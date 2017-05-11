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Windows 10 toplamda 500 milyon cihazda kurulu

Piyasaya çıktığında 3 yıl içinde 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşma hedefi koyan Windows 10, bugün hedefinde uzaklaşmaya başladı. Ekosistemin benimsenme hızı düşüyor.
2 yıl
1,7b
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26
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 ile birlikte yepyeni bir anlayışa geçiş yapan Microsoft, cihazdan kazanmaktan vazgeçip kullanıcıdan kazanmanın yollarını aramaya başlamıştı. İlk yıl ücretsiz yükseltme gibi promosyonlar yapan firma, yavaş da olsa kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor.

Yavaşladı

Firmadan yapılan açıklamaya göre 2017 yılının ortalarına geldiğimiz şu dönemde toplamda cihaz sayısı 500 milyona ulaşmış durumda. Geçen yıl Eylül ayında toplamda 400 milyon cihaz bulunuyordu. Aradan geçen 8 ayda 100 milyon daha kullanıcı ekosisteme eklendi.

Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5 son 7 yılın en beğenilen serisi oldu"

Microsoft’un 2018 yılı sonuna kadar 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşma hedefi bulunuyor ancak artış hızına baktığımızda hedefi oldukça şaşacak gibi. Windows 10 ilk piyasaya çıktığında akıllı telefonlarda da hızlı bir şekilde yaygınlaşacağı düşünülüyordu. Bugün geldiğimiz noktada akıllı telefon tarafı artık ölmüş durumda. Haliyle kullanıcı sayısına bir etkisi olmuyor.

Kullanıcı sayısını arttırmak Microsoft’un reklam gücünü de arttırması anlamına geliyor. Günümüzde çevrim içi reklamlardan devasa gelirler elde edildiği düşünüldüğünde Windows 10 çok önemli bir rol oynayacak. Hali hazırda firmanın Başlat panosuna aldığı minik reklamlar gözden kaçmıyor. 

 

http://wccftech.com/windows-10-powering-half-a-billion/ Yorum Yaz
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Hasan07-36 2 yıl en beğenilen
Oh iyi olmuş. Sen git elde Windows 7 gibi iyi bir malzeme varken eldeki malzemeyi mahvet, sonra 1 milyar kullanıcı hedefle.
Görsellik desek görsellik ölmüş durumda. Windows 7 hatta Windows 8 arayüzleri daha iyiydi. Hep bir karamsarlık var işletim sistemi temasında.
Birçok şeyden iki tane var. Hem denetim masası var hem ayarlar. Ekstra ayarlar diye bir şey koyacağına Denetim Masasını modifiye etse olurdu.
Mahvedilen görselliğe karşın performans yerlerde. Windows 7'den daha zor kendine geliyor açılışta. Kapanış ise çok daha yavaş hızlı başlatma kapatılmazsa.
Güncellemeler insanı hasta ediyor. Zorla güncelleme yapıyor bilgisayara. Hadi arka planda usul usul yüklese bir şey demeyeceğim ama güncelleme geldi mi ağ kullanımı da harddisk kullanımı da tavan yapıyor.
Windows 7'de bilgisayar sizinken Windows 10'da bilgisayarınızı Windows 10 ile paylaşıyorsunuz. Onun işi olmazsa öyle siz kullanabiliyorsunuz.
Ben iki kere Windows 10'a geçtim ve iki kere de Windows 7'ye döndüm farklı zamanlarda.
Reklama gelince de parasını verdiğim işletim sisteminin içinde reklam istemiyorum. Reklam koyacaksa ya çok ucuza versin ya da bedava versin işletim sistemini.
Oh iyi olmuş. Sen git elde Windows 7 gibi iyi bir malzeme varken eldeki malzemeyi mahvet, sonra 1 milyar kullanıcı hedefle.Görsellik desek görsellik ölm...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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Virinom 2 yıl Hasan07-36
Güncelleme ve reklam konusunda sana sonuna kadar haklısın. Sadece hız konusunda sana katılmıyorum. Windows 10 SSD'ler için optimize edilmiş bir işletim sistemidir. Eski tip HDD'lerde yavaş kaldığı da doğrudur ama 2017 yılındayız SSD kullanmayan birisinin işletim sistemine yavaş demeye hakkı yok bence.
Ek olarak Windows 10'daki tüm arkaplan işlemlerini kapatan ve Microsoft'a veri göndermesini engelleyen çeşitli araçlar var.
Güncelleme ve reklam konusunda sana sonuna kadar haklısın. Sadece hız konusunda sana katılmıyorum. Windows 10 SSD'ler için optimize edilmiş bir işletim sistemid...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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psicik96 2 yıl
herşey iyi hoş beş ama .. geceleri download veeya upload yapıyorum veyahut oyun oynuyorum . sen kalk bana sormadan bilgisayarı yeniden başlat .
4ever WIN 7
herşey iyi hoş beş ama .. geceleri download veeya upload yapıyorum veyahut oyun oynuyorum . sen kalk bana sormadan bilgisayarı yeniden başlat .4ever WIN 7...
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MARDINLİ 1 yıl
en kralı xp gerisi boş
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DH Misafiri 1 yıl
aynen katılıyorum şu eski geride kalmış işletim sistemi hayranlığını da anlamıyorum bu bakış açısında kalınsaydı windows 98 e devam ediyor olurduk
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DH Misafiri 2 yıl
w10 amacı amerikan istihbarat kuruluşlarına bilgi sağlamak. O nedenle bedava. Microsoft parayı ABD hükümetinden 1 milyar adet üzerinden almıştır.
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EfeYakupKarahanlı 2 yıl
Ne kadar bahtiyarım ki, o 500 milyon pc arasında benim pcim yok
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Guest-71C700AC1 1 yıl EfeYakupKarahanlı
Senin Windows 10 a geçtiğin günü gördüğümüz zaman dünyanın sonu gelmiş demektir
Microsoft virüsleri yolladı gene yılmadın helal..
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Fashionality 2 yıl
Windows 7 deki pencerelerde olan aero efekti bile muhtesem bir gorsellik sunuyordu bence arayuze
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mert1907 2 yıl
Arka plan da kafasina göre veri kullanıp interneti felç edene kadar idare ediyordum ama daha fazla dayanamayıp 7'ye döndüm. Arka plan için araçlar olabilir ama 7 de mis gibi giden şey için araç maraç kullanamam.
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nurii29 2 yıl
çöp
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V4LKyR 2 yıl
Windows 10 gayet başarılı, kaliteli bir işletim sistemi, kim ne derse desin. 10 saniyede açılıyor.
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tekin-71 2 yıl
Ben gayet memnunum win10 dan açılış hızım 16 saniye, performans olarak hiç bi kusuru yok güncelleme işini de kapattım miss gibi kullanıyorum
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Spider_hip 2 yıl
Windows 7 den gayet memnunum. Hızlı ve stabil. Risk aramaya gerek yok. Microsoft pek feedbacklere önem veren bir firma değil. Kafasına göre iş yapmayı seviyor. Şimdi alıştım bile desen 1 ay sonra çok gıcık edecek güncelleme çıkartabilir. En azından Win7'yi o kadar ellemiyor. Gerçi güvenlik güncellemesi ayağına arada bir şeyler Win7'ye de yüklüyor. Bunların Win 10 a geçilsin diye Win 7'yi ufak ufak yavaşlatıcı güncellemeler olduğundan da şüpheleniyorum ama hayırlısı.
Microsoft kalkmış. Başlat tuşuna gerek yok, biz nasıl diyorsak öyle kullanın, başlat tuşu geri falan getirilmeyecek deyip kullanıcılar ile inatlaşmış bir firma. Gerçi zaten inatlaşmayı, istenilenin tersini yapmayı hep seviyor. Sonra tükürdüğünü paşa paşa yalayıp 8.1 ile başlat geri gelecek demiş bir firma.
Yani boşuna kavga etmeye gerek yok bunlarla. Win 7 güncellemelerini de microsofttan korunmak, güvenlik sağlamak için kapatmalı ve rahat rahat kullanmaya devam etmeli, win7 ile memnun olanlar için diyorum.
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