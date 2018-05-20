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İlk çeyrekte telefon satışları yükselişte, beyaz eşya düşüşte

GFK tarafından yapılan tüketici teknolojisi pazarı araştırmasına göre telekom sektöründe yüzde 30 artış meydana gelirken ÖTV indiriminin kalkmasıyla beyaz eşya sektörü daraldı.
1 yıl
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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İlk çeyrekte telefon satışları yükselişte, beyaz eşya düşüşte
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Pazar araştırması şirketi GFK, Türkiye’de tüketici teknolojileri satışına ilişkin sonuçların yer aldığı  "GfK TEMAX Türkiye 2018 Birinci Çeyrek Sonuçları" araştırmasını yayınladı.

Yılın ilk üç aylık döneminde tüketici teknolojisi pazarı önceki yıla göre yüzde 16 artış göstererek 13,6 milyar lirayı buldu. Pazardaki büyümeye en büyük katkı akıllı telefon satışlarından geldi. ÖTV indiriminin sona ermesiyle beyaz eşya satışlarında düşüş yaşandı.

Telekom sektöründe geçen yılı ilk çeyreğine göre yüzde 30 artış meydana geldi ve 6,7 milyar lira ciro elde edildi. Bilgi teknolojileri sektörü ise yüzde 8 büyüyerek 1,3 milyar liralık ciro kaydetti. Bu büyümeye bilgisayar satışlarının etkisi oldu.

Beyaz eşyadan alınan ÖTV, geçtiğimiz yılın Şubat ayından Eylül ayına kadar sıfırlanmıştı ve bu süreçte satışlar yükselmişti. GFK’nın araştırmasına göre 2018’in ilk çeyreğinde beyaz eşya sektörü yüzde 6,5 daralarak 2,6 milyar liralık ciro elde etti. Satışların yüzde 36’sı buzdolaplarından geldi.


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interwap 1 yıl en beğenilen
Kredi kartıyla telefon satışlarının yasaklanmasıyla operatörler ve vadeyle telefon satanlar kasalarını doldurdu. Vatandaşın cebinden aynı telefon için daha fazla para çıktı.
Kredi kartıyla telefon satışlarının yasaklanmasıyla operatörler ve vadeyle telefon satanlar kasalarını doldurdu. Vatandaşın cebinden aynı telefon için daha faz...
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erdemkuru 1 yıl
bu ülkede telefon satışı nasıl artabilir akıl mantık erdiremiyorum. insanların götüne giyecek ikinci bir donu yok 2 bin liraya sürekli telefon alıyorlar inanılmaz bişey ya. nasıl bir insan topluluğumuz var sen sürekli aynı şeyleri alırsan ötv yi kol gibi sokmaya devam ederler.
bu ülkede telefon satışı nasıl artabilir akıl mantık erdiremiyorum. insanların götüne giyecek ikinci bir donu yok 2 bin liraya sürekli telefon alıyorlar inanılm...
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Umut Can MEHTO 1 yıl
Beyaz eşya elden gidiyeah
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MMistanbul 9 ay
Şunu kavrasanız iyi olur. Cep telefonu ihtiyaçtır. Yani Buzdolabı gibi düşünün. Buzdolabının ömrü 10 yıldır. 10 yılda bir değiştirirsiniz cep telefonunun ömrü de 3-4 yıldır. Bu süre zarfında değiştirilir. Bizde marka merakı olduğu doğrudur, eğer cep telefonu her yıl değiştiriliyorsa ya alırken hata yapmışsınızdır eski model almışsınızdır, ya paranız çoktur yada ahmaksınızdır.
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Witcher3 1 yıl
ekonomi baatiiiy zaa
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Lazpanyol 1 yıl
Küçücük ekrana 4-5 bin TL para verirler. Yürüyen çamaşır makinesi kullanır
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-YucukluSucurtam- 1 yıl Lazpanyol
MARKA MARKA MARKA. Bundan öte başka bir şey değil. Bizim milletimizin geneli böyle. Bir marka yapar her şeyin en iyisi odur diğerleri tu kakadır diye markaya bağlı yaşıyorlar. Dediğiniz gibi 5000₺ telefonuna verir ama cebinde 5₺ parası Bile olmaz. Veya 5000₺ telefonuna verir beyaz eşya araba alırken cimrilikleri tutar. Allah akıl fikir versin diyorum sadece.
Şimdi akıl var mantık var 2000₺ ye mis gibi 6 gb ramli 128 gb hafızalı çift kameralı Mi 6 varken neden 6000₺ ye iPhone X alayım? Daha apple hayranlarının bazıları bile bilmiyordur onun da ekranını Samsung üretiyor. Ya ya hem de o dalga geçtikleri SAMSUNG. Ticaret böyle bir şey işte insana her şeyi yaptırır :).
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Akbaba89 1 yıl
Pil teknolojileri değişmedikçe,telefon bozulursa anca o zaman değiştiririm.
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-YucukluSucurtam- 1 yıl Akbaba89
Onun için en az 3-4 senemiz var ne yazık ki.
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Theologist 1 yıl
Bunun önlemini almak basit, greenify ve root ile ilk günkü hızına kavuşuyor telefonlar....
Bu mesajı 150 lira aldığım LG G2 ile yazıyorum, iPhone X alabilirim ama akıl ve mantık engel oluyor... Fotoğraf içinse o işi profesyonel yapan makineler ile yapmak en mantıklısı...
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TheCaliph_ 1 yıl
2013 Nisan ayinda Iphone 5 aldim su an bu yorumu ondan yaziyorum. Tek sorunum bataryaydi onu da Gecen Kasim'da degistirdim tekrar canavar oldu.
Gecen arkadas dedi bunu degistir falan. Dedim ki senin telefonunda gunluk kullandigin 1 tane uygulama soyle ki benim telefonum acamasin o zaman degistireyim.
Cevap gelmedi tabii ki her sene yenisi cikan bir alete 6-7 bin niye vereyim ki ?
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AMC 1 yıl TheCaliph_
Kardeş o ekran ne allasen
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ssbrutality 1 yıl
Custom rom diye birşey var.kasıyorsa dene değiştir. Lineage OS vs bir sürü varyasyon mevcut.
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erdemkuru 1 yıl
bu ülkede telefon satışı nasıl artabilir akıl mantık erdiremiyorum. insanların götüne giyecek ikinci bir donu yok 2 bin liraya sürekli telefon alıyorlar inanılmaz bişey ya. nasıl bir insan topluluğumuz var sen sürekli aynı şeyleri alırsan ötv yi kol gibi sokmaya devam ederler.
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trmeto 1 yıl
Ben 4 sene önce Suudi Arabistan'dan 1500₺'ye Samsung Note 3 almıştım, o zamanlar 600-700₺ ucuza getirmiştim Türkiye'ye göre. Bu sene de iPhone 8 Plus için yurt dışı fiyatlarına baktım ama paramız değer kaybettiği için fiyat farkı 100₺ civarına düşmüş vaziyette. Garantisi de olsun diye Türkiye'den aldım.
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Öner 1 yıl trmeto
iphone 8 plus ' i kaca aldiniz?
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panter20 1 yıl
yurttaş artık evlenemiyor işsizlik almış başını gitmiş kız mı verirler?
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