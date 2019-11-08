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    Elon Musk’a göre Mars’ta kurulacak bir şehir için 20 yıla ve 1.000 adet Starship’e ihtiyaç var

    Elon Musk, Mars'a kurulacak sürdürülebilir bir yerleşim yeri için nelere ihtiyaç duyulacağını anlattı. İhtiyaçların Kızıl Gezegen'e ulaşması için 1.000 adet Starship'e ve 20 yıla ihtiyaç var.
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    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    Elon Musk’a göre Mars’ta kurulacak bir şehir için 20 yıla ve 1.000 adet Starship’e ihtiyaç var
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    Mars’a gidip orada sürdürülebilir bir şehir kurmakta kararlı gözüken Elon Musk, bu konudaki planları üzerine birtakım açıklamalarda bulundu.

    Mars’ı kolonileştirerek çok gezegenli bir tür haline gelmemiz gerektiğini savunan SpaceX’in CEO’suna göre bu hedefe ulaşmak için 1.000 adet Starship’e ve 20 yıla ihtiyaç olacak.

    Tecrübeli CEO, Kızıl Gezegen’de sürdürülebilir bir şehir kurmak konusunda yaptıkları plana sadık kalabilimek için bir Starship’i uzaya gönderme maliyetinin yaklaşık 2 milyon dolar civarında kalması gerektiğinin altını çizmiş. Söz konusu 1.000 adet Starsip’in Mars’a kargo, altyapı malzemesi ve insan götüreceğini ifade eden Musk, ihtiyaç duyulan sürenin neden 20 yıl olduğu konusuna da açıklık getirmiş.

    CEO’ya göre Mars ile Dünya her iki yılda bir aynı hizaya geliyor ve gerçekçi bir uçuş planı kapsamında da bu sürenin beklenmesi görevlerin hayata geçirilebilmesi adına önem arz ediyor. Yaptığı açıklamada,  Starship ile ilgili farklı konulara da değinen Musk, uzay aracının bir günde üç uçuş gerçekleştirebileceğini belirtmiş. Bu da her bir Starship için yılda 1.000’den fazla uçuş anlamına geliyor.

    Yörüngeye 10 milyon ton yük taşınabilir

    İleriki dönemlerde şirketin bir yıl içinde yörüngeye ne kadar yük taşıyabileceğini tahmin etmek ise eldeki verilerle mümkün görünüyor. Buna göre SpaceX, elinde bulanan 100 kadar Falcon roketi kadar Starship üretebilirse bunlarla yılda 100 bin kez uzaya gidip gelebiliyor. Her bir roketin 100 ton yük taşıma kapasitesi olduğu da yapılan hesaba eklendiğinde, ortaya yılda 10 milyon tonluk bir yük çıkıyor. Hele ki günümüz şartlarında uzaya bir yılda gönderilebilecek maksimum yükün 500 ton olduğu düşünüldüğünde (bahsi geçen değerin %50'si Falcon roketleriyle karşılanıyor) bu rakamların ne anlama geldiği daha da iyi kavranabiliyor. 

    Elon Musk’a göre Mars’ta kurulacak bir şehir için 20 yıla ve 1.000 adet Starship’e ihtiyaç var
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    Oldukça abartılı görünen söz konusu değerlerin ise Musk’ın uzay planlarıyla örtüştüğünü söylemek mümkün. Marsla ilgili tüm bu planların gerçekleştirilebilmesi için Kızıl Gezegen’e öncelikle insanlardan oluşan bir ekip göndermek gerekiyor. Gelinen aşamada ise önceliğin Astronotları tekrar Ay’a göndermek olduğu ifade edilmiş. 2024 yılında Ay’a düzenlenecek insanlı bir görev sonrasında hedef, Mars gezegeni olacak gibi görünüyor.



    https://interestingengineering.com/1000-starships-and-20-years-are-needed-to-build-sustainable-city-on-mars-says-elon-musk Yorum Yaz
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    joven 2 hf. en beğenilen
    Adam hayal satıyor pazarlama taktiği bu olsa gerek
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    1 Avatar
    DH Misafiri 1 hf.
    Gerçekleştiği zaman stüdyo,montaj,sahte diyeceksiniz,bundan eminim.Yıllardır başarılı firmalara bunları yazarak kendinizi tatmin etmeyi seviyorsunuz,çünkü hiçbir başarınız yok ve başarılı olan kişileri hazmedemiyorsunuz.Yapılan roketlerde sizler için büyük ihtimal bilim kurgu filmi olarak geliyor,haliyle o beyinle gerçekleri idrak edebilmeniz zor olsa gerek.
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    Seyrim 1 hf.
    Çok ama çok güldüm..
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    cengizhan66 1 hf.
    Kimyasal motorlarla 20 yilda bunu yapmak mumkun degil bence o yuzden once ay sonra mars gelmeli yada politikacilari ve burokratlari ikna edip orion nuklear itici projeyi kulanmalilar.
    Dunyaya cok buyuk zarar vermeden orion nuclear pulse kulanilabilirmi acaba?
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    Why Shy 1 hf.
    Elon Musk'a kalsa şimdiye çoktan uçan arabalarla geziyor, ışınlanmayı bulmuş olurduk.
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    antigravity74100 1 hf.
    Otomobil üretme hızında ve robotlu fabrikalarla UFO benzeri uzay araçları yapacak çağa gelirsek Mars'a şehir kurulabilir.
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    antigravity74100 1 hf.
    Gelişmiş bir uzay teknolojisi olsa ben 5 yılda mümkün olabileceğine inanıyorum fakat günümüz teknolojisi ile 20 yılda bile zor görünüyor. Hesabı doğru saysak, her iki yılda bir 50 roket göndermek imkansız. Bence şehir kurma hayalinden önce uzay teknolojisinin geliştirilmesi şart.
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    orhanyaltir 1 hf. sml_akyz
    Hocam ay çok tehlikeli değil mi

    Yani bir meteor herşeyi yok edebilir

    Ne bilim s400 gibi bir sistem ile geleni vurarak koruma sağlamak lazım
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    sml_akyz 1 hf. orhanyaltir
    O hiç aklıma gelmemişti hocam. Dediğiniz gibi koruma amaçlı bir sistem olmadan üs kurulamaz.
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    sml_akyz 2 hf.
    Bence ilk önce Ayda koloni kurulmalı. Ondan sonra sıçrama yapıp Mars’a gidilebilir. İnsanlı görevler gerçekten büyük sıkıntı içeriyor. Bu kapsamda küçük yaşam alanlarında deneyler yapılıyor pek istenilen düzeyde başarı sağlanamamışken direk Mars’a küçük bir grup göndermek çok zor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    joven 2 hf. en beğenilen
    Adam hayal satıyor pazarlama taktiği bu olsa gerek
    Yanıtla +4
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    starship, insanlı mars görevleri ve
    4 etiket daha spacex Uzay Bilim ve Teknoloji Gökhan Gülsün
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