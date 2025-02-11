Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni doğan bir yıldızın nefes kesici görüntüsü yakalandı

    James Webb Uzay Teleskobu (JWST) fırlatıldığından bu yana evrene dair inanılmaz görseller yakalıyor. Şimdi ise yeni doğmaya başlayan bir yıldızın nefes kesici görüntüsü yakaladı.
    Yeni doğan bir yıldızın nefes kesici görüntüsü yakalandı Tam Boyutta Gör
    James Webb Uzay Teleskobu (JWST) evreni kızılötesi ve yakın kızılötesi dalga boylarında inceleyerek, uzayın bilinmeyen köşelerine dair yeni bilgiler sunmaya devam ediyor. Bu teleskop, şimdiye kadar gördüğümüz şeyleri yepyeni bir şekilde gözlemleyerek daha önce mümkün olmayan ayrıntıları gözler önüne seriyor. Son olarak JWST, HH-30 adında bir ön gezegen diskinin inanılmaz bir görüntüsünü yakaladı. 

    Benzersiz görüntüler elde edildi

    İlk olarak Hubble Uzay Teleskobu kullanılarak keşfedilen, ancak karanlık bir moleküler bulut/nebula olan bu Herbig-Haro nesnesini daha detaylı görmek için JWST, elbette mükemmel bir araç. Görüntüde ön gezegen diskinin uzaya doğru püsküren dar, çift kutuplu jet ile konik gaz ve toz çıkışı yaptığı görülüyor. Jetler uzayda saniyede yüzlerce kilometre hızla ilerlerken, çevrelerindeki gazı ısıtarak görünür ve kızılötesi dalga boylarında parlamasına neden oluyor. Bununla birlikte Herbig-Haro nesneleri geçici olma eğilimindedir. Bu tür oluşumlar genellikle geçici olup birkaç bin yıl içinde yok olabiliyor. Bu disk ve tozun arkasında ise henüz yeni doğmuş bir yıldız yer alıyor.

    Yeni doğan bir yıldızın nefes kesici görüntüsü yakalandı Tam Boyutta Gör
    Boğa takımyıldızında yaklaşık 450 ışık yılı uzaklıkta bulunan HH 30’un kenardan görünüşü, içindeki yıldızın etrafındaki gaz ve tozun nasıl aktığını ve nasıl uzaklaştığını net bir şekilde gösteriyor. Kenardan bakıldığında, bu tür görüntüler, daha önce hiç görmediğimiz bir bakış açısı sunarak nesneleri farklı bir şekilde algılamamıza, yeni detaylar keşfetmemize  olanak tanıyor.
    Yeni doğan bir yıldızın nefes kesici görüntüsü yakalandı Tam Boyutta Gör
    Hubble Uzay Teleskobu daha önce bu diski görüntülemişti, ancak Webb’in sağladığı çözünürlük ve dalga boylarıyla aynı doğrulukta değildi. Bu arada Webb’in HH 30’u gözlemlerken kullandığı veriler, bu tür ön gezegen disklerdeki tozun nasıl evrildiğini inceleyen bir programın parçasıydı.
    Yeni doğan bir yıldızın nefes kesici görüntüsü yakalandı Tam Boyutta Gör
    HH-30'un Hubble ile çekilen bir görüntü.

    Webb’in verileri, daha önce alınan Hubble gözlemleri ve ALMA verileriyle birleştirildi. Böylece diskin farklı dalga boylarında nasıl göründüğü incelendi. Ancak, Webb’in kızılötesi görüntüsü, HH 30’u anlamada en çarpıcı verileri sağladı. Webb, HH 30’u sadece kızılötesi ışıkla görüntülemekle kalmadı, aynı zamanda görünür, yakın kızılötesi ve orta kızılötesi ışıkla da görüntüler aldı. Bu tür görüntüler, bilim insanlarının, genç yıldızların etrafındaki ekstrem ortamları anlamalarına yardımcı oluyor. Bu keşifler, yalnızca sistemimizin nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer gezegenlerin nasıl şekillendiğine dair de önemli ipuçları da sunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD, paralel parkı çocuk oyuncağına çeviriyor

    Profil resmi
    ioz 3 saat önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ayt matematik için hangi tyt konular bilinmeli ferrucci saat iyi mi 2012 honda civic 1.6 i-vtec eco elegance yorumlar temu dolandırıcılığı prozac 2 tane içilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 FE
    Samsung Galaxy S24 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum