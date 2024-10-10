Eşsiz manzara: Galaksimizin en büyük süper yıldız kümesi görüntülendi

Webb'den harika bir manzara daha
Süper yıldız kümeleri, Güneş'imizden binlerce kat daha büyük genç yıldızların yoğun bir bölgede bir araya geldiği yıldız grupları olarak biliniyor. Samanyolu, milyarlarca yıl önce bu tür yıldız kümelerini daha sık üretirken, günümüzde bu oluşumlara nadiren rastlanıyor. Şu an galaksimizde yalnızca birkaç süper yıldız kümesi var ve bunlardan en büyüğü olan Westerlund 1, aynı zamanda Dünya’ya da en yakın olanı.
Dünya’dan yaklaşık 12.000 ışık yılı uzaklıkta bulunan Westerlund 1, Güneş'in kütlesinin 50.000 ila 100.000 katı arasında değişen devasa yıldızlardan oluşuyor. Bu dev yıldızlar, sadece altı ışık yılı genişliğindeki bir alanda yoğunlaşmış durumda. Küme içerisinde bulunan sarı hiperdevler ise Güneş’imizden yaklaşık bir milyon kat daha parlak yıldızlar olarak dikkat çekiyor. Bu yıldızların kozmik ölçekte oldukça genç oldukları düşünülüyor; yaklaşık 3,5 ila 5 milyon yıl önce oluşmuşlar. Bu yaş, evrenin milyarlarca yıllık tarihine kıyasla göz açıp kapayıncaya kadar geçecek bir zaman niteliğinde.
Westerlund 1, bilim insanları için büyük bir bilgi kaynağı sunuyor. Kısa ömürlü yıldızlar barındırdığı için, bu küme üzerinde yapılan çalışmalar, dev yıldızların nasıl oluştuğu ve hayatlarının sonunda nasıl yok olduklarına dair önemli ipuçları sağlayabilir. Bilim insanları, Westerlund 1'in 40 milyon yıl içinde yaklaşık 1.500 süpernova patlaması üreteceğini tahmin ediyor.
Bu büyüleyici görüntü, Westerlund 1 ve bir başka süper yıldız kümesi olan Westerlund 2 üzerinde yapılan bir araştırmanın parçası olarak elde edildi. Araştırmacılar, yıldız oluşumu ve evrimi üzerine daha fazla bilgi edinmek amacıyla bu iki kümenin detaylı incelemelerini yapıyor. Webb Teleskobu’nun NIRCam kamerası kullanılarak çekilen bu görüntü, evrenin derinliklerindeki gizemlerin çözülmesine yardımcı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.