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    Anlık Bildirim

    Yeni nesil Chromecast with Google TV ortaya çıktı

    Google’ın 2020 yılında yenilediği Chromecast ailesi, yakında yeni bir modele sahip olabilir. Yeni bir rapora göre firma, yeni nesil bir Chromecast with Google TV üzerinde çalışıyor.
    Chromecast with Google TV Tam Boyutta Gör
    Google’ın 2013 yılında hayata geçirdiği Chromecast projesi, işletim sistemine sahip olmayan televizyonlara akıllı telefon ve tabletler aracılığı ile video ve içerik aktarmak için geliştirilmişti. Bu ürünler, uzun bir süre başarılı olsa da cihazların kullanıcılara TV üzerinde bir arayüz sunmaması ve üçüncü parti uygulamaları desteklememesi, Fire TV ve Roku gibi yeni ürünlerin oldukça güçlü bir konuma yükselmesine sebep oldu. Bunun üzerine Google, 2020 yılında Chromecast with Google TV’yi tanıttı. Kendi işlemcisine ve işletim sistemine sahip olan bu cihaz, kısa sürede popüler olmayı başardı. İddialara göre firma, bu cihazın yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor.

    İkinci nesil Chromecast with Google TV yakında tanıtılabilir

    Google’ın 2020 yılında satışa sunduğu Android işletim sistemli Chromecast with Google TV, fiyat performans anlamında dikkat çekici bir ürün olsa da cihazın kullanıcılara yalnızca 4.4 GB depolama sunması son yıllarda ciddi bir problem haline geldi. Görünüşe göre firma, bu problemleri çözecek yeni bir Chromecast üzerinde çalışıyor.

    9to5Google, Google Home uygulamasının yeni güncellemesini inceledi ve kaynak kodlarında yeni bir cihaza rastladı. Buna göre Google, YTD kod adına sahip yeni bir Chromecast üzerinde çalışıyor. Kaynak kodlarında bu cihaz, Chromecast with Google TV’nin 4K ve HD modelleri ile beraber listelenmiş. Ayrıca 9to5Google, Android TV 14’ün beta kodlarında yeni bir Chromecast kumandasına rastlamıştı. Görünüşe göre Google, yeni nesil bir Chromecast üzerinde çalışıyor. Firma, cihaz hakkında herhangi bir açıklama yapmadı ancak bu ürünün önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek Google I/O Geliştirici Konferansı’nda tanıtılması muhtemel görünüyor.

    Android TV kodlarında bulunan Chromecast kumandası Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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