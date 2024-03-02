Yeni nesil Chromecast with Google TV ortaya çıktı

İkinci nesil Chromecast with Google TV yakında tanıtılabilir
Google’ın 2020 yılında satışa sunduğu Android işletim sistemli Chromecast with Google TV, fiyat performans anlamında dikkat çekici bir ürün olsa da cihazın kullanıcılara yalnızca 4.4 GB depolama sunması son yıllarda ciddi bir problem haline geldi. Görünüşe göre firma, bu problemleri çözecek yeni bir Chromecast üzerinde çalışıyor.
9to5Google, Google Home uygulamasının yeni güncellemesini inceledi ve kaynak kodlarında yeni bir cihaza rastladı. Buna göre Google, YTD kod adına sahip yeni bir Chromecast üzerinde çalışıyor. Kaynak kodlarında bu cihaz, Chromecast with Google TV’nin 4K ve HD modelleri ile beraber listelenmiş. Ayrıca 9to5Google, Android TV 14’ün beta kodlarında yeni bir Chromecast kumandasına rastlamıştı. Görünüşe göre Google, yeni nesil bir Chromecast üzerinde çalışıyor. Firma, cihaz hakkında herhangi bir açıklama yapmadı ancak bu ürünün önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek Google I/O Geliştirici Konferansı’nda tanıtılması muhtemel görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.