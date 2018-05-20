İlk çeyrekte telefon satışları yükselişte, beyaz eşya düşüşte

Yılın ilk üç aylık döneminde tüketici teknolojisi pazarı önceki yıla göre yüzde 16 artış göstererek 13,6 milyar lirayı buldu. Pazardaki büyümeye en büyük katkı akıllı telefon satışlarından geldi. ÖTV indiriminin sona ermesiyle beyaz eşya satışlarında düşüş yaşandı.
Telekom sektöründe geçen yılı ilk çeyreğine göre yüzde 30 artış meydana geldi ve 6,7 milyar lira ciro elde edildi. Bilgi teknolojileri sektörü ise yüzde 8 büyüyerek 1,3 milyar liralık ciro kaydetti. Bu büyümeye bilgisayar satışlarının etkisi oldu.
Beyaz eşyadan alınan ÖTV, geçtiğimiz yılın Şubat ayından Eylül ayına kadar sıfırlanmıştı ve bu süreçte satışlar yükselmişti. GFK’nın araştırmasına göre 2018’in ilk çeyreğinde beyaz eşya sektörü yüzde 6,5 daralarak 2,6 milyar liralık ciro elde etti. Satışların yüzde 36’sı buzdolaplarından geldi.
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Şimdi akıl var mantık var 2000₺ ye mis gibi 6 gb ramli 128 gb hafızalı çift kameralı Mi 6 varken neden 6000₺ ye iPhone X alayım? Daha apple hayranlarının bazıları bile bilmiyordur onun da ekranını Samsung üretiyor. Ya ya hem de o dalga geçtikleri SAMSUNG. Ticaret böyle bir şey işte insana her şeyi yaptırır :).
Bu mesajı 150 lira aldığım LG G2 ile yazıyorum, iPhone X alabilirim ama akıl ve mantık engel oluyor... Fotoğraf içinse o işi profesyonel yapan makineler ile yapmak en mantıklısı...
Gecen arkadas dedi bunu degistir falan. Dedim ki senin telefonunda gunluk kullandigin 1 tane uygulama soyle ki benim telefonum acamasin o zaman degistireyim.
Cevap gelmedi tabii ki her sene yenisi cikan bir alete 6-7 bin niye vereyim ki ?
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