Son derece nadir bir olay: Ölmüş bir yıldızın etrafında dönen gezegenler bulundu

Son derece nadir bir olay
JWST, iki farklı ölü yıldızın ya da "beyaz cücenin" yörüngesinde dönen iki Güneş dışı gezegenin ya da "ötegezegenin" varlığını gözlemledi. Gezegenler sadece Güneş sisteminin gaz devleri Jüpiter ve Satürn'e güçlü bir şekilde benzemekle kalmıyor, aynı zamanda beyaz cüceler Güneş'in gelecekteki kaderiyle de benzerlik gösteriyor.
Öte yandan beyaz cüce yıldızların etrafında çok az sayıda gezegen keşfedilmiş durumda. Henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş olan araştırmanın başyazarı ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nde astronom olan Susan Mullal yaptığı açıklamada, "Bu iki aday gezegenle ilgili olağanüstü olan şey, sıcaklık, yaş, kütle ve yörünge ayrımı bakımından dış Güneş sistemimizdeki gezegenlere daha önce bulunan tüm gezegenlerden daha fazla benzemeleri” dedi.
Güneş’in ve sistemimizin geleceğine bir bakış
Güneş, yaklaşık 5 milyar yıl içinde çekirdeğinde meydana gelen nükleer füzyon süreçleri için yakıt kaynağını tükettiğinde, kırmızı bir dev haline gelecek. Yıldızın dış katmanı o kadar genişleyecek ki Merkür, Venüs, Dünya ve muhtemelen Mars’ın kendisini yutacak. Bu genişleme evresi bittiğinde ise geriye etrafı gezegenimsi bulutsu ile çevrili oldukça küçük olan beyaz cüce kalacak.
Dolayısıyla JWST’nin bu doğrudan keşfi (yani direkt gezegenleri fotoğraflaması) esasında böylesi bir sonda Jüpiter ve Satürn'e ne olabileceğine dair ipuçları veriyor. Bu keşif aynı zamanda daha fazla inceleme olanağının da önün açıyor. Bilim insanları artık gezegenlerin atmosferlerinin bileşimi gibi şeyleri araştırmaya başlayabilecek ve gezegenlerin kütlelerini ve sıcaklıklarını doğrudan ölçebilecekleri.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.