Eşsiz manzara: Galaksimizin en büyük süper yıldız kümesi görüntülendi

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Tam Boyutta Gör NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu, evrenin derinliklerindeki detayları gözler önüne sermeye devam ediyor. Son olarak, galaksimiz Samanyolu’nun n büyük süper yıldız kümesi olan Westerlund 1’in çarpıcı bir görüntüsünü yakaladı. Bu görüntü, genç ve devasa yıldızların oluşturduğu parlak bir koleksiyonu, adeta gökyüzündeki mücevherler gibi gözler önüne seriyor.

Webb'den harika bir manzara daha

Süper yıldız kümeleri, Güneş'imizden binlerce kat daha büyük genç yıldızların yoğun bir bölgede bir araya geldiği yıldız grupları olarak biliniyor. Samanyolu, milyarlarca yıl önce bu tür yıldız kümelerini daha sık üretirken, günümüzde bu oluşumlara nadiren rastlanıyor. Şu an galaksimizde yalnızca birkaç süper yıldız kümesi var ve bunlardan en büyüğü olan Westerlund 1, aynı zamanda Dünya’ya da en yakın olanı.

Dünya’dan yaklaşık 12.000 ışık yılı uzaklıkta bulunan Westerlund 1, Güneş'in kütlesinin 50.000 ila 100.000 katı arasında değişen devasa yıldızlardan oluşuyor. Bu dev yıldızlar, sadece altı ışık yılı genişliğindeki bir alanda yoğunlaşmış durumda. Küme içerisinde bulunan sarı hiperdevler ise Güneş’imizden yaklaşık bir milyon kat daha parlak yıldızlar olarak dikkat çekiyor. Bu yıldızların kozmik ölçekte oldukça genç oldukları düşünülüyor; yaklaşık 3,5 ila 5 milyon yıl önce oluşmuşlar. Bu yaş, evrenin milyarlarca yıllık tarihine kıyasla göz açıp kapayıncaya kadar geçecek bir zaman niteliğinde.

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Westerlund 1, bilim insanları için büyük bir bilgi kaynağı sunuyor. Kısa ömürlü yıldızlar barındırdığı için, bu küme üzerinde yapılan çalışmalar, dev yıldızların nasıl oluştuğu ve hayatlarının sonunda nasıl yok olduklarına dair önemli ipuçları sağlayabilir. Bilim insanları, Westerlund 1'in 40 milyon yıl içinde yaklaşık 1.500 süpernova patlaması üreteceğini tahmin ediyor.

Bu büyüleyici görüntü, Westerlund 1 ve bir başka süper yıldız kümesi olan Westerlund 2 üzerinde yapılan bir araştırmanın parçası olarak elde edildi. Araştırmacılar, yıldız oluşumu ve evrimi üzerine daha fazla bilgi edinmek amacıyla bu iki kümenin detaylı incelemelerini yapıyor. Webb Teleskobu’nun NIRCam kamerası kullanılarak çekilen bu görüntü, evrenin derinliklerindeki gizemlerin çözülmesine yardımcı olacak.

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Galaksimizin en büyük süper yıldız kümesi görüntülendi