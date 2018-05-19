Haftaya BİM mağazalarında iddialı teknolojik ürünler var

Uygun fiyatlı gıda marketi konseptinden sıyrılarak teknolojik ürünlerin de satıldığı bir merkez haline gelen BİM’de indirimler devam ediyor. Gelecek hafta 4 farklı markanın teknolojik ürünleri mağazalarda satışa sunulacak.

25 Mayıs 2018 BİM neler satıyor?

25 Mayıs itibariyle satışına başlanacak ürünlerden ilki 50 inçlik JVC marka uydu alıcılı akıllı LED TV. 4K çözünürlük en dikkat çekici yanı. Bluetooth ve WiFi özelliği olan televizyon ayrıca Netflix gibi popüler uygulamalara da sahip. Televizyonun fiyatı 1999TL.

Ayrıca Bkz.

"Adobe’nin XD uygulaması ücretsiz hale geldi"

İkinci ürün LG SK1 sound bar. 40W gücündeki sound bar 2 kanallı ses sistemi barındırıyor. Bluetooth ile ses aktarımı yapabilen ürün uzaktan kumanda ile geliyor. Fiyatı ise 349TL.

Tam Boyutta Gör

Yine Samsung TA2O hızlı şarj aleti 49.90TL, Xiaomi’nin iki yönlü şarj olabilen ve hızlı şarj imkânı sunan 10000mAh kapasiteli şarj istasyonu 59.90TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Sabah saat 9.00’da açılan mağazalarda erkenden sıraya girmekte fayda var.