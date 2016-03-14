İklim değişikliğinin etkileri inanılmaz boyutlara ulaşıyor

İklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha da fazla hissediyoruz. Tarihin en sıcak Ocak ayının ardından NASA verilerine göre Şubat ayı da kendi alanındaki rekorun sahibi oldu.