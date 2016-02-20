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İklim değişikliği en çok hangi bölgeleri tehdit ediyor? İşte haritası

Her geçen gün daha da büyük bir tehdit haline gelen iklim değişikliği en çok hangi bölgeleri etkileyecek? Bir grup ABD'li araştırmacı bu soruyu bir harita yardımıyla cevaplıyorlar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bir grup ABD'li araştırmacı, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olan bölgelerin haritasını çıkardı. Dünya üzerindeki herhangi bir ekosistemin iklim değişikliğine olan duyarlılığını gösteren harita geçtiğimiz günlerde Nature dergisi üzerinden yayımlanmıştı.

Çalışma için 2000-2013 yılları arasında elde edilen uydu verilerinden yararlanan araştırmacılar, 3 ana değişkeni temel alıyorlar: hava sıcaklığı, kullanılabilir su mevcudiyeti ve bulut örtüsündeki değişiklikler. Bu üç etkenin son 13 yıldaki değişimini gözlemleyen araştırmacılar, böylece dünya üzerindeki tüm bölgelerin iklim değişikliğine karşı hassaslık derecelerini belirleyebilmişler.

Haritayı hazırlarken tüm Dünya'yı 3.2 kilometrekarelik bloklara ayıran bilim insanları, her bir bloğu hassasiyetine göre farklı renklerde işaretlemişler. Yeşille kırmızı renkleri arasındaki tonlarda değişkenlik gösteren haritada; Sahara çölü ve Antarktika gibi bölgelerinse tümüyle verimsiz veya buzul olarak etiketlendiği görülüyor.

Haritadaki yeşil alanlar, iklimdeki değişikliklere daha iyi adapte olabilen bölgelere işaret ediyor. Kırmızıya boyanmış alanlar ise hassaslık derecesi yüksek, tehlikeli bölgeleri gösteriyor. Türkiye görece yeşil bir bölgede yer alırken; Amerika kıtasının güney kısımları ve İskandinavya gibi alanlar ise kırmızı bölgelerde yer alıyorlar.

Çalışmanın özellikle ülkesel farkındalık açısından önemli olduğunu düşünen araştırmacılar, iklim değişikliğinin uzun vadedeki etkileri hakkında daha iyi fikirler edinebilmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtiyorlar.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-02/tuob-mtw021816.php Yorum Yaz
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***Respect*** 3 yıl en beğenilen
Bizi teğet geçer hamdolsun.
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DH Misafiri 3 yıl
Biz diye bir şey kalırsa..
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kadirirdem 3 yıl
bizlik bir sıkıntı yok gibi duruyor....
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C.CEMİL 3 yıl
bölgelere etki eden nedir ,önce onu söyleselermiş bir derece anlardık
sonra bir iklim değişikliği varsa bundan her yer benzer şekilde etkilenmesi gerekmiyor mu ?
bir sene çok kar yağar ,vay iklim değişikliği
diğer sene az yağar ,vay iklim değişikliği
diğer sene orta derecede yağar ,vay iklim değişikliği

zararlı gazlar nedeniyle büyük tahribatlar olduğu ortada ama o zaman bu iklimler her sene niye farklı oluyor ?
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selimar 3 yıl
Bence de buzullar daha feci durumda birçok hayvanın nesli tükeniyor.
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Berkæn 3 yıl
Bizi herşeyde olduğu gibi iklim değişikliğide teğet geçmiş
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***Respect*** 3 yıl en beğenilen
Bizi teğet geçer hamdolsun.
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Fenomenon 3 yıl
Biz güvedeyiz beyler rahat olun
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Master_Evil 3 yıl
bölgeler deyince coğrafi bölgeler diye girdim, bizlik birşey yokmuş
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mhç_78 3 yıl
Alaska ve Sibirya bölgelrinde neden bu kadar yüksek çıkmış acaba düşük beklerdim enteresan
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serkan78689 3 yıl mhç_78
mhç_78
Alaska ve Sibirya bölgelrinde neden bu kadar yüksek çıkmış acaba düşük beklerdim enteresan


asıl tehlikede olan yerler buzullar oldugundan dolayi alaska ve sibirya gibi norvec gibi yerler buzullarin erime tehtidi altinda.
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