Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İkonik Halka Bulutsusu'nun yeni görüntüleri yakalandı: Başka bir yere açılan kapı gibi

    James Webb Uzay Teleskobu, Halka Nebulası'nı parlayan yeşil ve mor bir göz olarak görüntüleyerek, bu tanıdık astronomik nesneyi tamamen farklı bir şekilde önümüze seriyor.
    Oy Ver
    İkonik Halka Bulutsusu'nun yeni çarpıcı görüntüleri yakalandı Tam Boyutta Gör
    James Webb Uzay Teleskobu (JWST) tarafından elde edilen görüntüler, çarpıcı estetik değerinin yanı sıra, Messier 57 (M57) olarak da bilinen ve yaklaşık 2.200 ışık yılı uzaklıkta bulunan Halka Bulutsusu'nu (Halka Nebulası), bu cisme aşina olan gökbilimcileri bile şaşırtacak ayrıntılarla gözler önüne seriyor. James Webb’in gözünden nebula, sanki başka bir evrene açılan gizemli bir geçit gibi görünüyor.

    İkonik Halka Bulutsusu'nun yeni görüntüleri

    Lyra takımyıldızında yer alan Halka Bulutsusu esasında gökyüzünün en ikonik nesnelerinden birisi zira onu balkona koyulan teleskoplarla bile görebilmek mümkün. Bununla birlikte Halka Nebulası uzun süre önce ölmüş bir yıldızın parlayan kalıntılarından oluşmuş, "gezegenimsi nebula" olarak adlandırılan ve biraz kafa karıştırıcı bir şekilde gezegenlerle hiçbir ilgisi olmayan astronomik nesne türüdür. Aynı zamanda kalbinde de beyaz bir cüce yıldızı taşır.

    University College London profesörü Mike Barlow, yaptığı açıklamada "James Webb Uzay Teleskobu bize Halka Nebulası'nın daha önce hiç görmediğimiz olağanüstü bir görüntüsünü sağladı. Yüksek çözünürlüklü görüntüler yalnızca bulutsunun genişleyen kabuğunun karmaşık ayrıntılarını sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda merkezi beyaz cücenin etrafındaki iç bölgeyi de mükemmel bir netlikte ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

    Güneş'in geleceğine bir bakış

    İkonik Halka Bulutsusu'nun yeni çarpıcı görüntüleri yakalandı
    Güneş'e benzer büyüklükteki yıldızlar nükleer füzyon için yakıtlarını tükettiklerinde, artık kendi yerçekimlerinin içe doğru kuvvetine karşı kendilerini destekleyemezler ve yıldızı milyarlarca yıl boyunca sabit tutan denge mekanizmasına son verirler. Çekirdek çökerken, nükleer füzyonun hala devam ettiği yıldızın dış katmanları dışarıya doğru genişler ve bu durum yıldızın kırmızı bir dev olarak şişmesine neden olur; bu evre, Güneş'in yaklaşık 5 milyar yıl sonra Mars'ın yörüngesine kadar şişerek Dünya dahil iç gezegenleri yutacağı bir evredir.

    Sonrasında ise bu dış kabuk soğuyarak uzayda dağılmaya başlar ve Halka Bulutsusu gibi bir şekle veya daha farklı bir şeye bürünür. Bir gezegenimsi bulutsunun alacağı şekil, içinde meydana gelen karmaşık fiziksel süreçlere, bilim insanlarının hala tam olarak anlayamadığı süreçlere bağlıdır. Bu da bu sistemle ilgili gözlemlerin bize Güneş sisteminin milyarlarca yıl sonra nasıl görünebileceğine dair bir fikir verdiği anlamına geliyor.

    İkonik Halka Bulutsusu'nun yeni çarpıcı görüntüleri yakalandı Tam Boyutta Gör
    Gökbilimciler ayrıca gezegenimsi bulutsularda meydana gelen kimyasal süreçler hakkında, merkezlerindeki yıldızların radyasyonla patlattığı gaz ve tozların yaydığı renkleri analiz ederek bilgi toplayabilirler. 

    Bununla birlikte M57 gibi gezegenimsi nebulalardaki madde, kendisini oluşturan ölü yıldızın yaşamı sırasında oluşan ağır elementlerle zenginleştiği düşünülüyor. En nihayetinde, bu maddenin büyük bir kısmı yıldızlararası bulutlar olarak adlandırılan devasa gaz ve toz bulutlarına dahil olacak. Bu bulutların yoğun bölgeleri kendi kütleçekimleri altında yoğunlaşıp çöktüklerinde, yıldız seleflerinden gelen malzemeyi içeren yeni yıldızların doğumunu mümkün kılacak. Bu da Halka Nebulası gibi nesnelerin yıldızların yaşam ve ölüm hikâyelerini anlatabileceği anlamına geliyor. Dolayısıyla JWST tarafından elde edilen yeni Halka Bulutsusu görüntüleri bizler için sadece büyüleyici bir manzaradan ibaret olsa da bilim insanları için inanılmaz bir bilgi yığını anlamına geliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    beneday kullananların yorumları kombiyi şartelden kapatmak zararlımı sakal ekimi yorumlar lazerle hemoroid ameliyatı olanların yorumları eşek ile aslan fıkrası küfürlü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    VİVO Y16
    VİVO Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız