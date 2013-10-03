İlginç bir müzik çalar projesi Split, bağış desteği arıyor

İlginç ve farklı fikirlerin bağış desteğiyle gerçekleşme fırsatı bulduğu topluluk bağış platformları, bu sayede genç mucitlerin de önünü açmaya başladı. Split adlı mini müzik çalar hem fonksiyonu hem de ısırma temelli kontrolleri ile dikkat çekiyor.





Split müzik çalar ürünü bir kulakiçi kulaklık ucuna monte edilmiş devre kartından oluşuyor. Bu kartta ARM Cortex-M3 kontrolcüsü, 64MB-256MB arasında depolama kapasitesi sunan flash bellek, 6mm dinamik sürücü ve 3 eksenli akselerometre yer alıyor. Ürün dahili batarya ile enerjisini sağlıyor. Batarya USB kablo ile şarj edilebiliyor.





Split iki adet kulaklık şeklinde geliştirilmiş. Bu iki kulaklık birbiri ile kablosuz iletişim kurarak stereo ses ağı oluşturabiliyor. Ayrıca ses ve parça değişimlerinde bu iletişim ile her iki kulaklıkta da aynı anda değişim oluyor.





Split'in kontrolü de ilginç. Akselerometre sayesinde bir kere ısırma hareketi yaptığınızda sırayla parça değişebiliyor, iki kere ısırma hareketi yaptığınızda da ses ayarlanabiliyor. Eğer yemek yiyorsanız cihaza bir kere tıklayarak ısırma hareketlerine karşı kilitleyebiliyorsunuz.





Split bir ay içerisinde 435 bin dolara ulaşmak zorunda ve şu anda 13 bin dolar toplanmış durumda. 149$ ve üzeri bağışlarda Split hediye ediliyor.