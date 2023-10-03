Apple, kullanıcılarına Twitter'dan (X) destek vermeyi kesti

Tam Boyutta Gör Apple, X üzerinden doğrudan mesaj yoluyla kullanıcılarına teknik yardım sağlamayı bıraktı.

1 Ekim itibarıyla Apple’ın resmî X hesabına (@AppleSupport) direkt mesaj gönderen kişiler, şirketin web sitesindeki destek sayfası ve Apple Destek uygulamasına bağlantıyı içeren otomatik bir yanıt almaya başladı.

Tam Boyutta Gör Apple destek hesabından bahsederek yardım isteyen kullanıcıların da otomatik mesaj dışında yardım alamadığı görülüyor.

Apple, YouTube’daki Destek kanalında faydalı ipuçları, püf noktalar ve bilgiler paylaşmaya devam edecek. Bu platformda kanala yüklenen videolara gelen yorumların destek ekibindeki kişilerce yanıtlandığı görülüyor ancak yakında bu değişebilir.

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