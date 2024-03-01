Nintendo Switch 2’nin performansı ve fiyatı detaylanıyor

Tam Boyutta Gör Orijinal Nintendo Switch, 2017'de piyasaya çıktığında neredeyse hiç rakibi yoktu, ancak bu sefer durum tamamıyla farklı. Steam Deck, Asus Rog Ally ve Lenovo Legion Go gibi ürünlerle rekabet kızışırken Valve ikinci nesil üzerinde çalışıyor. El konsolu pazarına Microsoft ve Sony’nin de girebileceği söyleniyor. Öte yandan Nintendo Switch 2’nin, 2025’in başlarına kadar çıkması beklenmiyor. Şimdi ise Switch 2 için teknik özellikler, performans ve fiyat detayları netleşmeye başlıyor.

Nintendo Switch 2 özellikleri detaylanıyor

Kaynaklar Nintendo Switch 2’nin donanım ve yazılım tarafında uzunca bir süredir aslında hazır olduğunu ancak lansman gecikmesinin doğrudan Nintendo ile alakalı olduğunu söylüyor. Önceki raporlar Nintendo’nun el konsolunun çıkışında çok sayıda oyun sunmak ve tedarik sıkıntısı yaşamak istemediğini söylüyordu. Dolayısıyla raporlar birbirlerini doğruluyor.

Donanım tarafındaysa Tegra T239 hakkında çıkan bilgilerin büyük ihtimalle doğru olduğu iddia ediliyor. Tegra T239 yongasının 8 ARM A78C çekirdeği, 1536 CUDA çekirdekli Ampere GPU, 128 bit genişliğinde bellek veri yolu, 8-12-16 GB RAM ve 102,4 GB/s bellek bant genişliği içerebileceği öne sürülmüştü. Bununla birlikte Tegra T239'un içindeki GPU, Nvidia Ampere (RTX 30) mimarisini temel alsa da bazı Lovelace (RTX 40) teknolojilerini barındırıyor gibi görünüyor. Ek olarak ilgili yonganın Samsung 8nm süreci üzerinde inşa edileceği belirtiliyor.

Yeni rapora göre Nintendo Switch 2, Mart 2025 tarihinde çıkacak 3 gün önce eklendi

Performans tarafına geldiğimizde ise Nintendo Switch 2’nin Xbox Series S konsolunun ham performansına sahip olacağı ancak ışın izleme konusunda daha güçlü olacağı söyleniyor. Ek olarak optimize edilmiş DLSS teknolojisini de içereceği belirtiliyor. Son olarak fiyatlandırma var. Moore's Law Is Dead’e göre Nintendo Switch 2, 349 dolar ila 499 dolar arasında bir fiyata sahip olacak. Burada en mantıklı seçimin 399 dolar olacağı söyleniyor. Ancak şimdilik tüm bunların erken söylentiler olduğunu unutmamak gerekiyor.

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