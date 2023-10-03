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    Anlık Bildirim

    Apple, kullanıcılarına Twitter'dan (X) destek vermeyi kesti

    Apple, 2016'dan beri Twitter'dan (X'ten) DM ile ulaşan kullanıcılarına destek veriyor. Ancak, artık direk mesaj gönderen kişiler otomatik yanıt ile karşılaşacak.
    apple x hesabı destek vermeyi kesti Tam Boyutta Gör
    Apple, X üzerinden doğrudan mesaj yoluyla kullanıcılarına teknik yardım sağlamayı bıraktı.

    1 Ekim itibarıyla Apple’ın resmî X hesabına (@AppleSupport) direkt mesaj gönderen kişiler, şirketin web sitesindeki destek sayfası ve Apple Destek uygulamasına bağlantıyı içeren otomatik bir yanıt almaya başladı.

    apple destek otomatik mesaj Tam Boyutta Gör
    Apple destek hesabından bahsederek yardım isteyen kullanıcıların da otomatik mesaj dışında yardım alamadığı görülüyor.

    Apple, YouTube’daki Destek kanalında faydalı ipuçları, püf noktalar ve bilgiler paylaşmaya devam edecek. Bu platformda kanala yüklenen videolara gelen yorumların destek ekibindeki kişilerce yanıtlandığı görülüyor ancak yakında bu değişebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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