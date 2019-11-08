Elon Musk’a göre Mars’ta kurulacak bir şehir için 20 yıla ve 1.000 adet Starship’e ihtiyaç var

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Mars’a gidip orada sürdürülebilir bir şehir kurmakta kararlı gözüken Elon Musk, bu konudaki planları üzerine birtakım açıklamalarda bulundu.

Mars’ı kolonileştirerek çok gezegenli bir tür haline gelmemiz gerektiğini savunan SpaceX’in CEO’suna göre bu hedefe ulaşmak için 1.000 adet Starship’e ve 20 yıla ihtiyaç olacak.

Tecrübeli CEO, Kızıl Gezegen’de sürdürülebilir bir şehir kurmak konusunda yaptıkları plana sadık kalabilimek için bir Starship’i uzaya gönderme maliyetinin yaklaşık 2 milyon dolar civarında kalması gerektiğinin altını çizmiş. Söz konusu 1.000 adet Starsip’in Mars’a kargo, altyapı malzemesi ve insan götüreceğini ifade eden Musk, ihtiyaç duyulan sürenin neden 20 yıl olduğu konusuna da açıklık getirmiş.

CEO’ya göre Mars ile Dünya her iki yılda bir aynı hizaya geliyor ve gerçekçi bir uçuş planı kapsamında da bu sürenin beklenmesi görevlerin hayata geçirilebilmesi adına önem arz ediyor. Yaptığı açıklamada, Starship ile ilgili farklı konulara da değinen Musk, uzay aracının bir günde üç uçuş gerçekleştirebileceğini belirtmiş. Bu da her bir Starship için yılda 1.000’den fazla uçuş anlamına geliyor.

Yörüngeye 10 milyon ton yük taşınabilir

İleriki dönemlerde şirketin bir yıl içinde yörüngeye ne kadar yük taşıyabileceğini tahmin etmek ise eldeki verilerle mümkün görünüyor. Buna göre SpaceX, elinde bulanan 100 kadar Falcon roketi kadar Starship üretebilirse bunlarla yılda 100 bin kez uzaya gidip gelebiliyor. Her bir roketin 100 ton yük taşıma kapasitesi olduğu da yapılan hesaba eklendiğinde, ortaya yılda 10 milyon tonluk bir yük çıkıyor. Hele ki günümüz şartlarında uzaya bir yılda gönderilebilecek maksimum yükün 500 ton olduğu düşünüldüğünde (bahsi geçen değerin %50'si Falcon roketleriyle karşılanıyor) bu rakamların ne anlama geldiği daha da iyi kavranabiliyor.

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Oldukça abartılı görünen söz konusu değerlerin ise Musk’ın uzay planlarıyla örtüştüğünü söylemek mümkün. Marsla ilgili tüm bu planların gerçekleştirilebilmesi için Kızıl Gezegen’e öncelikle insanlardan oluşan bir ekip göndermek gerekiyor. Gelinen aşamada ise önceliğin Astronotları tekrar Ay’a göndermek olduğu ifade edilmiş. 2024 yılında Ay’a düzenlenecek insanlı bir görev sonrasında hedef, Mars gezegeni olacak gibi görünüyor.

https://interestingengineering.com/1000-starships-and-20-years-are-needed-to-build-sustainable-city-on-mars-says-elon-musk