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    İkinci el oto pazarında 'bayram' hareketliliği: Satışlar yüzde 25 arttı

    Sıfır araç tedarikinde yaşanan aksamalar ikinci el otomobile olan talebi artırırken yaz mevsiminin yanı sıra Kurban Bayramı’nın da gelmesiyle ikinci el otomobil piyasası bir hayli hareketlendi.
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    İkinci el oto pazarında 'bayram' hareketliliği Tam Boyutta Gör
    Bayramı tatil beldesinde ya da memleketinde geçirmek isteyen pek çok kişinin ikinci el otomobile yönelmesiyle satışlar Haziran’ın ilk iki haftasında Mayıs’ın son iki haftasına göre ortalama yüzde 25 artış gösterdi. İkinci el araçların bu dönemde özellikle bir yatırım aracı olarak görülmeye başlandığına dikkat çeken VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, satışlardaki yükselişin sebeplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Okulların kapanması ve tatil sezonun başlamasıyla birlikte en çok araç satışının yaz aylarında gerçekleştiğini söyleyen Serdıl Gözelekli, şu ifadeleri kullandı:

    “Kurban Bayramı ve yaz aylarının gelişiyle sıfır araç bulamayan vatandaşlar, ikinci el araçlara yöneldi. Çünkü genellikle yaz ayları boyunca, araç satın almak isteyenlerin sayısı artıyor ve stoklar hızla tükeniyor. Ancak, tatil sezonu başlamadan önce araç satın almak, istenilen aracın hem daha kolay hem de daha uygun fiyatlara bulunmasını sağlayarak alıcılara daha geniş seçenekler sunuyor. Bunun sonucunda da söz konusu dönemde ikinci el araç satışlarında yaklaşık yüzde 25 oranında bir artış yaşanıyor.

    Değer kazancı altın ve dövizi solladı

    İkinci el oto pazarında 'bayram' hareketliliği
    Yaşanan hareketliliğin bir diğer önemli sebebi ise ikinci el araçların 2022’nin başından bu yana alıcısına yüksek oranda kazanç sağlaması. Piyasadan analiz ettiğimiz verilere göre ikinci el araçlar Ocak 2022’den geçtiğimiz Nisan ayına kadar geçen 16 aylık sürede ortalama yüzde 87 değer kazandı. Investing.com sitesine göre bu oran altında yüzde 58, dövizde ise yüzde 43’te kaldı. Söz konusu süreçte ikinci el araç alıcılarının döviz ve altını tercih edenlere oranla daha kazançlı olduğu söylemleri yoğunlaştı. O yüzden otomobil ihtiyacı olan vatandaşlara, bir an önce harekete geçmelerini tavsiye ediyoruz.”

    “Türkiye pazarındaki sıfır araç sayısı son 10 yıldır azalıyor”

    Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) göre Türkiye’de sıfır araç arzının son 10 yılda sürekli düşüş gösterdiğine vurgu yapan Serdıl Gözelekli,

    “Dünyada yeni araç arzı, pandemi öncesinden 2022 yılına kadar 7,2 milyon adet azalmış durumda. Türkiye’de ise 2013’te pazara sunulan sıfır araç sayısı 700 bin iken, bu rakam 2022’de yıllık 450 bine kadar geriledi. Günümüzde kullanıcılar sıfır araç bulamıyor ve bulduklarında ise yeni bir aracı alabilmek için ekstra ücretler ödemek zorunda kalıyor. Bunun müşteri odaklı bir yaklaşım olmadığını düşünüyoruz. Hükümetin bu davranışı ortadan kaldırmak için çaba gösterdiğini görmek bizi memnun ediyor. Biz de VavaCars olarak her zaman müşterinin yanındayız” şeklinde konuştu.

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    aysegul.08 3 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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