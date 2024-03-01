Nintendo Switch 2’nin performansı ve fiyatı detaylanıyor

Nintendo Switch 2 özellikleri detaylanıyor
Kaynaklar Nintendo Switch 2’nin donanım ve yazılım tarafında uzunca bir süredir aslında hazır olduğunu ancak lansman gecikmesinin doğrudan Nintendo ile alakalı olduğunu söylüyor. Önceki raporlar Nintendo’nun el konsolunun çıkışında çok sayıda oyun sunmak ve tedarik sıkıntısı yaşamak istemediğini söylüyordu. Dolayısıyla raporlar birbirlerini doğruluyor.
Donanım tarafındaysa Tegra T239 hakkında çıkan bilgilerin büyük ihtimalle doğru olduğu iddia ediliyor. Tegra T239 yongasının 8 ARM A78C çekirdeği, 1536 CUDA çekirdekli Ampere GPU, 128 bit genişliğinde bellek veri yolu, 8-12-16 GB RAM ve 102,4 GB/s bellek bant genişliği içerebileceği öne sürülmüştü. Bununla birlikte Tegra T239'un içindeki GPU, Nvidia Ampere (RTX 30) mimarisini temel alsa da bazı Lovelace (RTX 40) teknolojilerini barındırıyor gibi görünüyor. Ek olarak ilgili yonganın Samsung 8nm süreci üzerinde inşa edileceği belirtiliyor.
Performans tarafına geldiğimizde ise Nintendo Switch 2’nin Xbox Series S konsolunun ham performansına sahip olacağı ancak ışın izleme konusunda daha güçlü olacağı söyleniyor. Ek olarak optimize edilmiş DLSS teknolojisini de içereceği belirtiliyor. Son olarak fiyatlandırma var. Moore's Law Is Dead’e göre Nintendo Switch 2, 349 dolar ila 499 dolar arasında bir fiyata sahip olacak. Burada en mantıklı seçimin 399 dolar olacağı söyleniyor. Ancak şimdilik tüm bunların erken söylentiler olduğunu unutmamak gerekiyor.Kaynakça https://www.techspot.com/news/102084-nintendo-switch-2-rumors-8nm-nvidia-soc-performance.html https://www.tweaktown.com/news/96565/nintendo-switch-2-handheld-xbox-series-perf-with-better-ray-tracing-console-optimized-dlss/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.