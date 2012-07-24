İlk Windows RT tabletleri sınırlı sayıda firma tarafından üretilecek

Haber Editörü
Microsoft'un Ekim ayı itibariyle hem tablet hem de masaüstü sistemlere çıkarma yapmaya hazırlandığı Windows 8 işletim sisteminin ARM versiyonunda bazı kısıtlamalar olduğu bilgisi geldi.
Chinese Economic Times sitesinin haberine göre Microsoft, aynı anda tüm üretim ortaklarına Windows RT tablet üretimi izni vermeyecek. Firma, 3 ARM yongaseti üreticisine ikiye kadar ortak seçmeleri için haber gönderdi.
NVIDIA, Asus ve Lenovo'yu, Texas Instruments Toshiba'yı, Qualcomm ise Samsung ve HP'yi seçti. Ancak HP'nin ARM tablet üretimine geç başlayacağını bildirerek ortaklıktan çıkması üzerine Dell'in bu boşluğu doldurması ihtimali doğdu.
Bahse konu firmalar, Ekim sonunda ilk Windows RT tabletlerini piyasaya sürecek. Bu ilk tablet dalgası sayılacak. Ocak ayında ise kısıtlamalar kalkacak ve diğer üreticilerin rekabete katılımı sağlanacak. İkinci dalga Windows RT tablet örneklerini CES 2013 fuarında görebilecekken, satışlar ise 2013 ilk çeyrekte başlayacak.
http://www.unwiredview.com/2012/07/24/asus-lenovo-toshiba-samsung-to-launch-windows-rt-tablets-this-year-others-await-microsofts-permission-in-january/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
tablet piyasasında umduğunu bulamayacak.
İlk windows 8 tabletleri Samsung çıkartırsa fena olmaz...
Samsung un hali hazırda windows 8 için tasarladığı bir tablet var. deneme fırsatım oldu. Tam anlamıyla harika diyebilirim. Enteresan bir fizik yapısı olması ve windows 8 deneme sürümünü barındırmasına rağmen gayet performanslıydı.
Samsung ve Lenovo dan bu konuda umutluyum açıkcası.
Tüketici elektroniği yeniden işe yarar, ileriye gider bi hale gelecek anlaşılan.