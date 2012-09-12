İlk Bakış: OCZ'nin yeni nesil süper-hızlı SSD çözümü Z-Drive R5

Intel'in kısaca IDF olarak bilinen Geliştiriciler Konferansı etkinliği için geldiğimiz San Francisco'da, az sayıda da olsa farklı üreticilere ait dikkat çekici donanım çözümlerini de tanıma şansı bulduk. Son dönemde daha çok SSD depoalam sürücüleri ile gündeme gelen OCZ, etkinlik alanındaki standında, yakın gelecekte pazara sunmayı planladığı ultra-yüksek performanslı Z-Drive R5 SSD depolama sürücüsünü katılımcıların beğenisine sundu.

Genel tasarım olarak modern ekran kartlarını andıran yeni SSD sürücüsü, PCIe arabirimini kullanıyor üstelik en yeni standart olan ve daha yüksek bantgenişliği sağlayan Gen3 standardına da destek getiriyor. OCZ ve Marvell tarafından işbirliği ile geliştirilen Kilimanjaro platformundan güç alıyor. Biraz daha fazla detay vermek gerekirse, platformun merkezinde bir Marvell çözümü olan yeni nesil 88NV9145 kontrolüsü yer alıyor. Modüler yapısı ve ölçeklendirmeye müsait esnek tasarımı ile öne çıkan bu kontrolcü üzerinde OCZ'nin özellikle firmware tarafında yoğun katkı sağladığı yorumunu yapabiliriz. Bilindiği üzere SSD kontrolcülerden, belkide donanımdan da önemli olan kullanılan firmware'lerdir.

Z-Drive'ın bir başka önemli özelliği ise OCZ'nin Sanallaştırılmış Kontrolcü Mimarisi 3.0'ı kullanıyor olması. Bu sayede kullanılacak alana göre 12TB'a kadar farklı veri transfer hızlarına ulaşılması mümkün kılınıyor. MLC ve SLC tipi NAND Flash bellek yongalarına ek olarak Z-Drive R5'de, eMLC tipi çipler de yer alabiliyor. Toshiba üretimi NAND yongalarını kullanıldığı yeni sürücünün, performans verileri de hayli dikkat çekici. Okuma ve yazma hızları GB/saniye seviyesinde olan sürünün özellikle 1.8 milyona varan IOPS değerine vurgu yapılıyor ki profesyonel sistemlerin bu alandaki açlığı dikkate alındığında, OCZ Z-Drive R5'in bu açıdan önemli bir alternatif olacağını söyleyebiliriz. Opsiyonel olarak güç kesilmelerine karşı hata koruma özelliğinin de sunulacağı yeni SSD ile orta ve büyük ölçekli firmalar hedeflenecek.