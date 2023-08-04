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    Bilim insanları bir yıldızın içinde neler olduğunu gösteren ilk videoyu yayınladı

    Uluslararası bir bilim ekibi tarafından gerçekleştirilen yeni bir simülasyon, bir yıldızın iç işleyişine ve yıldızların nasıl parıldadığına dair değerli dinamikleri gözler önüne seriyor.
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    Yıldızların içinde ne oluyor? İşte inanılmaz simülasyon videosu Tam Boyutta Gör
    Nature Astronomy dergisinde yayınlanan ve Northwestern Üniversitesi liderliğinde yapılan yeni bir çalışmada, devasa kozmik cisimlerin içindeki ısı ve enerji akışını ayrıntılı bir şekilde modelleyen ilk üç boyutlu bilgisayar simülasyonları geliştirdi. Bu simülasyonlar sayesinde, bu devasa gök cisimlerinin içinde neler olup bittiği ve bunun sonucunda bir yıldızın nasıl parladığı veya titrediği daha iyi anlaşılabilecek.

    Yıldızların iç gizemini gösteren video yayınlandı

    Yıldızların içinde, sıcaklığı çok yüksek bir madde bulunur, bu durum kaynayan suyun veya okyanus dalgalarının hareketlerine benzer. Bu hareketlerin nasıl oluştuğunu anlatmak için, bir örnek vermek gerekirse, yıldızın içini ocakta kaynamakta olan bir tencere suya benzetebiliriz. Tıpkı suyun kabın içinde fokurdayarak yükselmesi gibi, yüksek sıcaklıkla dolu yıldız çekirdeğindeki plazma da yüzeye doğru çıkar.

    Bu karmaşık sürecin modellenmesi gökbilimcilerin yıldızların nasıl evrimleştiğini ve yaşam döngülerinin sonunda nasıl çöktüğünü daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir ve böylece galaksilerin nasıl oluştuğuna ve hatta belki de evrenimizin ilk etapta nasıl var olduğuna dair gizemin perdesini aralayabilir.

    Tüm yıldızlarda, ısı ve enerjinin çekirdekten çevreye doğru aktığı konvektif bir bölge bulunuyor. Bu akış çevreye çarptığında, yerçekimi dalgaları olarak bilinen ve yıldız boyunca yankılanarak yıldızın titremesine ya da parıldamasına neden olan dalgalara yol açıyor. Bu fenomeni daha iyi anlamak amacıyla ekip, yıldızların titreme kalitesini ya da makalenin deyimiyle "yıldız fotometrik değişkenliğini" tahmin etmek için daha önce toplanan verileri kullanarak büyük bir yıldızın içindeki ısı ve enerjinin konveksiyon akışını modelleyen bilgisayar simülasyonları oluşturdu.

    Çalışma ve simülasyon sonucunda elde edilen model sayesinde ilk kez bu dalgalar sonucunda bir yıldızın ne kadar parlaması gerektiği belirlenebilecek. Benzer şekilde eğer dalgalar ölçülebilirse, yıldızın çekirdeğinin ne kadar büyük olduğu, yaşamının han evresine geldiği ve geride eğer oluşturacaksa ne kadar büyük bir kara delik bırakacağı kesin olarak hesaplanabilir.

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