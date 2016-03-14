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İklim değişikliğinin etkileri inanılmaz boyutlara ulaşıyor

İklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha da fazla hissediyoruz. Tarihin en sıcak Ocak ayının ardından NASA verilerine göre Şubat ayı da kendi alanındaki rekorun sahibi oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İklim değişikliği günümüzün belki de en büyük problemlerinden birisi. Eğer geleceğimizi tehdit eden bu problemi önlemek adına bir şey yapmazsak bizleri ve özellikle gelecek nesilleri çok kötü sonuçlar bekliyor olacak. İklim değişikliği bu hızla devam ettiği takdirde ortalama sıcaklığın 10-12 dereceye kadar artış göstereceği düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "İklim değişikliği en çok hangi bölgeleri tehdit ediyor? İşte haritası"
Aslında iklim değişikliğinin etkilerini görmek için çok da çabalamaya gerek yok. Zira NASA'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre tarihin en sıcak Aralık ve Ocak aylarının ardından Şubat ayı da önceki aylar gibi kendi alanında yeni rekorun sahibi oldu. Böylece tarihin en sıcak yılı 2015'in ardından 2016 da iklim değişikliğinin etkilerini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.

Son 36 yılın en anormal ayı

Şubat ayının sıcaklık ölçümlerindeki anomali düzeyi de son 36 yıl içerisindeki tüm ayların zirvesinde konumlandı. 1951-1980 yılları arasındaki ortalama sıcaklık temel alınarak yapılan bu hesaplamalarda, geride bıraktığımız son 5 ay aynı zamanda tablonun da ilk beşini oluşturuyor. Buna göre 1.35 derecelik anomali düzeyiyle birinci sırada bulunan Şubat ayını; 1.13 ile Ocak ayı, 1.11 ile Aralık ayı, 1.06 ile Ekim ayı, 1.02'yle de Kasım ayı takip ediyor.


Dünyanın her bölgesi normalden daha sıcaktı

Yeryüzü'nün tüm bölgelerindeki yüzey sıcaklıklarının ortalaması hesaplanarak bulunan anomali rakamları, dünya genelinde bir artışa işaret ederken bazı bölgelerdeyse normalin çok üzerindeydi. NASA araştırmacısı Gavin Schmidt'in Twitter hesabı üzerinden paylaştığı görsellere göre anomalinin en büyük etkileri Kuzey Kutbu'nda gözlemlendi. Ortalamanın 16 derece üzerinde, çok sıcak bir ay geçiren Kuzey Kutbu geleceğin çok da parlak olmadığını tekrar tekrar gösterdi.

En büyük sapmaların gözlemlendiği bölgelerin koyu kırmızıyla işaretlendiği haritada Türkiye'nin kuzey kısımlarının da anomali düzeyinin oldukça yüksek olduğu görülebiliyor.


http://www.alphr.com/science/1002956/climate-change-nasa-records-show-february-as-the-hottest-month-on-record Yorum Yaz
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c36ab7c4 3 yıl en beğenilen
belki de şu dünya da yaşamayı hak etmeyen tek türüz.
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kingman29 3 yıl
Atmosfere yılda 30 milyar metreküp karbondioksit salıyoruz.Bu karbondioksit atmosferde birikip battaniye etkisi gösterip dünyayı ısıtıyor.Eğer sibirya buzulları erirse , altına hapsettiği metan gazını atmosfere salacak.O zaman battaniye üstüne battaniye serilecek.Eğer o noktaya gelirsek geri dönüşü de yok.

Arabalar trafikten çekilecek , fabrikalar duracak.Sokak lambaları sönecek , şehirler karanlığa gömülecek , elektrik kesilecek.Tek çare bu.Karbondioksit salınımı bir an önce durdurulmalı.İnsanlar orağını alıp köylerine geri dönüp toprağı ekmeli.Endüstri çağının sonu geldi.Bunu biz yapmazsak , dünya bize çok acı bedeller ödeterek yaptıracak.
Atmosfere yılda 30 milyar metreküp karbondioksit salıyoruz.Bu karbondioksit atmosferde birikip battaniye etkisi gösterip dünyayı ısıtıyor.Eğer sibirya buzullar...
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Aç gözlü bitmek bilmeyen iştaha sahip bir canavar.Bu çok zeki ! canlı hali hazırda olan doğal düzeni beğenmeyip ahşap kulubesini betonla yayını ve okunu tabancayla beynini ise makinalarla değiştirdi.

Biz insanlığımızı kaybettik doğa ana bizi nasıl şekillendirdiyse öyle yaşamalıydık.Bir kulubemiz yay ve kılıcımız olacaktı toprağa basacaktık doğayla içiçe yaşayacaktık.Yeri gelecek öldürecek yeri gelince ölecektik böylece nüfus dengelenecekti 7 milyar olup zombi gıdalara muhtaç kalmayacaktık.

İhtiyaçlarımız çok basit yemek,su,barınma,tuvalet,üremek eskilere bakarsanız çok sosyaller telefona ihtiyaçları yok çünkü birarada yaşıyorlar.

Bu modern düzen öyle aşağılık birşey ki bize ihtiyacımız olmayan ama bu sistem de yaşamamız için gerekli olan binlerce şey aldırıyor.

Doğada telefona ihtiyacın yok ulaşmak istediklerin yanı başında doğa da pc yok hayatı bir ekranda yaşamak yerine gerçekten yaşıyorsun doğa da bu modern dünyanın hiçbir şeyine ihtiyacın yok.

Yeteneklerimiz köreldi bugün insanoğlu doğaya dönse %95 imiz doğal seçilim den ölür.Bir belgesel izledim adam 20-30 metrelik ağaca tırmanıyor tepede ki kovandan balı alıyor ailesinin karnını doyuruyor kaçımız bunu yapabilir işte ne hale geldiğimizin kanıtı...

Forumda bir arkadaşın imzasında görmüştüm.

Doğayla savaşıyoruz kazanırsak kaybedeceğiz...
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simetrik 3 yıl
Dünyanın içine ettik Geriş dönüş yok.
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Ac1DBuRN 3 yıl
Daha kendi gezegenimizde yaşamayı bilmiyorken, gözümüzü başka gezegenlere dikmemiz trajikomik. Bunca nimetle yaşayamıyorken, ordaki(mars) kumla hayat kurmayı hayal etmemiz... Çocuklarımız bir şekilde belki yırtar belki ama torunlarımızı çok acı bir gelecek bekliyor :(
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0quz28 3 yıl
Aklıma Matrix filmi ve Mr. Anderson'ın insanlar hakkındaki sözü geldi.
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kingman29 3 yıl
Atmosfere yılda 30 milyar metreküp karbondioksit salıyoruz.Bu karbondioksit atmosferde birikip battaniye etkisi gösterip dünyayı ısıtıyor.Eğer sibirya buzulları erirse , altına hapsettiği metan gazını atmosfere salacak.O zaman battaniye üstüne battaniye serilecek.Eğer o noktaya gelirsek geri dönüşü de yok.

Arabalar trafikten çekilecek , fabrikalar duracak.Sokak lambaları sönecek , şehirler karanlığa gömülecek , elektrik kesilecek.Tek çare bu.Karbondioksit salınımı bir an önce durdurulmalı.İnsanlar orağını alıp köylerine geri dönüp toprağı ekmeli.Endüstri çağının sonu geldi.Bunu biz yapmazsak , dünya bize çok acı bedeller ödeterek yaptıracak.
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Ciclista 3 yıl
Bu küresel ısınmanın en büyük nedeni hayvansal gıdaların üretiminden kaynaklanıyor. cowspiracy.com/...
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gcb1903 3 yıl
Dünyaya yayılan kirliliği birim olarak 100 sayalım. Çin, Abd ve Rusya tek başların % 60 kirliliğe sebep. Yanına Avrupa gelince oldu sana % 80. Ama bunun ceremesini kim çekecek herkes biliyor. En çok zararı yine en az zarar veren görecek.
Bazen sanayi devriminin insanlık için iyi bir milat mı kötü bir milat mı olduğunu kestiremiyorum. İnsan gözü doymayan tamahkar tek canlı. Ve bu bizim sonumuzu getirecek/getiriyor.
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kadirirdem 3 yıl
kıyamet alametleri bunlar....
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eric13 3 yıl
Kuzey kutbu kismi esas endise verici olay 16 derece ne la su seviyesi tanri bilir ne kadar yukseldi
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experiment67 3 yıl
"Racing Extinction" 2015 yapımı belgeselde dünyaya ne denli zarar verdiğimizi gözler önüne seren ilginç bir belgesel. İzlemenizi tasiye ederim.

"The Ocean" 2009 yapımı dünyanın değişimi ve okyanuslar hakkında bilgi sahibi olmanız için izlenmesi gereken belgeseller arasında

Ticaret, para ve güç uğruna dünyayı yedik bitirdik!
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