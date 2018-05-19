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Haftaya BİM mağazalarında iddialı teknolojik ürünler var

Uygun fiyatlı teknolojik ürünlerin ilk adresi olma hedefindeki BİM mağazaları haftaya da iddialı. JVC, LG, Xiaomi ve Samsung ürünleri gelecek hafta raflarda yerini alacak.
1 yıl
170,3b
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49
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Uygun fiyatlı gıda marketi konseptinden sıyrılarak teknolojik ürünlerin de satıldığı bir merkez haline gelen BİM’de indirimler devam ediyor. Gelecek hafta 4 farklı markanın teknolojik ürünleri mağazalarda satışa sunulacak.

25 Mayıs 2018 BİM neler satıyor?

25 Mayıs itibariyle satışına başlanacak ürünlerden ilki 50 inçlik JVC marka uydu alıcılı akıllı LED TV. 4K çözünürlük en dikkat çekici yanı. Bluetooth ve WiFi özelliği olan televizyon ayrıca Netflix gibi popüler uygulamalara da sahip. Televizyonun fiyatı 1999TL.

Ayrıca Bkz. "Adobe’nin XD uygulaması ücretsiz hale geldi"

İkinci ürün LG SK1 sound bar. 40W gücündeki sound bar 2 kanallı ses sistemi barındırıyor. Bluetooth ile ses aktarımı yapabilen ürün uzaktan kumanda ile geliyor. Fiyatı ise 349TL.

 

Haftaya BİM mağazalarında iddialı teknolojik ürünler var
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Yine Samsung TA2O hızlı şarj aleti 49.90TL, Xiaomi’nin iki yönlü şarj olabilen ve hızlı şarj imkânı sunan 10000mAh kapasiteli şarj istasyonu 59.90TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Sabah saat 9.00’da açılan mağazalarda erkenden sıraya girmekte fayda var.


https://forum.donanimhaber.com/bim-25-mayis-xiaomi-2-nesil-10000-mah-powerbank-59-90-tl--132904648 Yorum Yaz
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Xiaomiseverim 1 yıl en beğenilen
Resimde telefon kulaklık var içerikte televizyon. Clickbaitten bıkmadınız demi
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Puppey 1 yıl
Koskocaman teknoloji forumu olarak broşürü scanliyemediniz mi
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The Balance 1 yıl kalavar
Troll alert.
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ydnsnr 12 ay
karcher ürünü k1 modeli. her ne kadar üzerinde yazmasa da.
şöyle bir inceleme vidyosu buldum youtu.be/...
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Mnr980 12 ay
Bim lvc 50 " aldim
Şimdilik memnunum
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osidimenia 12 ay Mnr980
Hayırlı uğurlu olsun. televizyon kutu vs görüntü kanal geçişleri ile foto yada varsa imkan video çekermisin..
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osidimenia 12 ay
Arkadaşlar varmı bugün televizyonu alan olumlu ve olumsuz görüşlerini bildirebilirse sevinirim bende düşünüyorum...
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sakarboy 1 yıl Puppey
Scan i geç yetkililerden pdf i istemek daha kolay olurdu.
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FightFor1 1 yıl
bu siteye muhakkak editör engelleme seçeneği gelmeli, yanlışlıkla ekrem71 haberlerine girmek istemiyorum artık.
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sarge61 1 yıl
"Sabah saat 9.00’da açılan mağazalarda erkenden sıraya girmekte fayda var." oldu paşam
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kartal172 1 yıl
Ekrem sensiz olmaz Ekrem :)
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Infinitum 1 yıl
DH bu ve son yaptığı diğer haberlerden sonra iyice gözümden düştü. Forum ve Erdi abinin incelemeleri dışında işim olmaz artık.
Böyle editörlük faciası olmayan Türkçe teknoloji yayını bilen var mı?
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saimbal 1 yıl
karcher k2 alınır mı sizce 110 bar yeterli midir ki piyasada 300den başlıyor fiyatı
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Artunç 1 yıl
Bim yine yapmış yapacağını..
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