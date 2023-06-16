İkinci el oto pazarında 'bayram' hareketliliği: Satışlar yüzde 25 arttı

- Değer kazancı altın ve dövizi solladı
- “Türkiye pazarındaki sıfır araç sayısı son 10 yıldır azalıyor”
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Okulların kapanması ve tatil sezonun başlamasıyla birlikte en çok araç satışının yaz aylarında gerçekleştiğini söyleyen Serdıl Gözelekli, şu ifadeleri kullandı:
“Kurban Bayramı ve yaz aylarının gelişiyle sıfır araç bulamayan vatandaşlar, ikinci el araçlara yöneldi. Çünkü genellikle yaz ayları boyunca, araç satın almak isteyenlerin sayısı artıyor ve stoklar hızla tükeniyor. Ancak, tatil sezonu başlamadan önce araç satın almak, istenilen aracın hem daha kolay hem de daha uygun fiyatlara bulunmasını sağlayarak alıcılara daha geniş seçenekler sunuyor. Bunun sonucunda da söz konusu dönemde ikinci el araç satışlarında yaklaşık yüzde 25 oranında bir artış yaşanıyor.
Değer kazancı altın ve dövizi solladı
“Türkiye pazarındaki sıfır araç sayısı son 10 yıldır azalıyor”
Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) göre Türkiye’de sıfır araç arzının son 10 yılda sürekli düşüş gösterdiğine vurgu yapan Serdıl Gözelekli,
“Dünyada yeni araç arzı, pandemi öncesinden 2022 yılına kadar 7,2 milyon adet azalmış durumda. Türkiye’de ise 2013’te pazara sunulan sıfır araç sayısı 700 bin iken, bu rakam 2022’de yıllık 450 bine kadar geriledi. Günümüzde kullanıcılar sıfır araç bulamıyor ve bulduklarında ise yeni bir aracı alabilmek için ekstra ücretler ödemek zorunda kalıyor. Bunun müşteri odaklı bir yaklaşım olmadığını düşünüyoruz. Hükümetin bu davranışı ortadan kaldırmak için çaba gösterdiğini görmek bizi memnun ediyor. Biz de VavaCars olarak her zaman müşterinin yanındayız” şeklinde konuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi