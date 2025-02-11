Yeni doğan bir yıldızın nefes kesici görüntüsü yakalandı

Benzersiz görüntüler elde edildi
İlk olarak Hubble Uzay Teleskobu kullanılarak keşfedilen, ancak karanlık bir moleküler bulut/nebula olan bu Herbig-Haro nesnesini daha detaylı görmek için JWST, elbette mükemmel bir araç. Görüntüde ön gezegen diskinin uzaya doğru püsküren dar, çift kutuplu jet ile konik gaz ve toz çıkışı yaptığı görülüyor. Jetler uzayda saniyede yüzlerce kilometre hızla ilerlerken, çevrelerindeki gazı ısıtarak görünür ve kızılötesi dalga boylarında parlamasına neden oluyor. Bununla birlikte Herbig-Haro nesneleri geçici olma eğilimindedir. Bu tür oluşumlar genellikle geçici olup birkaç bin yıl içinde yok olabiliyor. Bu disk ve tozun arkasında ise henüz yeni doğmuş bir yıldız yer alıyor.
Webb’in verileri, daha önce alınan Hubble gözlemleri ve ALMA verileriyle birleştirildi. Böylece diskin farklı dalga boylarında nasıl göründüğü incelendi. Ancak, Webb’in kızılötesi görüntüsü, HH 30’u anlamada en çarpıcı verileri sağladı. Webb, HH 30’u sadece kızılötesi ışıkla görüntülemekle kalmadı, aynı zamanda görünür, yakın kızılötesi ve orta kızılötesi ışıkla da görüntüler aldı. Bu tür görüntüler, bilim insanlarının, genç yıldızların etrafındaki ekstrem ortamları anlamalarına yardımcı oluyor. Bu keşifler, yalnızca sistemimizin nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer gezegenlerin nasıl şekillendiğine dair de önemli ipuçları da sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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