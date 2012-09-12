Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İlk Bakış: OCZ'nin yeni nesil süper-hızlı SSD çözümü Z-Drive R5

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,8b
1
15
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İlk Bakış: OCZ'nin yeni nesil süper-hızlı SSD çözümü Z-Drive R5
Tam Boyutta Gör
Intel'in kısaca IDF olarak bilinen Geliştiriciler Konferansı etkinliği için geldiğimiz San Francisco'da, az sayıda da olsa farklı üreticilere ait dikkat çekici donanım çözümlerini de tanıma şansı bulduk. Son dönemde daha çok SSD depoalam sürücüleri ile gündeme gelen OCZ, etkinlik alanındaki standında, yakın gelecekte pazara sunmayı planladığı ultra-yüksek performanslı Z-Drive R5 SSD depolama sürücüsünü katılımcıların beğenisine sundu.
İlk Bakış: OCZ'nin yeni nesil süper-hızlı SSD çözümü Z-Drive R5
Tam Boyutta Gör
Genel tasarım olarak modern ekran kartlarını andıran yeni SSD sürücüsü, PCIe arabirimini kullanıyor üstelik en yeni standart olan ve daha yüksek bantgenişliği sağlayan Gen3 standardına da destek getiriyor.  OCZ ve Marvell tarafından işbirliği ile geliştirilen Kilimanjaro platformundan güç alıyor. Biraz daha fazla detay vermek gerekirse, platformun merkezinde bir Marvell çözümü olan yeni nesil 88NV9145 kontrolüsü yer alıyor. Modüler yapısı ve ölçeklendirmeye müsait esnek tasarımı ile öne çıkan bu kontrolcü üzerinde OCZ'nin özellikle firmware tarafında yoğun katkı sağladığı yorumunu yapabiliriz. Bilindiği üzere SSD kontrolcülerden, belkide donanımdan da önemli olan kullanılan firmware'lerdir.
İlk Bakış: OCZ'nin yeni nesil süper-hızlı SSD çözümü Z-Drive R5
Tam Boyutta Gör
Z-Drive'ın bir başka önemli özelliği ise OCZ'nin Sanallaştırılmış Kontrolcü Mimarisi 3.0'ı kullanıyor olması. Bu sayede kullanılacak alana göre 12TB'a kadar farklı veri transfer hızlarına ulaşılması mümkün kılınıyor. MLC ve SLC tipi NAND Flash bellek yongalarına ek olarak Z-Drive R5'de, eMLC tipi çipler de yer alabiliyor. Toshiba üretimi NAND yongalarını kullanıldığı yeni sürücünün, performans verileri de hayli dikkat çekici. Okuma ve yazma hızları GB/saniye seviyesinde olan sürünün özellikle 1.8 milyona varan IOPS değerine vurgu yapılıyor ki profesyonel sistemlerin bu alandaki açlığı dikkate alındığında, OCZ Z-Drive R5'in bu açıdan önemli bir alternatif olacağını söyleyebiliriz. Opsiyonel olarak güç kesilmelerine karşı hata koruma özelliğinin de sunulacağı yeni SSD ile orta ve büyük ölçekli firmalar hedeflenecek.
İlk Bakış: OCZ'nin yeni nesil süper-hızlı SSD çözümü Z-Drive R5
Tam Boyutta Gör
İlk Bakış: OCZ'nin yeni nesil süper-hızlı SSD çözümü Z-Drive R5
Tam Boyutta Gör
İlk Bakış: OCZ'nin yeni nesil süper-hızlı SSD çözümü Z-Drive R5
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aceleciburak 7 yıl en beğenilen
Erdi abi eyvallah yeni teknolojilerin haberleri içinde o kadar söyledik bi AMD Trinity nin incelemesini yapmadınız haberlerini bile vermiyorsunuz bir sorun mu var AMD ile ilgili acep ...
15 Mayısta Trinity Mobile APU çıktı Temmuzda Türkiye piyasasına girdi ...
1 Ekimde Trinity Desktop tanıtılacak ama hala DH de bir APU haberi fln olmuyor ...
benim asıl sormak istediğim haftanın menüsünde bir A8 4500M li makine vardı asus yada HP onun akibeti ne durumda yoksa biz mi yanlış gördük ...
şimdi muhtemelen diyeceksiniz konu ile ilgili yorum değil ancak hiçte cevap alamıyoruz sorularımıza bu aralar ...
Forum çöküyor // incelemeler istenildiği gibi oluyor // bazı incelemeler gelmiyor //
hani bize açıklasanız durumu anlayışla karşılarız ...
soru sorduğumuz eleştirildiğimiz için sonrasında forum çapında afaroz ediliyoruz ...
Erdi abi eyvallah yeni teknolojilerin haberleri içinde o kadar söyledik bi AMD Trinity nin incelemesini yapmadınız haberlerini bile vermiyorsunuz bir sorun mu v...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 7 yıl
SSD'ler şahlandı resmen. Düşük kapasiteliler düşse de SRT'de bari kullansak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OZKNaln 7 yıl
allah dıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 7 yıl
OCZ kadar kalitesiz marka yok bu dünyada pci-ex ssd sini almıştım 800 tl ye 1 ay içinde bozuldu (ikinci kontrolcü arızalandı kendiliğinden).... girdim foruma baktım benim gibi yüzlerce kullanıcı daha aynı sorunu yaşıyor !!! Ramleri dandikti ssdleri ondan da dandik uzak durun benden tavsiye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
DH sunucularıın çok acil bu tip yeni teknolojilerle donatılması gerekiyor. çok çok zor açılıyor sayfalar hatta yeri geliyor hiç açılmıyor mecbur başka sitelere gidiyoruz. Sunucusu Türkiyede olupta bu kadar kastıran başka site yok herhalde..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GreldoR 7 yıl
tolgaseren1907
Son derece gereksiz

Senin kadar gereksiz değil.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 7 yıl
tolgaseren1907

Son derece gereksiz

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Orlando DeJoseph 7 yıl GreldoR
GreldoR

tolgaseren1907

Son derece gereksiz


Senin kadar gereksiz değil.

Beni tanıyor musun?
Sanki alacak kullanacak böyleleriyle uğraşıyoruz. Benim yorumumu anlıntılayacağına kendi yorumunu yap
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbo-powwer 7 yıl
Birde biz son kullanicilara uygun fiyatla gelse guzel olcak ama profesyonel cozumler ucuzlayana kadar yillar geciyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Orlando DeJoseph 7 yıl
Son derece gereksiz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
865pe 7 yıl Orlando DeJoseph
tolgaseren1907

Son derece gereksiz

Son kullanıcı bizler olarak belki gereksiz olduğu düşünülebilir, ancak yazının içeriğinde belirtildiği üzere orta ve yüksek ölçekli şirketleri hedeflediğinden dolayı gereksiz olduğunu düşünmüyorum, adamın parası varsa hız önemli ise niye gereksiz olsun?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
King ov Hell 7 yıl
Fiyatını yazmak isterken karakter sınırlamasına denk gelmiş olmalısınız Erdi bey.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 7 yıl
haberlerin bir sonraki sayfa tuşu yine çalışmıyor !!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 7 yıl en beğenilen
Erdi abi eyvallah yeni teknolojilerin haberleri içinde o kadar söyledik bi AMD Trinity nin incelemesini yapmadınız haberlerini bile vermiyorsunuz bir sorun mu var AMD ile ilgili acep ...
15 Mayısta Trinity Mobile APU çıktı Temmuzda Türkiye piyasasına girdi ...
1 Ekimde Trinity Desktop tanıtılacak ama hala DH de bir APU haberi fln olmuyor ...
benim asıl sormak istediğim haftanın menüsünde bir A8 4500M li makine vardı asus yada HP onun akibeti ne durumda yoksa biz mi yanlış gördük ...
şimdi muhtemelen diyeceksiniz konu ile ilgili yorum değil ancak hiçte cevap alamıyoruz sorularımıza bu aralar ...
Forum çöküyor // incelemeler istenildiği gibi oluyor // bazı incelemeler gelmiyor //
hani bize açıklasanız durumu anlayışla karşılarız ...
soru sorduğumuz eleştirildiğimiz için sonrasında forum çapında afaroz ediliyoruz ...
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 7 yıl aceleciburak
aceleciburak

Erdi abi eyvallah yeni teknolojilerin haberleri içinde o kadar söyledik bi AMD Trinity nin incelemesini yapmadınız haberlerini bile vermiyorsunuz bir sorun mu var AMD ile ilgili acep ...

15 Mayısta Trinity Mobile APU çıktı Temmuzda Türkiye piyasasına girdi ...

1 Ekimde Trinity Desktop tanıtılacak ama hala DH de bir APU haberi fln olmuyor ...

benim asıl sormak istediğim haftanın menüsünde bir A8 4500M li makine vardı asus yada HP onun akibeti ne durumda yoksa biz mi yanlış gördük ...

şimdi muhtemelen diyeceksiniz konu ile ilgili yorum değil ancak hiçte cevap alamıyoruz sorularımıza bu aralar ...


Forum çöküyor // incelemeler istenildiği gibi oluyor // bazı incelemeler gelmiyor //

hani bize açıklasanız durumu anlayışla karşılarız ...


soru sorduğumuz eleştirildiğimiz için sonrasında forum çapında afaroz ediliyoruz ...

Ben de bu bâbda bir yorum yazacaktım ki yazan çıkmış. Kimse AMD'nin dahili grafik işlemcilerinden bahsetmiyor, daha doğrusu bu çapta bir haber yapmaz iken, Intel'in her yaptığı yere-göğe sığdırılamıyor; aynısı Nvidia için de geçerli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2754 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, marvell ve
3 etiket daha ssd ocz depolama
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl DH Özel: Intel'in entegre grafik işlemcilerine 4K video desteği geliyor 7 yıl DH Özel: Intel'in profesyonel grafik işlemcilerine yön veren Türk "Mehmet Adalıer" 7 yıl DH Özel: Windows 8 RT ön inceleme "ARM Tabanlı Windows 8, tablette yeni bir dönem başlatacak!" video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim