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    Eşsiz manzara: Galaksimizin en büyük süper yıldız kümesi görüntülendi

    NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu, galaksimiz Samanyolu’nun en büyük süper yıldız kümesini görüntüledi. Westerlund 1 adındaki küme bizden tam 12 bin ışık yılı uzakta bulunuyor.
    Galaksimizin en büyük süper yıldız kümesi görüntülendi Tam Boyutta Gör
    NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu, evrenin derinliklerindeki detayları gözler önüne sermeye devam ediyor. Son olarak, galaksimiz Samanyolu’nun n büyük süper yıldız kümesi olan Westerlund 1’in çarpıcı bir görüntüsünü yakaladı. Bu görüntü, genç ve devasa yıldızların oluşturduğu parlak bir koleksiyonu, adeta gökyüzündeki mücevherler gibi gözler önüne seriyor.

    Webb'den harika bir manzara daha

    Süper yıldız kümeleri, Güneş'imizden binlerce kat daha büyük genç yıldızların yoğun bir bölgede bir araya geldiği yıldız grupları olarak biliniyor. Samanyolu, milyarlarca yıl önce bu tür yıldız kümelerini daha sık üretirken, günümüzde bu oluşumlara nadiren rastlanıyor. Şu an galaksimizde yalnızca birkaç süper yıldız kümesi var ve bunlardan en büyüğü olan Westerlund 1, aynı zamanda Dünya’ya da en yakın olanı.

    Dünya’dan yaklaşık 12.000 ışık yılı uzaklıkta bulunan Westerlund 1, Güneş'in kütlesinin 50.000 ila 100.000 katı arasında değişen devasa yıldızlardan oluşuyor. Bu dev yıldızlar, sadece altı ışık yılı genişliğindeki bir alanda yoğunlaşmış durumda. Küme içerisinde bulunan sarı hiperdevler ise Güneş’imizden yaklaşık bir milyon kat daha parlak yıldızlar olarak dikkat çekiyor. Bu yıldızların kozmik ölçekte oldukça genç oldukları düşünülüyor; yaklaşık 3,5 ila 5 milyon yıl önce oluşmuşlar. Bu yaş, evrenin milyarlarca yıllık tarihine kıyasla göz açıp kapayıncaya kadar geçecek bir zaman niteliğinde.

    Westerlund 1, bilim insanları için büyük bir bilgi kaynağı sunuyor. Kısa ömürlü yıldızlar barındırdığı için, bu küme üzerinde yapılan çalışmalar, dev yıldızların nasıl oluştuğu ve hayatlarının sonunda nasıl yok olduklarına dair önemli ipuçları sağlayabilir. Bilim insanları, Westerlund 1'in 40 milyon yıl içinde yaklaşık 1.500 süpernova patlaması üreteceğini tahmin ediyor.

    Bu büyüleyici görüntü, Westerlund 1 ve bir başka süper yıldız kümesi olan Westerlund 2 üzerinde yapılan bir araştırmanın parçası olarak elde edildi. Araştırmacılar, yıldız oluşumu ve evrimi üzerine daha fazla bilgi edinmek amacıyla bu iki kümenin detaylı incelemelerini yapıyor. Webb Teleskobu’nun NIRCam kamerası kullanılarak çekilen bu görüntü, evrenin derinliklerindeki gizemlerin çözülmesine yardımcı olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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