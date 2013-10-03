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İlginç bir müzik çalar projesi Split, bağış desteği arıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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İlginç bir müzik çalar projesi Split, bağış desteği arıyor

İlginç ve farklı fikirlerin bağış desteğiyle gerçekleşme fırsatı bulduğu topluluk bağış platformları, bu sayede genç mucitlerin de önünü açmaya başladı. Split adlı mini müzik çalar hem fonksiyonu hem de ısırma temelli kontrolleri ile dikkat çekiyor.

Split müzik çalar ürünü bir kulakiçi kulaklık ucuna monte edilmiş devre kartından oluşuyor. Bu kartta ARM Cortex-M3 kontrolcüsü, 64MB-256MB arasında depolama kapasitesi sunan flash bellek, 6mm dinamik sürücü ve 3 eksenli akselerometre yer alıyor. Ürün dahili batarya ile enerjisini sağlıyor. Batarya USB kablo ile şarj edilebiliyor.

Split iki adet kulaklık şeklinde geliştirilmiş. Bu iki kulaklık birbiri ile kablosuz iletişim kurarak stereo ses ağı oluşturabiliyor. Ayrıca ses ve parça değişimlerinde bu iletişim ile her iki kulaklıkta da aynı anda değişim oluyor.

Split'in kontrolü de ilginç. Akselerometre sayesinde bir kere ısırma hareketi yaptığınızda sırayla parça değişebiliyor, iki kere ısırma hareketi yaptığınızda da ses ayarlanabiliyor. Eğer yemek yiyorsanız cihaza bir kere tıklayarak ısırma hareketlerine karşı kilitleyebiliyorsunuz.

Split bir ay içerisinde 435 bin dolara ulaşmak zorunda ve şu anda 13 bin dolar toplanmış durumda. 149$ ve üzeri bağışlarda Split hediye ediliyor.

http://www.kickstarter.com/projects/701992503/the-worlds-only-earbuds-with-no-strings-attached Yorum Yaz
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teknoforum-bs 6 yıl en beğenilen
Split bir ay içerisinde 435 bin dolara ulaşmak zorunda ve şu anda 13 bin dolar toplanmış durumda. 149$ ve üzeri bağışlarda Split hediye ediliyor.

Bu fiyatı Apple a bağış yapınca Apple da ipod hediye ediyor
Split bir ay içerisinde 435 bin dolara ulaşmak zorunda ve şu anda 13 bin dolar toplanmış durumda. 149$ ve üzeri bağışlarda Split hediye ediliyor.Bu f...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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furky86 6 yıl
Isırma hareketi yerine çene hareketi diyerek anlatmaya başlasanız yazının sonunda değil başında anlardım ne demek istediğinizi...
Çevirirken Türkçeye adapte etseniz daha iyi olmaz mı okuyucularınız için?
Isırma hareketi yerine çene hareketi diyerek anlatmaya başlasanız yazının sonunda değil başında anlardım ne demek istediğinizi...Çevirirken Türkçeye adapt...
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Biyturs_OnSr 6 yıl
İşte bu fena olmuş. Kulaklığı ısırıyoruz zannettimde, sadece hareket yapıyormuşuz. Yaratıcı..
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gfbekir 6 yıl
Yutarak da mp3 indirebiliyormuşuz.
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mesincır 6 yıl
Bir an ısırılacak parça aradım. Acaba felçliler için mi geliştirildi diye düşündüm. Sonra anladım. İstedikleri paraya gelince bu adamlar ya yanlış Çinlilerle görüşmüş ya da sağlam bir vurgun peşindeler diyorum.
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Nelson Muntz 6 yıl
Paypalımdaki 20 kuruşu bağışladım. Yazık adamlara
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aspirin_00 6 yıl
kim 435 bin dolar kaybetmiş ?
bu ısırma gerçek ısırma mı kulaklığı ağza getirip mi ısıracaz nasıl bir türkçe kardeş anlamadım. Her yere çek
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TeufeL-07 6 yıl
Bian herkesin kullandığını hayal ettimde insanlar gülmekten müzik dinleyemez. Otobüste , vapurda , herkesin kulağında bundan ve herkes ham ham yapıyor gerizekalı gibi :D Yerlere yatardım herhalde :D
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TeufeL-07 6 yıl
furky86
Isırma hareketi yerine çene hareketi diyerek anlatmaya başlasanız yazının sonunda değil başında anlardım ne demek istediğinizi... Çevirirken Türkçeye adapte etseniz daha iyi olmaz mı okuyucularınız için?

Eğer çene hareketi diye yazsalardı ben bücür cadı gibi çenemi sağa sola oynatarak parça değiştireceğimi zannederdim. Oysa ısırma hareketi diyince nedemek istediklerini gayet kolay anladım. Kulaklığı ısıracak değiliz öyle değilmi ?
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Ciginix 6 yıl
Sakat.. Karşıda ki kadın asılıyoruz falan sanabilir.
*hart hart*
*çaaaaaat*
Türkiye'de tehlike arz ediyor.
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WiiSmash 6 yıl
nope
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Paradise Lost 6 yıl
Son zamanlarda böyle bağış ile değişik icatlar sunan topluluklar mı desem şirketlermi desem dikkatim içeker oldu.
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DonsuzBalık 6 yıl
ÇÖP
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JoeyBane 6 yıl
O nasıl bir bağıştır arkadaş..
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