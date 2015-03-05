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İlk Vaio akıllı telefonu kutulandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk Vaio akıllı telefonu kutulandı

Sony'nin efsane Vaio dizüstü markasını satın aldıktan sonra ilk ürünleri piyasaya süren Japon JIP ortaklığının akıllı telefon üzerinde de çalıştığını burada gündeme getirmiştik. 12 Mart itibariyle tanıtılması beklenen akıllı telefonların kutusu da görüntülendi.
VA-10J model numarasına sahip olan akıllı telefonunun kutusunu JIP yetkilileri bir sunum esnasında basına gösterdi. Ancak akıllı telefonun kendisi kameralardan saklandığı için nasıl bir tasarımı olacak bilinmiyor.
Vaio akıllı telefonlar orta seviye donanıma sahip olacak. 5 inçlik 720p çözünürlükte ekran, 64-bitlik Snapdragon 410 yongaseti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 5.0 işletim sistemi özellikleri tahminler arasında.
Bununla birlikte akıllı telefonların asıl odak noktası markası olacak. Japonya'da çok sevilen Vaio markasının akıllı telefonlarına da ilgi gösterileceği düşünülüyor. Ancak bu kez Xperia akıllı telefonları için ciddi bir rakip olması ihtimali var. Sony en iyi satışları memleketinde yapıyor. Bu bakımdan satış konusunda huzursuzluk yaşayabilir. Vaio akıllı telefonların global satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.



http://www.phonearena.com/news/First-Vaio-smartphone-gets-certified-in-Japan-retail-packaging-shows-up_id66848 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 4 yıl
keşke sony xperia yerine vai markasını kullansaydı
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onur1971 4 yıl
Konu başlığını belirleme işi sanırım aceleye gelmiş
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likeable1 4 yıl
bekliyoruz
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Ryso 4 yıl
Ben böyle sağlam kutu görmedim
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dguoguz 4 yıl



Çok güldüm akşam akşam
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Oww Apple'a baya sağlam rakip çıkmış
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xxxx1 4 yıl
Panasonic in Tecnics e yaptığı ihaneti,Sony Vaio ya yaptı...
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yuksek 4 yıl
Bu kutudan nereden bulabilirim?
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kojiro 4 yıl
yılın kutusu :D
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hollowman_ 4 yıl
Vaio denildi mi akla tasarım ve sağlam donanım gelir. bu cihaz pek olmamış.
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Kulak Misafiri 4 yıl
Kutuyla konuşuruz artık, iyi oldu bu.
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