İlk Apple Watch için yolun sonu: Resmen geçerliliğini yitirdi

İlk Apple Watch için destek sona erdi
Bilmeyenler için Apple, yedi yıllık bir sürenin ardından cihazlarını eski olarak sınıflandırıyor. MacRumors tarafından elde edilen bir bildirimde ise, tüm birinci nesil Apple Watch modellerinin bu listeye eklendiği ortaya çıktı. Desteği kesilen bu modeller arasında 38 mm ve 42 mm alüminyum ve paslanmaz çelik versiyonları dahil olmak üzere yaklaşık 17 bin dolara satılan 18 ayar altın kaplama Apple Watch Edition yer alıyor.
Bu aşamada tüm birinci nesil Watch modellerinin artık güncelleme almayacağını belirtelim. Ayrıca mağazalarda veya yetkili servislerde de teknik destek sunulmayacak. Elbette Apple'ın güncelleme yayınlamaması, bu modellerin çalışmayı bırakacağı anlamına gelmiyor. Ancak daha kısıtlı bir desteğe ve güvenlik tehditlerine karşı açık olacağını belirtmekte fayda var.
İlk Apple Watch’un neredeyse 9 yaşında olduğunu düşünürsek, bu gelişmenin şaşırtıcı olmadığını söylemek doğru olur. Ancak bu sınıflandırmaya 18 ayar Apple Watch Edition modelinin de dahil edilmesi kullanıcıları bir miktar üzebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.