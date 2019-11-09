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    İklim değişikliği konusu, İtalyan devlet okullarında ders olarak okutulacak

    İtalya Eğitim Bakanlığı, İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularını okul müfredatlarına dahil edecek. 2020 yılında başlayacak uygulama ile ülke bu alanda dünyada bir ilk olmayı hedefliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    İklim değişikliği konusu, İtalyan devlet okullarında ders olarak okutulacak
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    İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında farkındalık yaratmak İtalyan Hükümeti, Eylül 2020’den itibaren devlet okullarında bu iki konuyu müfredat programına dahil etmeye karar verdi.

    Alınan karar kapsamında okul öğrencilerine bir eğitim ve öğretim yılı içinde toplam 33 saat bahsi geçen konularda eğitim verilecek. Bu da haftada bir ders saatinin iklim değişikliği konusuna ayrılması anlamına geliyor. Ülkenin Eğitim Bakanı Lorenzo Fioramonti Reuters’a verdiği röportajda, “Bütün bakanlık iklim ve sürdürülebilirlik konularını eğitim sisteminin merkezine oturtmak için çalışıyor. Çevre ve toplum konularını okulda öğrendiğimiz her şeyin merkezi haline getirildiği İtalyan eğitim sisteminin bu alanda dünyada bir ilk olması için gayret gösteriyorum.” ifadelerini kullanmış.

    İklim değişikliği konusu, İtalyan devlet okullarında ders olarak okutulacak

    Fioramonti’ye göre müfredat, sadece iklim değişikliğine odaklanarak kısıtlanmayacak. Sürdürülebilirlik konusunun okullarda okutulan farklı derslerle de harmanlanacağı ifade ediliyor. Örneğin coğrafya dersinde öğrenciler, insan eylemlerinin Dünya’nın farklı bölgelerinde ne gibi değişikliklere neden olabileceğini öğrenebilecekler.

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk’a göre Mars’ta kurulacak bir şehir için 20 yıla ve 1.000 adet Starship’e ihtiyaç var"

    21. yüzyıl insanının sürdürülebilir bir vatandaş olması gerektiğini belirten Fioramonti, bu konudaki ısrarıyla da tanınıyor. İtalyan Bakan geçtiğimiz Eylül ayında iklim protestolarına katılmalarını istediği öğrencilerin okulu kırmalarını istemişti.



    https://futurism.com/the-byte/italy-climate-change-public-schools Yorum Yaz
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