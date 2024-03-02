Yeni nesil Chromecast with Google TV ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Google’ın 2013 yılında hayata geçirdiği Chromecast projesi, işletim sistemine sahip olmayan televizyonlara akıllı telefon ve tabletler aracılığı ile video ve içerik aktarmak için geliştirilmişti. Bu ürünler, uzun bir süre başarılı olsa da cihazların kullanıcılara TV üzerinde bir arayüz sunmaması ve üçüncü parti uygulamaları desteklememesi, Fire TV ve Roku gibi yeni ürünlerin oldukça güçlü bir konuma yükselmesine sebep oldu. Bunun üzerine Google, 2020 yılında Chromecast with Google TV’yi tanıttı. Kendi işlemcisine ve işletim sistemine sahip olan bu cihaz, kısa sürede popüler olmayı başardı. İddialara göre firma, bu cihazın yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor.

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İkinci nesil Chromecast with Google TV yakında tanıtılabilir

Google’ın 2020 yılında satışa sunduğu Android işletim sistemli Chromecast with Google TV, fiyat performans anlamında dikkat çekici bir ürün olsa da cihazın kullanıcılara yalnızca 4.4 GB depolama sunması son yıllarda ciddi bir problem haline geldi. Görünüşe göre firma, bu problemleri çözecek yeni bir Chromecast üzerinde çalışıyor.

9to5Google, Google Home uygulamasının yeni güncellemesini inceledi ve kaynak kodlarında yeni bir cihaza rastladı. Buna göre Google, YTD kod adına sahip yeni bir Chromecast üzerinde çalışıyor. Kaynak kodlarında bu cihaz, Chromecast with Google TV’nin 4K ve HD modelleri ile beraber listelenmiş. Ayrıca 9to5Google, Android TV 14’ün beta kodlarında yeni bir Chromecast kumandasına rastlamıştı. Görünüşe göre Google, yeni nesil bir Chromecast üzerinde çalışıyor. Firma, cihaz hakkında herhangi bir açıklama yapmadı ancak bu ürünün önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek Google I/O Geliştirici Konferansı’nda tanıtılması muhtemel görünüyor.

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İkinci nesil Chromecast with Google TV yakında tanıtılabilir