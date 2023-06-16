Chery Tiggo 8 Pro, kısa sürede Türkiye'deki D-SUV pazarının lideri oldu

Tam Boyutta Gör Mayıs 2023’te 2917 adetten kapanan D-SUV pazarında, bu satışın 1098 adedini Chery TIGGO 8 PRO tek başına gerçekleştirdi. 5 ay toplamında ise 9004 adetlik bir büyüklüğe erişen D-SUV pazarında Chery TIGGO 8 PRO, sadece 2.5 aylık performansla 1528 adetlik satışa ulaşarak sınıfının en çok satan modeli oldu.

Sahip olduğu özelliklerle hedef kitlesinin lüks, konforlu ulaşım ve yaşam tarzı gereksinimlerine cevap veren Chery TIGGO 8 PRO, akıllı sürüş açısından yalnızca sürüşü daha eğlenceli hale getirmekle kalmayan, aynı zamanda aktif ve pasif güvenliği kapsamlı bir şekilde iyileştiren yeni nesil 4.0 ADAS sistemine güveniyor.

3 farklı ekranın olduğu iç mekan

Türkiye pazarına gireli henüz 2 aydan biraz uzun bir süre olsa da, TIGGO 8 PRO üst seviye pazarda yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Akıllı teknolojinin ilerlemesiyle lüks, artık tasarımın getirdiği görsel zevkle sınırlı kalmıyor, teknolojik konfigürasyona da yansıyor.

Tam Boyutta Gör TIGGO 8 PRO, lüks bir kokpit ambiyansı oluşturmak için üçlü ekran konseptini kullanıyor. Bu konsept, 10,25 inçlik dokunmatik merkezi kontrol ekranı, 8 inçlik dokunmatik LCD klima ekranı ve 7 inçlik LCD gösterge ekranından oluşuyor.

TIGGO 8 PRO, 1746 mm gövde yüksekliğine ve 2710 mm aks mesafesine sahip. Bu, sınıfının en iyi değerlerinden biri. 5+2 koltuk düzeni, farklı oturma kombinasyonları sağlıyor. 5 kişilik kullanımda arkada 1179 litreye varan bir bagaj hacmi oluşuyor. İkinci sıra koltuklar katlandığında bu alan 2101 litreye kadar çıkıyor.

TIGGO 8 PRO’nun deri koltuklarının minder ve sırtlığı, vücudu sıkıca saran ve destekleyen dolgulara sahip. Bu, kabin içindeki rahatlık seviyesini ve konforu daha da artırıyor. TIGGO 8 PRO ayrıca önde akıllı çift bölge, arka sırada bağımsız klima ve dört aşamalı hava temizleme teknolojisi ile N95 seviyesinde koruma sağlıyor. TIGGO 8 PRO’nun sürücü ve yolculara gösterdiği özen her ayrıntıya yansıyor. Örneğin, harici olarak kontrol edilen değişken hacimli bir kompresör ve bir PWM kademesiz fan kullanıyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca 35 dB ile ultra düşük rölanti gürültüsü seviyesi için kaplamalar, gövde ve şasi yapısı, malzemeler olmak üzere 20’nin üzerinde NVH öğesi optimize edilmiş durumda. Böylece kütüphane seviyesinde sessiz ve dingin bir sürüş ortamı oluşuyor. Dış dünyadan rahatsız olmadan keyifli ve sessiz bir sürüş hedefe daha dinlenmiş varma olanağı sağlıyor.

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Bunlara ek olarak SONY marka 8 hoparlörlü surround ses sistem ve çok renkli ortam aydınlatması gibi detaylar, TIGGO 8 PRO’nun sürüş konforunu daha da ileriye taşıyor. 1,17 metrekare alana sahip panoramik cam tavan, yüzde 100 karartma perdeleri ile donatılmış durumda. Bu sayede yaz sıcağından iç mekan korunurken geceleri de gökyüzündeki yıldızların keyfi çıkarılabiliyor. Tüm araç camlarındaki sıkışma önleme işlevi de kullanıcılara ek güvenlik duygusu sağlıyor.

TIGGO 8 PRO; anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrikli bagaj kapağı, sürücü için altı yönlü elektrikli koltuk ve çok işlevli direksiyon simidi gibi özelliklerle zengin bir donanım seviyesi sunuyor. Ayrıca sıcak yaz aylarında soğuk içecekleri de saklamak üzere orta kolçakta soğutma işlevi de bulunuyor.

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Chery Tiggo 8 Pro, Türkiye'deki D-SUV pazarının lideri oldu