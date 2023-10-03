Apple, kullanıcılarına Twitter'dan (X) destek vermeyi kesti

1 Ekim itibarıyla Apple’ın resmî X hesabına (@AppleSupport) direkt mesaj gönderen kişiler, şirketin web sitesindeki destek sayfası ve Apple Destek uygulamasına bağlantıyı içeren otomatik bir yanıt almaya başladı.
Apple, YouTube’daki Destek kanalında faydalı ipuçları, püf noktalar ve bilgiler paylaşmaya devam edecek. Bu platformda kanala yüklenen videolara gelen yorumların destek ekibindeki kişilerce yanıtlandığı görülüyor ancak yakında bu değişebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.