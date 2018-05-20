İlk çeyrekte telefon satışları yükselişte, beyaz eşya düşüşte

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Pazar araştırması şirketi GFK, Türkiye’de tüketici teknolojileri satışına ilişkin sonuçların yer aldığı "GfK TEMAX Türkiye 2018 Birinci Çeyrek Sonuçları" araştırmasını yayınladı.

Yılın ilk üç aylık döneminde tüketici teknolojisi pazarı önceki yıla göre yüzde 16 artış göstererek 13,6 milyar lirayı buldu. Pazardaki büyümeye en büyük katkı akıllı telefon satışlarından geldi. ÖTV indiriminin sona ermesiyle beyaz eşya satışlarında düşüş yaşandı.

Telekom sektöründe geçen yılı ilk çeyreğine göre yüzde 30 artış meydana geldi ve 6,7 milyar lira ciro elde edildi. Bilgi teknolojileri sektörü ise yüzde 8 büyüyerek 1,3 milyar liralık ciro kaydetti. Bu büyümeye bilgisayar satışlarının etkisi oldu.

Beyaz eşyadan alınan ÖTV, geçtiğimiz yılın Şubat ayından Eylül ayına kadar sıfırlanmıştı ve bu süreçte satışlar yükselmişti. GFK’nın araştırmasına göre 2018’in ilk çeyreğinde beyaz eşya sektörü yüzde 6,5 daralarak 2,6 milyar liralık ciro elde etti. Satışların yüzde 36’sı buzdolaplarından geldi.