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İlk Redmi televizyonu duyuruldu

Xiaomi’nin daha fiyat-performans odaklı olarak çalışmak için faaliyete geçen alt markası Redmi ilk televizyonunu duyurdu. Redmi TV segmentinde ilgi çekmeye çalışacak.
1 sa.
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin alt markası olarak akıllı telefon pazarında yoluna devam eden Redmi beklendiği üzere ilk akıllı televizyonunu piyasaya sürüyor. İlk Redmi TV segmentine göre dikkat çekici özelliklere sahip.

Redmi TV özellikleri ve fiyatı

Redmi TV akıllı televizyon modelinde 70 inçlik 4K çözünürlüğünde bir panel kullanılıyor. HDR desteği sayesinde görüntülerin kalitesi yükseliyor. Donanım tarafında 64-bitlik Amlogic çekirdekli yonga seti yer alırken 2GB RAM ve 16GB depolama ile sistem desteklenmiş.

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Dolby Audio ve DTS HD ile ses kalitesi arttırılırken çift bant WiFi, Bluetooth 4.2, iki adet USB portu, 3 adet HDMI portu, AV girişi ile geniş bir bağlantı seçeneği sunulmuş. Bluetooth özellikli kumanda ile televizyon kontrol ediliyor.

Yazılım tarafında Xiaomi’nin Patchwall kullanıcı ara yüzü televizyonda yerini alıyor. Yapay zekâ ile desteklenen ara yüz kullanıcıların alışkanlıklarını öğrenerek daha odaklı tavsiyeler sunabiliyor. Redmi TV için Çin’de 531$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş.

 


https://www.ubergizmo.com/2019/08/70-inch-4k-redmi-tv/ Yorum Yaz
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hbwolf 50 dk.
Türkiye’ye gelip gelmeyeceği hakkında bilginiz var mı?
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brk6152 55 dk.
Türkiye de satılsa gözüm kapalı alırım
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intel7mix 1 sa.
16 gb mı bari 64 filan koyunda ilerde sıkıntı çıkmasın
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