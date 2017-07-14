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PSA Grubu, Opel anlaşmasını eylüle kadar tamamlayacak

Citroen, DS ve Peugeot markalarının sahibi olan Fransız PSA Grubu, Opel ve Vauxhall markalarını satın alma işlemlerinin en geç eylül ayına kadar tamamlamak istiyor.
1 yıl
1,8b
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23
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Citroen, DS ve Peugeot markalarını bünyesinde barındıran Fransız PSA Grubu’nun General Motors’a ait olan Opel ve Wauxhall markalarını satın alacağı iddiaları bu yılın başından beri konuşuluyordu. Uzun süren müzakereler sonucunda taraflar anlaşmış ve PSA; Opel ve Wauxhall markalarını 2.2 milyar dolara satın aldığını duyurmuştu. Başta tekelcilik karşıtı kurumlar üzere çeşitli kurumların onayından geçmesi gereken anlaşmanın bu yılın sonuna doğru tamamlanması bekleniyordu ancak PSA işlemleri kısa süre içinde tamamlamayı umuyor.

 

 

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği’nin tekelcilik karşıtı makamları tarafından yapılan açıklamada satın alma işleminin rekabet kaygısı yaratmayacağı sonucuna varıldığı duyurulmuş ve anlaşmanın koşulsuz olarak onaylandığı belirtilmişti. Bu açıklamanın ardından Wauxhall sözcüsü de anlaşmanın ağustos ayının sonuna kadar ya da en geç eylül ayında tamamlanacağını dile getirdi.

 

Renault'yu Geçecek 

Bu satın alma ile birlikte PSA Grubu yüzde 17’lik pazar payıyla Renault’yu geride bırakarak Avrupa otomobil pazarından Volkswagen’in ardından ikinci büyük üretici haline gelecek. Geçtiğimiz yıl küresel pazarda 3.5 milyon adet araç satan PSA; Opel ve Wauxhall markalarının da satış hacimlerini1 milyon adet otomobil) ekleyerek toplamda 4.5 milyon adet ve üzerinde araç satmayı hedefliyor.

 

General Motors tarafında ise satışın hem olumlu hem de olumsuz etkilerinin görülmesi bekleniyor. General Motors çatısı altında faaliyet yürüten markaların geçtiğimiz yıl toplam 10 milyon adet araç sattığı düşünüldüğünde Opel ve Wauxhall’ın 1 milyon araç satışıyla yüzde 10 gibi şirket için oldukça önemli bir miktarı sırtlandığı görünüyor. Öte yandan General Motors’un Avrupa operasyonlarında 16 yıldır zarar ediyor oluşu ve Opel’in ödemek zorunda olduğu tazminat ve borçların toplamda 10 milyar dolara yaklaşması General Motors’un bu satışla birlikte büyük bir mali yükten kurtulduğu anlamına geliyor.

 

General Motors Lisanslarını Kullanmaya Devam Edecekler  

Satın alımla ilgili merak edilen konulardan birisi de PSA Grubu’nun Opel ve Wauxhall’e ne derece müdahale edeceği ve iki markanın aynı üretim tesislerini kullanmaya devam edip etmeyeceği idi. İki markanın da tamamen PSA platformuna dönüşmesi için önlerinde birkaç yıl daha var. Opel ve Wauxhall’ın mevcut modellerinin daha önce belirlenen ömürlerinin sonlanmasıyla birlikte( örneğin Opel Astra için 2021’de gerçekleşecek) markalar tamamen PSA’in istediği doğrultuda şekillenecek ancak bu  tarihlere kadar iki marka da General Motors’un fikri mülkiyet haklarından yararlanmaya devam edecek.

 

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Wauxhall Başkanı Karl-Thomas Neumann da "Opel gerçek bir Alman markası olmaya devam edecek, Vauxhall da gerçek bir İngiliz markası olarak kalacak." Diyerek PSA çatısı altında faaliyet gösterseler de iki şirketin iç düzeninde pek bir değişiklik olmayacağını işaret etti. 


https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/vauxhall-PSA-Group-takeover Yorum Yaz
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brkaknc 1 yıl en beğenilen
3. Hava Limanı projesine milyarlarca dolar harcayacağımıza bu üç markayı da alırdık demekki. Ama yandaşlara gitsin paralar daha iyi iyi
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geberit 1 yıl
Gider pejo alırım daha iyi hiç değilse daha ucuz opele göre kasmaya gerek yok .
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brkaknc 1 yıl en beğenilen
3. Hava Limanı projesine milyarlarca dolar harcayacağımıza bu üç markayı da alırdık demekki. Ama yandaşlara gitsin paralar daha iyi iyi
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Nirvana333 1 yıl
Vw de psa yı alıyormuş,sonra reno vw i,bmw de renoyu.....
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Arka Destroyer 1 yıl
hdi zamani
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Fiat S.p.A. 1 yıl
keşke fiat satın alsaymış
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QralCess 1 yıl Fiat S.p.A.
GM istemedi ki..Fiat daha fazla da teklif etmişti.
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arel.gr 1 yıl Fiat S.p.A.
Fiat S.p.A.
keşke fiat satın alsaymış

keşkesiz, fiat ideal olurdu !
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BekirTemel 1 yıl
bluehdı motorlar geliyor
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esmerce 1 yıl BekirTemel
BekirTemel
bluehdı motorlar geliyor


İşte bu yüzden dün Çanakkale Avek de geçirdim tüm vaktimi!
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ufuk-34JD58 1 yıl
daçyayla anlaşsaydı satışları artardı
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draw1907 1 yıl
Fransızlar yeni modeli yapınca eskileri altın olur :) yoksa kim fransız arabası almak ister ki :)
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marsli61 1 yıl
opel 1929 dan beri General Motors a aitti hicbir zaman tam alman olmadi herzaman baskalarindan motor aliyordu zaten. ayrica boyle markalari herkese satmiyorlar teknoloji transferini engellmek icin mesele General Motors bundan once saab i satarkende boyle birsey gecmisti
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Asami Zdrenka 1 yıl
Üstün Alman mühendisliği devam edecek.
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opel, peugeot ve
6 etiket daha psa citroen general motors Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
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