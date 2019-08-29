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Huawei Mate 30 için Google’dan kötü haber

Merakla beklenen Huawei’nin yeni amiral gemisi Mate 30 ve Mate 30 Pro, lisanslı Android ile Google uygulamalarını kullanmayacak. Huawei’nin B planına geçmesi bekleniyor.
51 dk.
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Cep Telefonları
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Haber Editörü
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ABD-Çin ticaret savaşlarının tam ortasında kalan Huawei zor bir dönem geçiriyor. Bir süreliğine ilişkilerin rahatladığı gözlense de son günlerde özellikle Trump’ın baskısıyla yine engellemeler başlamış durumda.

Kötü haber geldi

ABD hükümeti Huawei’nin ABD’li firmalardan donanım ve yazılım tedarik etmesini izne bağlamıştı. İlk etapta 90 günlük bir izin verilse de sonrasında yetkili merciler tüm başvuruları reddetmeye başladı. İkinci bir 90 günlük izin gündemde ancak Huawei sıkıntıda.

Ayrıca Bkz. "İnceliği ile öne çıkan Acer Swift 7 ülkemizde satışa sunuldu"

Gelen bilgilere göre Huawei’nin kısa süre sonra piyasaya süreceği yeni amiral gemisi Mate 30, Google’ın servis ve uygulamalarından yararlanamayacak. Yani Android işletim sistemi ve uygulamalar için Google lisans vermeyecek.

Huawei’nin en iyi modeli konumunda olacak Mate 30 serisi için Android desteğinin olmaması çok büyük bir dezavantaj. Genelde global anlamda milyonluk satış rakamını aşan Mate serisi bu durumda beklentilerin altında kalacak.

Huawei’nin Google’dan lisans alamazsa B planı olduğu açıklanmıştı. Kaynaklar yeni geliştirilen HarmonyOS adındaki Android modifikasyonunun kullanılmasını bekliyor ancak yukarıda da bahsedildiği gibi tüketici açısından bir dezavantaj oluşturabilir.

 


https://www.phonearena.com/news/Huawei-cannot-use-Google-Play-services-version-of-Android-for-Mate-30-line_id118520 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gagavuzz 1 dk.
Huaweinin kendi ülkesi dışında işi bitti demektir.Harmoninin harmanlaması yıllar alır ve yine bir play store ve google ı yakalayamaz.Geçmiş olsun diyelim ve son kullanıcı olarak önümüzdeki maçlara bakalım.
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montaj34 21 dk.
Huawei içine kendi işletim sistemini koyarsa mantıken satmaması lazım.10000 lira civarında bir parayı kimse riske atmaz.
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