Windows 10 toplamda 500 milyon cihazda kurulu

Windows 10 ile birlikte yepyeni bir anlayışa geçiş yapan Microsoft, cihazdan kazanmaktan vazgeçip kullanıcıdan kazanmanın yollarını aramaya başlamıştı. İlk yıl ücretsiz yükseltme gibi promosyonlar yapan firma, yavaş da olsa kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor.
Yavaşladı
Firmadan yapılan açıklamaya göre 2017 yılının ortalarına geldiğimiz şu dönemde toplamda cihaz sayısı 500 milyona ulaşmış durumda. Geçen yıl Eylül ayında toplamda 400 milyon cihaz bulunuyordu. Aradan geçen 8 ayda 100 milyon daha kullanıcı ekosisteme eklendi.Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5 son 7 yılın en beğenilen serisi oldu"
Microsoft’un 2018 yılı sonuna kadar 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşma hedefi bulunuyor ancak artış hızına baktığımızda hedefi oldukça şaşacak gibi. Windows 10 ilk piyasaya çıktığında akıllı telefonlarda da hızlı bir şekilde yaygınlaşacağı düşünülüyordu. Bugün geldiğimiz noktada akıllı telefon tarafı artık ölmüş durumda. Haliyle kullanıcı sayısına bir etkisi olmuyor.
Kullanıcı sayısını arttırmak Microsoft’un reklam gücünü de arttırması anlamına geliyor. Günümüzde çevrim içi reklamlardan devasa gelirler elde edildiği düşünüldüğünde Windows 10 çok önemli bir rol oynayacak. Hali hazırda firmanın Başlat panosuna aldığı minik reklamlar gözden kaçmıyor.
http://wccftech.com/windows-10-powering-half-a-billion/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Görsellik desek görsellik ölmüş durumda. Windows 7 hatta Windows 8 arayüzleri daha iyiydi. Hep bir karamsarlık var işletim sistemi temasında.
Birçok şeyden iki tane var. Hem denetim masası var hem ayarlar. Ekstra ayarlar diye bir şey koyacağına Denetim Masasını modifiye etse olurdu.
Mahvedilen görselliğe karşın performans yerlerde. Windows 7'den daha zor kendine geliyor açılışta. Kapanış ise çok daha yavaş hızlı başlatma kapatılmazsa.
Güncellemeler insanı hasta ediyor. Zorla güncelleme yapıyor bilgisayara. Hadi arka planda usul usul yüklese bir şey demeyeceğim ama güncelleme geldi mi ağ kullanımı da harddisk kullanımı da tavan yapıyor.
Windows 7'de bilgisayar sizinken Windows 10'da bilgisayarınızı Windows 10 ile paylaşıyorsunuz. Onun işi olmazsa öyle siz kullanabiliyorsunuz.
Ben iki kere Windows 10'a geçtim ve iki kere de Windows 7'ye döndüm farklı zamanlarda.
Reklama gelince de parasını verdiğim işletim sisteminin içinde reklam istemiyorum. Reklam koyacaksa ya çok ucuza versin ya da bedava versin işletim sistemini.
Ek olarak Windows 10'daki tüm arkaplan işlemlerini kapatan ve Microsoft'a veri göndermesini engelleyen çeşitli araçlar var.
4ever WIN 7