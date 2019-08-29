İlk Redmi televizyonu duyuruldu

Xiaomi’nin alt markası olarak akıllı telefon pazarında yoluna devam eden Redmi beklendiği üzere ilk akıllı televizyonunu piyasaya sürüyor. İlk Redmi TV segmentine göre dikkat çekici özelliklere sahip.

Redmi TV özellikleri ve fiyatı

Redmi TV akıllı televizyon modelinde 70 inçlik 4K çözünürlüğünde bir panel kullanılıyor. HDR desteği sayesinde görüntülerin kalitesi yükseliyor. Donanım tarafında 64-bitlik Amlogic çekirdekli yonga seti yer alırken 2GB RAM ve 16GB depolama ile sistem desteklenmiş.

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Dolby Audio ve DTS HD ile ses kalitesi arttırılırken çift bant WiFi, Bluetooth 4.2, iki adet USB portu, 3 adet HDMI portu, AV girişi ile geniş bir bağlantı seçeneği sunulmuş. Bluetooth özellikli kumanda ile televizyon kontrol ediliyor.

Yazılım tarafında Xiaomi’nin Patchwall kullanıcı ara yüzü televizyonda yerini alıyor. Yapay zekâ ile desteklenen ara yüz kullanıcıların alışkanlıklarını öğrenerek daha odaklı tavsiyeler sunabiliyor. Redmi TV için Çin’de 531$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş.