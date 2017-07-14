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İklim değişikliği hava yolculuklarını zora sokacak

Columbia Üniversitesi, NASA ve Lojistik Yönetimi Enstitüsü işbirliğinde yapılan araştırmaya göre iklim değişikliği ile uçaklar daha uzun pistlere ve daha az yükle kalkmaya ihtiyaç duyacak.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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İklim değişikliğinin hava yolculuğunu daha zorlu bir hale getireceği bilinen bir gerçek. Uzmanlar iklim değişikliğiyle türbülansların daha şiddetli hale geleceğini ve uçakların daha uzun dinlenme ve bakım seanslarına ihtiyaç duyacağını düşünüyor. Columbia Üniversitesi, NASA ve Lojistik Yönetimi Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma ise iklim değişikliğinin hava yolculuğunda daha farklı problemler de neden olacağını ortaya koyuyor.

 

 

Dünyanın en popüler 5 uçağını ve dünyanın en büyük 19 havalimanını model alarak yapılan çalışmaya göre iklim değişikliği ile sıcaklıklar artacak ve bu da havanın az yoğun ancak daha geniş bir hal almasına neden olacak. Havadaki bu değişim ise yüksek sıcaklık anlarında uçuş güvenliğinin sağlanması için uçakların daha hızlı kalkış yapması ve daha hafif olmasını gerektiriyor.

 

Daha Hafif Uçaklar ve Daha Uzun Pistler Gerekli 

Çalışmaya göre iklim değişikliği sonucunda günün en sıcak saatlerinde yapılan uçuşlarda herhangi bir tehlikenin yaşanmaması için uçakların yüzde 10 ile yüzde 30 arasında daha hafif olması gerekiyor. Tabi kısa piste sahip havalimanları ve yüksek irtifada bulunan havalimanları iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgeler olacak. Araştırma ayrıca havadaki bu değişimin hava yolculuğunun her safhasında işletmelere ekstra bir maliyet olarak döneceğini öngörüyor.

 

Bu maliyetlerden ilki uçakların daha hafif hale gelmesi için yeni teknolojilere harcayacağı para olacak. Şirketler, motor performansını ve gövde verimliliğini temel alan teknolojiyi geliştirmeye para harcamak zorunda kalacaklar. İkinci masraf ise pistlerde yapılacak düzenlemeler olacak. Uçakların daha hızlı kalkış yapabilmeleri için daha uzun pistler gerekiyor ve araştırmaya göre pek çok havalimanında pisti uzatma çalışmaları yapılmak zorunda.

 

Bilet Ücretlerinde Artış Yaşanabilir 

Bununla birlikte hava trafik kontrolörlerine de düşecek yeni işler ortaya çıkacak. Günlük sıcaklıkları takip eden kontrolörler uçuş için en uygun saatlerin bulunduğu uçuş programları hazırlamak zorunda kalacak. Tabi tüm bu masrafların yolcuların ödeyeceği bilet ücretlerine bir artış olarak yansıyacağı düşünülüyor.

 

Geçtiğimiz ay yüksek sıcaklıkların uçuşlara olan etkisinin bir örneği Phoenix’te görülmüştü. Sıcaklıkların 50°C’ye dayandığı bölgede American Airlines yüksek sıcaklıkların uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 50 adet seferi iptal etmek zorunda kalmıştı. Görünen o ki gerekli hazırlıklar yapılmazsa ilerleyen yıllarda yüksek sıcaklıklar çok daha fazla gecikmeye ve sefer iptaline neden olabilir. 


 


https://www.engadget.com/2017/07/13/climate-change-harder-airplane-take-off/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pspoor 1 yıl
Bu kadar sacma bir haber nasil olabilyor sasirtici gercekten...
"Iklim degisikligi ses hizini artiracak", su arastirmam icin bana 1 milyon dolar verseniz yeter...
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The Balance 1 yıl
Siz önce yazı değişikliğini halledin iklim değişikliğiyle ilgileniyorlar zaten
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kadirirdem 1 yıl
İklim değişikliği yazı tipini de etkilemiş olsa gerek!
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Fiasco 1 yıl
iklim değişikliğinin yarattığı en büyük sorun havacılıktı zaten
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S.Vettel 1 yıl
Yazı tipinde sorun var düzeltilmesi gerek.
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