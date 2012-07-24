İlk Windows RT tabletleri sınırlı sayıda firma tarafından üretilecek

Microsoft'un Ekim ayı itibariyle hem tablet hem de masaüstü sistemlere çıkarma yapmaya hazırlandığı Windows 8 işletim sisteminin ARM versiyonunda bazı kısıtlamalar olduğu bilgisi geldi.





Chinese Economic Times sitesinin haberine göre Microsoft, aynı anda tüm üretim ortaklarına Windows RT tablet üretimi izni vermeyecek. Firma, 3 ARM yongaseti üreticisine ikiye kadar ortak seçmeleri için haber gönderdi.





NVIDIA, Asus ve Lenovo'yu, Texas Instruments Toshiba'yı, Qualcomm ise Samsung ve HP'yi seçti. Ancak HP'nin ARM tablet üretimine geç başlayacağını bildirerek ortaklıktan çıkması üzerine Dell'in bu boşluğu doldurması ihtimali doğdu.





Bahse konu firmalar, Ekim sonunda ilk Windows RT tabletlerini piyasaya sürecek. Bu ilk tablet dalgası sayılacak. Ocak ayında ise kısıtlamalar kalkacak ve diğer üreticilerin rekabete katılımı sağlanacak. İkinci dalga Windows RT tablet örneklerini CES 2013 fuarında görebilecekken, satışlar ise 2013 ilk çeyrekte başlayacak.