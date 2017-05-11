Windows 10 toplamda 500 milyon cihazda kurulu

Windows 10 ile birlikte yepyeni bir anlayışa geçiş yapan Microsoft, cihazdan kazanmaktan vazgeçip kullanıcıdan kazanmanın yollarını aramaya başlamıştı. İlk yıl ücretsiz yükseltme gibi promosyonlar yapan firma, yavaş da olsa kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor.

Yavaşladı

Firmadan yapılan açıklamaya göre 2017 yılının ortalarına geldiğimiz şu dönemde toplamda cihaz sayısı 500 milyona ulaşmış durumda. Geçen yıl Eylül ayında toplamda 400 milyon cihaz bulunuyordu. Aradan geçen 8 ayda 100 milyon daha kullanıcı ekosisteme eklendi.

Ayrıca Bkz.

"AMD Ryzen 5 son 7 yılın en beğenilen serisi oldu"

Microsoft’un 2018 yılı sonuna kadar 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşma hedefi bulunuyor ancak artış hızına baktığımızda hedefi oldukça şaşacak gibi. Windows 10 ilk piyasaya çıktığında akıllı telefonlarda da hızlı bir şekilde yaygınlaşacağı düşünülüyordu. Bugün geldiğimiz noktada akıllı telefon tarafı artık ölmüş durumda. Haliyle kullanıcı sayısına bir etkisi olmuyor.

Kullanıcı sayısını arttırmak Microsoft’un reklam gücünü de arttırması anlamına geliyor. Günümüzde çevrim içi reklamlardan devasa gelirler elde edildiği düşünüldüğünde Windows 10 çok önemli bir rol oynayacak. Hali hazırda firmanın Başlat panosuna aldığı minik reklamlar gözden kaçmıyor.