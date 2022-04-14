SteelSeries Aerox 9 Wireless amiral gemisi olmaya geliyor

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SteelSeries markasının başarılı oyuncu faresi serisi Aerox bu hafta iddialı ürünlerle güncellendi. SteelSeries Aerox 9 Wireless hem serinin hem de firmanın amiral gemisi koltuğuna oturuyor.

SteelSeries Aerox 9 Wireless özellikleri ve fiyatı

SteelSeries Aerox 9 Wireless oyuncu faresi MOBA ve MMO oyunları için özel olarak optimize edilmiş. Toplam 18 adet programlanabilir tuş olmasına karşın sadece 89 gram ağırlığa sahip. TrueMove Air sensör 18000 CPI, 400 IPS ve 40G hızlanma değerleri sunuyor.

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Golden Micro IP54 tuş anahtarları 80 milyon basışa kadar kullanılabiliyor. Gövde ise AquaBarrier ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. Yüzde 100 PTFE ayaklar ise en iyi kayganlığa ayarlanmış.

Quantum 2.0 Wireless ve Bluetooth 5.0 ile en düşük gecikmede bağlantıyı hedefleyen fare tek şarj ile 180 saate kadar kullanılabiliyor. 15 dakikalık şarj ile de 40 saatten fazla kullanım elde ediliyor. SteelSeries Aerox 9 Wireless oyuncu faresi 150$ fiyat etiketi ile satılacak.



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SteelSeries Aerox 9 Wireless tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyat