İklim değişikliğinin etkileri inanılmaz boyutlara ulaşıyor

İklim değişikliği günümüzün belki de en büyük problemlerinden birisi. Eğer geleceğimizi tehdit eden bu problemi önlemek adına bir şey yapmazsak bizleri ve özellikle gelecek nesilleri çok kötü sonuçlar bekliyor olacak. İklim değişikliği bu hızla devam ettiği takdirde ortalama sıcaklığın 10-12 dereceye kadar artış göstereceği düşünülüyor.
Ayrıca Bkz. "İklim değişikliği en çok hangi bölgeleri tehdit ediyor? İşte haritası"
Aslında iklim değişikliğinin etkilerini görmek için çok da çabalamaya gerek yok. Zira NASA'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre tarihin en sıcak Aralık ve Ocak aylarının ardından Şubat ayı da önceki aylar gibi kendi alanında yeni rekorun sahibi oldu. Böylece tarihin en sıcak yılı 2015'in ardından 2016 da iklim değişikliğinin etkilerini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.
Son 36 yılın en anormal ayı
Şubat ayının sıcaklık ölçümlerindeki anomali düzeyi de son 36 yıl içerisindeki tüm ayların zirvesinde konumlandı. 1951-1980 yılları arasındaki ortalama sıcaklık temel alınarak yapılan bu hesaplamalarda, geride bıraktığımız son 5 ay aynı zamanda tablonun da ilk beşini oluşturuyor. Buna göre 1.35 derecelik anomali düzeyiyle birinci sırada bulunan Şubat ayını; 1.13 ile Ocak ayı, 1.11 ile Aralık ayı, 1.06 ile Ekim ayı, 1.02'yle de Kasım ayı takip ediyor.
Dünyanın her bölgesi normalden daha sıcaktı
Yeryüzü'nün tüm bölgelerindeki yüzey sıcaklıklarının ortalaması hesaplanarak bulunan anomali rakamları, dünya genelinde bir artışa işaret ederken bazı bölgelerdeyse normalin çok üzerindeydi. NASA araştırmacısı Gavin Schmidt'in Twitter hesabı üzerinden paylaştığı görsellere göre anomalinin en büyük etkileri Kuzey Kutbu'nda gözlemlendi. Ortalamanın 16 derece üzerinde, çok sıcak bir ay geçiren Kuzey Kutbu geleceğin çok da parlak olmadığını tekrar tekrar gösterdi.
En büyük sapmaların gözlemlendiği bölgelerin koyu kırmızıyla işaretlendiği haritada Türkiye'nin kuzey kısımlarının da anomali düzeyinin oldukça yüksek olduğu görülebiliyor.
Ayrıca Bkz. "İklim değişikliği en çok hangi bölgeleri tehdit ediyor? İşte haritası"
Aslında iklim değişikliğinin etkilerini görmek için çok da çabalamaya gerek yok. Zira NASA'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre tarihin en sıcak Aralık ve Ocak aylarının ardından Şubat ayı da önceki aylar gibi kendi alanında yeni rekorun sahibi oldu. Böylece tarihin en sıcak yılı 2015'in ardından 2016 da iklim değişikliğinin etkilerini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.
Son 36 yılın en anormal ayı
Şubat ayının sıcaklık ölçümlerindeki anomali düzeyi de son 36 yıl içerisindeki tüm ayların zirvesinde konumlandı. 1951-1980 yılları arasındaki ortalama sıcaklık temel alınarak yapılan bu hesaplamalarda, geride bıraktığımız son 5 ay aynı zamanda tablonun da ilk beşini oluşturuyor. Buna göre 1.35 derecelik anomali düzeyiyle birinci sırada bulunan Şubat ayını; 1.13 ile Ocak ayı, 1.11 ile Aralık ayı, 1.06 ile Ekim ayı, 1.02'yle de Kasım ayı takip ediyor.
Dünyanın her bölgesi normalden daha sıcaktı
Yeryüzü'nün tüm bölgelerindeki yüzey sıcaklıklarının ortalaması hesaplanarak bulunan anomali rakamları, dünya genelinde bir artışa işaret ederken bazı bölgelerdeyse normalin çok üzerindeydi. NASA araştırmacısı Gavin Schmidt'in Twitter hesabı üzerinden paylaştığı görsellere göre anomalinin en büyük etkileri Kuzey Kutbu'nda gözlemlendi. Ortalamanın 16 derece üzerinde, çok sıcak bir ay geçiren Kuzey Kutbu geleceğin çok da parlak olmadığını tekrar tekrar gösterdi.
En büyük sapmaların gözlemlendiği bölgelerin koyu kırmızıyla işaretlendiği haritada Türkiye'nin kuzey kısımlarının da anomali düzeyinin oldukça yüksek olduğu görülebiliyor.
http://www.alphr.com/science/1002956/climate-change-nasa-records-show-february-as-the-hottest-month-on-record Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arabalar trafikten çekilecek , fabrikalar duracak.Sokak lambaları sönecek , şehirler karanlığa gömülecek , elektrik kesilecek.Tek çare bu.Karbondioksit salınımı bir an önce durdurulmalı.İnsanlar orağını alıp köylerine geri dönüp toprağı ekmeli.Endüstri çağının sonu geldi.Bunu biz yapmazsak , dünya bize çok acı bedeller ödeterek yaptıracak.