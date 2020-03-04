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    İklim değişikliği ve fosil yakıt ticareti, kutup ayılarını yamyamlığa zorluyor

    İklim değişikliği ve fosil yakıt ticareti, Kuzey Kutup bölgesinin sakinleri kutup ayılarını yamyamlığa zorluyor. Yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan hayvanlar kendi türlerini avlıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    İklim değişikliği ve fosil yakıt ticareti, kutup ayılarını yamyamlığa zorluyor

    İklim değişikliğini tetikleyen faktörlerin başında fosil yakıt çıkartma yöntemleri geliyor. Özellikle Kuzey Kutup bölgesinde artış gösteren faaliyetler nedeniyle yaşam alanlarından olan canlılardan biri de kutup ayıları.

    Artan sıcaklıklarla birlikte eriyen buz tabakaları ve insanların kutup ayılarının yaşam alanları ile avlanma bölgelerine iyiden iyiye girmeye başlaması sebebiyle bu hayvanlarda artan seviyede yamyamlık gözlenmeye başladığı bildiriliyor.  

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    Kutup ayıları ile ilgili çalışmalar yapan Rus araştırmacı Ilya Mordvintsev bu konuda yaptığı açıklamada, “Kutup ayılarının sergilediği yamyamlık davranışları uzun bir zamandır bildiğimiz bir gerçeklik. Ancak son dönemde artan sayıda görmüş olduğumuz vakalar eskiden çok nadiren karşımıza çıkardı. Ne yazık ki bu durumla artık daha sık karşılaşıyoruz.” ifadelerini kullanmış.

    Yiyecek bulamayınca kendi türlerine yöneliyorlar

    Mordvintsev’e göre hayvanların yamyamca davranışlar göstermesinin nedenini anlamak zor değil. Zira yiyecek bir şey bulamayan hayvanlar ne yazık ki kendi türlerini avlamaya başlıyor. Bu kapsamda daha büyük olan erkek ayıların dişi ve yavruları, dişilerin ise maalesef yavrularını yediği belirtiliyor.

    İklim değişikliği ve fosil yakıt ticareti, kutup ayılarını yamyamlığa zorluyor
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    Bolluk döneminde kutup ayılarının denizlerde yüzen fokları avladığı ifade eden araştırmacı, üzerinde duracak buz tabakası bulamayan ayıların sahillere mahkûm kaldığını buralarda ise çok az yiyecek bulunabildiğini söylemiş.

    Obi körfezinden Barents Denizine kadar uzanan bir bölgede avlanan kutup ayılarının yerini sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan gemilerin aldığını belirten Mordvintsev, gemilerin hareketleri yüzünden bölgedeki buzların yıl boyunca kırık kaldığını ve bu durumda da ayıların avlanmasının imkânsız hale geldiğini vurgulamış.

    Önümüzdeki dönemde ne olabileceğini ise kestirmek zor değil. Daha önceleri “medeniyetin” uğramadığı bu bölgelere olan talep sebebiyle kutup ayıları ile bölgedeki diğer canlı türlerinin de soylarının tükenme riskiyle karşı karşıya kalacağı şüphesiz.



    https://interestingengineering.com/polar-bears-forced-into-cannibalism-due-to-climate-change-and-fossil-fuels Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Portraitclub (Batuhan Korucan) 2 hf.
    Kimin umrunda kutup ayıları? Dünyayı yönetenlerin tek derdi oturdukları koltuklar, ceplerine giren para. Bir şeyleri umursama devri kapandı! İnsanoğlu bir bilinmezlik içinde yol alıyor ve bu yolun sonunda yavaş yavaş can çekişe çekişe yok oluş var. 25,30 yıl sonra yaşarsak insanlığın nasıl can çekişerek öldüğünü göreceğiz. Afrika’nın yaşadıklarını örnek gösterebilirim. Aynısının daha fazlasını yaşayacağız ve para o zaman her şeyi satın alamayacak
    Kimin umrunda kutup ayıları? Dünyayı yönetenlerin tek derdi oturdukları koltuklar, ceplerine giren para. Bir şeyleri umursama devri kapandı! İnsanoğlu bir bilin...
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    Feyzuli 2 hf. en beğenilen
    Kendi yaşadığı çevreyi kendisi adına yaşanmaz hale getiren tek canlı türü biziz. Eko sistemin kanseriyiz.
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Feyzuli 2 hf. en beğenilen
    Kendi yaşadığı çevreyi kendisi adına yaşanmaz hale getiren tek canlı türü biziz. Eko sistemin kanseriyiz.
    Yanıtla +8
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    Portraitclub (Batuhan Korucan) 2 hf.
    Kimin umrunda kutup ayıları? Dünyayı yönetenlerin tek derdi oturdukları koltuklar, ceplerine giren para. Bir şeyleri umursama devri kapandı! İnsanoğlu bir bilinmezlik içinde yol alıyor ve bu yolun sonunda yavaş yavaş can çekişe çekişe yok oluş var. 25,30 yıl sonra yaşarsak insanlığın nasıl can çekişerek öldüğünü göreceğiz. Afrika’nın yaşadıklarını örnek gösterebilirim. Aynısının daha fazlasını yaşayacağız ve para o zaman her şeyi satın alamayacak
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