecek ama nafile. En fazla 3 windows sürümü direnilebilir sonra el mahkum yenisinin eskisine geçilir. Sonra windows 10 kullanımı açık ara önde denilecek. Neyin nazı niyazı kardeşim bu.
myhotyroCatologyKim ne derse desin Windows 10 müthiş bir işletim sistemi oldu.Evet eve...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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webhoca 1 yıl
Windows 10 büyük ihtimal yakın tarihte hem xp hemde win 7 nin rekorlarını alt üst edecektir.
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DH Misafiri 2 yıl
Merhaba arkadaşlar, ben Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 3.Sınıf Öğrencisiyim. SEO(Arama Motoru Optimizasyonu) dersi kapsamında yürütmekte olduğumuz projemiz olan ybsdefteri.com/... sitemize bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bilişime Dair Her Şey'i daha yakından takip edebilirsiniz.
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DH Misafiri 2 yıl
Insallah ilerde adware hale gelmez.fakat simdilik win10 candir gerisi heyecan
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DH Misafiri 2 yıl
Win7 den vazgeçilmez...
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e-Militarist 2 yıl

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exterminant 2 yıl
microsoft giderek daha boş işlere yöneliyor sanki
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axaxa 2 yıl
Windows artık güzel eskisi gibi değil
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AtiMX4 2 yıl
Arkadaşlar hep beraber BTKya şikayet edelim. Yurtdışında Cortana kullanılmasına rağmen bizim ülkemizde bu özellik kullanılmıyor fakat 2 katı para veriyoruz. Muhakkak etkisi olacaktır. Cortana çok güzel birşey ama biz yararlanamiyoruz. Lütfen hep beraber şikayet yazalım.
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CaSsErDoDo 2 yıl
Windows 10'un arayüzü iğrenç. Scaling olayını değiştirmeleri ile birlikte bakarken mide bulandıran bir arayüz yaptılar. Diğer Windows sürümlerine kıyasla arayüz renkleri berbat duruyor. Daha az önce 8.1 imajıma geri döndüm. Gözüm gönlüm açıldı. Bunun haricinde Windows mağazası çöp dolu. Uygulamaların arayüzü kötü ve bitmemiş bir izlenim uyandırıyor. Uygulama indirmek ve güncellemek eziyet. İşletim sistemi çıkalı 2 yıl oluyor hala aynı amatörlükler devam ediyor. Resmen kullanıcılara denek muamelesi yapıyorlar. Windows 10'un tek artısı DX12 ile gelmesidir. Artı diyorum ama 3-4 tane sonradan DX12 yaması gelen oyun dışında oyun yok hala. Açıkçsı benim için para verseler geçiş yapılacak bir işletim sistemi değil.
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Curimo 2 yıl
Halen daha "Metro" arayüzü ile XP dönemlerinden kalma "Denetim Masası" arayüzü ayrımında devam ediyorlar, kaç defa geribildirim olarak bunu yazmama rağmen... Hangi ayarın nerede olduğu belli değil, oradan oraya kurbağa gibi atlıyoruz... Ve arayüz gerçekten de çok "yavan"... Gerçekten Windows 7 görsel olarak çok çok daha iyi.
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pUnduli 2 yıl Curimo
İsterseniz botfarm kurup 500 milyon feedback gönderin yine kalkmaz, görüntüden kalksa yine cpl dosyaları durur çünkü geriye uyumluluk içim lazım.
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AlicanNalbat 2 yıl Curimo
Aynı arayüz mü ? Aç bi kullan istersen... :)
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