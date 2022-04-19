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    İlginç tasarımıyla bilek dostu dikey fare, Logitech Lift tanıtıldı

    Logitech, MX Vertical isimli dikey faresinden sonra Logitech Lift'i tanıttı. Daha uygun fiyatıyla dikkat çeken Logitech Lift, ilginç tasarımıyla kullanım kolaylığı sağlıyor.
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    İlginç tasarımıyla bilek dostu dikey fare Logitech Lift tanıtıldı
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    Logitech, geçtiğimiz yıllarda tanıttığı MX Vertical isimlli dikey faresini tanıtmıştı. Bu dikey farenin ergonomik yapısı sayesinde bileğin masaya sürtünmesinin önüne geçilmiş ve kullanım rahatlığı en üst seviyelere çıkarılmıştı. Şimdilerde ise şirket, MX Vertical modeline göre daha uygun fiyatlı bir seçenek olacak Logitech Lift isimli yeni dikey faresini tanıttı.

    İşte dikey fare Logitech Lift'in özellikleri:

    İlginç tasarımıyla bilek dostu dikey fare Logitech Lift tanıtıldı
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    3 farklı renk seçeneğiyle gelen dikey fare Logitec Lift, ergonomik tasarımı ve MX Vertical modeline göre daha uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kullanılabilirliği daha da geliştirmek için Logitech Lift, bir kişinin doğal kol ve bilek duruşunu daha yakından taklit edebilmesi amacıyla 57 derecelik dikey bir tasarıma ile geliyor. Aynı zamanda kullanışlı bir başparmak desteğiyle gelen dikey fare yumuşak kauçuk kaplama ile kaymaz bir tutuş sağlıyor.

    1 tane AA pil ile kablosuz çalışacak olan dikey fare, farklı işletim sistemine sahip bilgisayarlarda bile aynı anda kullanabilmenizi sağlayacak Logitech Flow desteğiyle birlikte geliyor. Ayrıca Logitech Lift'i tüm kullanıcıların rahatlıkla kullanabilmesi için şirket sol el versiyonunu da geliştirdi. Ancak sol el versiyonu şimdilik sadece siyah renkte bulunmakta. 

    Avrupa fiyatı 70 dolar olarak belirlenen Logitech Lift'in henüz Türkiye fiyatı belirlenmedi. Ancak MX Vertical modelinin tanıtıldığı zaman Avrupa'da 100 dolara satıldığı düşünülürse Logitech Lift'in MX Vertical'a göre daha uygun fiyatlı olacağı söylenebilir.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 5 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 5 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 5 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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