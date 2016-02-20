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İklim değişikliği en çok hangi bölgeleri tehdit ediyor? İşte haritası

Her geçen gün daha da büyük bir tehdit haline gelen iklim değişikliği en çok hangi bölgeleri etkileyecek? Bir grup ABD'li araştırmacı bu soruyu bir harita yardımıyla cevaplıyorlar.