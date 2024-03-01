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    Nintendo Switch 2’nin performansı ve fiyatı detaylanıyor

    Nintendo Switch 2 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son raporlar Switch 2’nin teknik özelliklerine, performansına ve muhtemel fiyatlandırmasına odaklanıyor.
    Nintendo Switch 2’nin performansı ve fiyatı detaylanıyor Tam Boyutta Gör
    Orijinal Nintendo Switch, 2017'de piyasaya çıktığında neredeyse hiç rakibi yoktu, ancak bu sefer durum tamamıyla farklı. Steam Deck, Asus Rog Ally ve Lenovo Legion Go gibi ürünlerle rekabet kızışırken Valve ikinci nesil üzerinde çalışıyor. El konsolu pazarına Microsoft ve Sony’nin de girebileceği söyleniyor. Öte yandan Nintendo Switch 2’nin, 2025’in başlarına kadar çıkması beklenmiyor. Şimdi ise Switch 2 için teknik özellikler, performans ve fiyat detayları netleşmeye başlıyor.

    Nintendo Switch 2 özellikleri detaylanıyor

    Kaynaklar Nintendo Switch 2’nin donanım ve yazılım tarafında uzunca bir süredir aslında hazır olduğunu ancak lansman gecikmesinin doğrudan Nintendo ile alakalı olduğunu söylüyor. Önceki raporlar Nintendo’nun el konsolunun çıkışında çok sayıda oyun sunmak ve tedarik sıkıntısı yaşamak istemediğini söylüyordu. Dolayısıyla raporlar birbirlerini doğruluyor.

    Donanım tarafındaysa Tegra T239 hakkında çıkan bilgilerin büyük ihtimalle doğru olduğu iddia ediliyor. Tegra T239 yongasının 8 ARM A78C çekirdeği, 1536 CUDA çekirdekli Ampere GPU, 128 bit genişliğinde bellek veri yolu, 8-12-16 GB RAM ve 102,4 GB/s bellek bant genişliği içerebileceği öne sürülmüştü. Bununla birlikte Tegra T239'un içindeki GPU, Nvidia Ampere (RTX 30) mimarisini temel alsa da bazı Lovelace (RTX 40) teknolojilerini barındırıyor gibi görünüyor. Ek olarak ilgili yonganın Samsung 8nm süreci üzerinde inşa edileceği belirtiliyor.

    Performans tarafına geldiğimizde ise Nintendo Switch 2’nin Xbox Series S konsolunun ham performansına sahip olacağı ancak ışın izleme konusunda daha güçlü olacağı söyleniyor. Ek olarak optimize edilmiş DLSS teknolojisini de içereceği belirtiliyor. Son olarak fiyatlandırma var. Moore's Law Is Dead’e göre Nintendo Switch 2, 349 dolar ila 499 dolar arasında bir fiyata sahip olacak. Burada en mantıklı seçimin 399 dolar olacağı söyleniyor. Ancak şimdilik tüm bunların erken söylentiler olduğunu unutmamak gerekiyor.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/102084-nintendo-switch-2-rumors-8nm-nvidia-soc-performance.html https://www.tweaktown.com/news/96565/nintendo-switch-2-handheld-xbox-series-perf-with-better-ray-tracing-console-optimized-dlss/index.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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